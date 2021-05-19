Объем средств на развитие культуры в Самарской области увеличат на 44%

Финансирование мероприятий по развитию культуры в Самарской области увеличат почти до 600 млн рублей, что на 44,3% больше показателя за прошлый год, сообщила и.о. министра культуры региона Наталья Тонковидова.

«В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта «Культура» на территории Самарской области предусмотрено 593,99 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 263,09 млн рублей и средства областного бюджета – 320,90 млн рублей. В 2020 году объем финансирования нацпроекта «Культура» составлял 411,76 млн рублей», – передает ее слова ТАСС.

За счет этих средств планируется переоснастить по модульному стандарту шесть библиотек в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Шигонском районе. «В этом году после открытия виртуального концертного зала в Кинеле в Самарской области будет обеспечен 100-процентный охват городов виртуальными площадками», – отметила Тонковидова. Жители Кинеля смогут послушать музыку известных композиторов, не выезжая за пределы города. Сейчас такие залы открыты в Сызрани, Тольятти, Отрадном и других городах.

Кроме того, по нацпроекту в 2021 году капитально отремонтируют четыре детских школы искусств: по две в Новокуйбышевске, а также по одной в Сызрани и Похвистневском районе. Кроме того, планируется провести ремонт в девяти сельских домах культуры в Волжском, Сергиевском, Красноярском, Красноармейском, Кинельском и других районах региона.

Культурно-досуговый центр в Кинель-Черкасском районе и дом культуры в Большечерниговском районе построят также по нацпроекту «Культура» в этом году. На каждой площадке будет открыт актовый зал по 150 мест каждый, а также хореографическая площадка, помещения для занятий изобразительным искусством, а также для физкультурно-оздоровительных занятий со спортивным оборудованием. Предполагается, что на площадке дома культуры в Большечерниговском районе будут заниматься 13 творческих коллективов разных возрастных групп.

В сентябре 2021 года планируется также завершить строительство Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре. При этом сами выставочные программы начнутся только с середины 2022 года, они будут ориентированы, в первую очередь, на XX век. Помимо живописи, программы будут посвящены архитектуре и дизайну.

За 2020 год исполнение средств по нацпроекту составило 98,9%, или 406,3 млн рублей, сообщила Тонковидова. «Средства федерального бюджета освоены в полном объеме (100%), средства областного бюджета - 250,5 млн рублей, или 98,2%», – сказала она.

За счет этих средств были открыты три модельных библиотеки в Новокуйбышевске и Богатовском районе. Таким образом, Самарская область стала одним из лидеров по созданию модельных библиотек – по нацпроекту «Культура» их открыто 12, отметила Тонковидова.

12 детских школ искусств, расположенных в Чапаевске, Похвистнево, Жигулевске и других городах, были оснащены музыкальными инструментами, специальным оборудованием и учебными материалами. Кроме того, в Новокуйбышевске и Октябрьске открылись еще два виртуальных зала, всего за два года заработали восемь таких площадок в Самарской области. Еще 10 сельских домов, расположенных в Алексеевском, Кошкинском, Нефтегорском, Сызранском, Большеглушицком, Волжском и других районах, были модернизированы в 2020 году.

После реконструкции открылись и две театральные сцены: 2-й пусковой комплекс Самарского театра юного зрителя «СамАрт», работы в котором планируется полностью завершить в 2023 году, и Самарский театр кукол. Вторая долгожданная площадка расположена в здании начала XX века, самому театру уже 90 лет. В обновленном здании, кроме репетиционного зала, есть еще два зрительных. Большой зал в исторической части здания предусмотрен на 250 человек, камерный – на 50 мест. В фойе театра теперь можно проводить выставки.