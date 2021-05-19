Россия отметила прогресс США по возвращению к ядерной сделке с Ираном

Российское внешнеполитическое ведомство констатирует существенный прогресс на переговорах в Вене по возвращению США к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования ядерной сделки в ее изначальных параметрах. Подтвержден решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей», – приводит сообщение дипведомства ТАСС.

В МИД подчеркнули, что совместная комиссия в Вене соберется вновь на неделе с 24 мая, а работа на экспертном уровне продолжится без перерыва.

В свою очередь замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, комментируя итоги прошедшего в австрийской столице заседания Совместной комиссии по иранской ядерной сделке, отметила, что многосторонние консультации в Вене помогают наметить пути возвращения США и Ирана в сделку по ядерной программе Тегерана.

«Продолжу подчеркивать, что эти два последних раунда обсуждений способствовали приданию четкой формы тем вариантам решений, которые нужно принять Ирану и США, чтобы вернуться к взаимному соблюдению СВПД», – заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Конкретики сообщить не могу», – сказала Портер про идущие в Вене дискуссии. При этом она подтвердила, что американская делегация примет участие в очередном раунде переговоров на будущей неделе. «Наш спецпосланник [по Ирану] Роберт Мэлли вернется в Вашингтон на консультации к концу текущей недели по завершении четвертого раунда обсуждений [в Вене]. И делегация отправится в Вену на пятый раунд переговоров в начале следующей недели», – отметила американский дипломат.

Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков выразил надежду, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке.

Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду на то, что все, связанное с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана.

СВПД – это Совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок исламской республики.

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