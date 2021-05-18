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МИД оценил шансы США на пересмотр позиции по ДОН
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Соединенные Штаты и их союзники еще сохраняют возможность пересмотреть свою позицию по Договору по открытому небу (ДОН), но Вашингтон едва ли ей воспользуется, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Но до тех пор, пока наш закон о денонсации договора не вступил в силу, у американцев еще есть возможность, ну и у союзников, пересмотреть позицию. Хотя, честно говоря, я не очень верю в то, что это произойдет», – передает ТАСС слова Рябкова.
По его словам, шанс на сохранение ДОН минимален. «Этот шанс минимален. Американцы и их союзники упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора.
В начале мая правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России
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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, которую высылают из страны в рамках ответа на санкции Вашингтона, назвала честью работу в России.
«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» – написала она в своем Twitter.
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Ранее Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.
Кремль отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве
Бывшая сотрудница Госдепартамента США и экс-советница 40-го американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси может получить российское гражданство после ряда процедур, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», – сказал Песков РИА «Новости».
Так он прокомментировал вопрос о том, рассмотрят ли в Кремле обращение американки с просьбой выдать гражданство.
Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации.
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
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Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и КНР, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет американский журнал The National Interest.
Журнал отмечает, что конфронтационная позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к России не удивляет, так как еще до вступления в должность он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, по которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона, передает РИА «Новости».
Затем Байден лишь усилил напряженность между двумя странами, тогда как его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях.
Кроме того, политический курс Вашингтона в отношении Пекина, несмотря на ожидания аналитиков, существенно не изменился, а надежды на проведение более примирительной политики не оправдались: США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сэнкаку.
Указывается, что неспособность новой администрации Джо Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.
Все это, в свою очередь, позволит двум странам противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
Ранее в США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем.
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Лавров объяснил включение Чехии и США в список недружественных стран
Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы стали причиной включения их в список недружественных государств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга – наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц – как граждан России, так и граждан третьих стран – до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США», – сказал он, передает ТАСС.
14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Вован и Лексус поговорили с руководством американского фонда о выборах в России
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Пранкеры Вован и Лексус от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED, деятельность организации признана нежелательной на территории России). В NED оценили протесты в Белоруссии, рассказали «Тихановской» о «подготовке» к российским выборам и грантах «на критические» нужды.
Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в видеоконференции с руководством американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)» от лица экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника. Со стороны NED беседовали президент фонда Карл Гершман, вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг, старший директор по Европе Ася Иванчева, а также Нина Огнянова – старший специалист по программам NED в Европе, передает RT.
В ходе разговора сами представители фонда в общих чертах рассказали о своей работе на белорусском направлении и уделили много времени российскому направлению работы. В частности, они упомянули в разговоре структуры Алексея Навального. По словам Гершмана, теперь эти организации возглавляет не Навальный, а Алексей Волков. «У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну... Мы должны по сути ориентироваться на то, что исходит от кого-нибудь вроде Леонида Волкова, который возглавляет это движение… Так что мы намерены быть отзывчивыми насколько это возможно», – заявил руководитель NED.
По его словам, российская оппозиция «нацелена на выборы в Госдуму в сентябре» и располагает при этом долгосрочной стратегией. Гершман согласился помочь «Тихановской» объединить усилия с российскими протеже NED.
Также участники беседы со стороны NED говорили об их основных опасениях в ходе работы на российском направлении. Так, по словам Гершмана, в NED обеспокоены будущим присутствием российских военных в Белоруссии в ходе учений. По его словам, маневры запланированы на лето. Вместе с тем ближайшие анонсированные учения России и Белоруссии под названием «Запад-2021» должны состояться в сентябре.
В то же время вице-президент NED Барбара Хейг упомянула «отслеживание» передвижений российских войск. «Мне интересно, рассматриваете ли вы какие-либо аналогичные меры по отслеживанию государственных чиновников, их ресурсов и/или наблюдению за присутствием российских вооруженных сил в стране и тем, как оно может меняться со временем... и не следует ли нам поднять этот вопрос с некоторыми нашими коллегами, которые занимаются группой Вагнера, и с другими лицами, которые отслеживают действия как официальных, так и неофициальных российских сил», – сказала Хейг.
Представители NED также затронули вопрос поддержки СМИ. По словам Хейг, фонд напрямую работает с рядом изданий и журналистов-расследователей. «Многие группы, которые исследуют данное направление… это в дополнение к группе Навального… это различные медиаресурсы, журналисты-расследователи, с которыми у нас налажены замечательные, прямые отношения», – сказала Хейг.
Вместе с тем Гершман говорит, что «поддержка» NED не ограничивается прямой работой со СМИ и журналистами – фонд оказывает помощь большому количеству объединений в России. «У российской оппозиции есть своя очень ясная стратегия. Вероятно вы знаете об их стратегии умного голосования. Они очень успешны в привлечении средств в России. Мы поддерживаем группы по всей стране, которые участвуют в этом общем движении. И мы, разумеется, отзывчивы ко всем действующим там группам, которые нуждаются в помощи. У нас в России очень активная программа, она охватывает всю страну», – утверждает глава NED.
В дальнейшем в беседу вступила сама «Тихановская», которая изобразила взволнованность и даже сымитировала слезы, когда говорила об отсутствии у «белорусской оппозиции» средств: «Просто нам нужно достать денег. Как бы нам это организовать?». Руководство NED дало понять «команде Тихановской», что вопрос финансирования можно решить. Однако пока речь идет только о «критических нуждах».
После еще нескольких высказываний собеседников из NED «Тихановская» буквально стала просить у американского фонда деньги на дорогую одежду, а затем в эфире со стороны «Тихановской» прозвучала нарезка из фраз Лукашенко и слова «майора КГБ» о праве хранить молчание. После этого в NED завершили конференцию.
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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Бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО
Экс-пилот ВМС США Райан Грейвз рассказал, что НЛО, которое его эскадрон наблюдает с 2014 года, может быть китайской или российской технологией.
Во время интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS Грейвз рассказал, что в 2014 году его эскадрон впервые зафиксировал НЛО над восточным побережьем США. В 2015 году у побережья штата Флорида эскадрон бывшего пилота наблюдал еще один из подобных объектов Объект летел против ветра, скорость которого превышала 60 метров в секунду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пилот заявил, что не исключает, что наблюдаемый объект может иметь отношение к технологиям России или КНР. Также он отметил, что допускаются три варианта появления подобных объектов: секретные технологии США, разведывательные летательные аппараты противников и сверхъестественные явления.
«Вероятность того, что это одни из программ наблюдения за угрозами, максимальна... Если это были тактические реактивные самолеты другой страны, это было бы масштабной проблемой. Но поскольку он (объект) выглядит несколько по-другому, мы не желаем по-настоящему посмотреть проблеме в лицо», – заявил пилот.
Ранее сообщалось, что офис генерального инспектора минобороны США намерен изучить, насколько серьезно Пентагон относится к участившимся в последние годы случаям нарушения воздушного пространства страны и бесполетных зон над американскими базами неопознанными летающими объектами (НЛО).
Американский генконсул на Урале сообщила о возвращении в США
Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал, сообщили в генконсульстве.
«Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей», – передает РИА «Новости» прощальное обращение генконсула.
Она добавила, что из-за пандемии у нее было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест «в этом красивом регионе», но, несмотря на это, она всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень.
«Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока – до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» – отмечается в обращении.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии.
1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.
В Госдуме объяснили «недружественный» статус США и Чехии
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Включение США и Чехии в список «недружественных государств» объясняется не просто их общей антироссийской позицией, а конкретными регулярными действиями против Москвы, и прежний термин «партнеры» по отношению к этим странам теперь «полностью утратил смысл», заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
По словам Паниной, тот факт, что в список вошли только два государства, «говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом», передает РИА «Новости».
«Основанием, видимо, является не просто антироссийская внешнеполитическая позиция, а конкретные действия, имеющие повторяющийся, можно сказать, серийный характер», – отметила депутат.
По ее словам, включение Чехии вызвано «целой чередой провокаций и скандалов, раздутых властями этой страны буквально из ничего, на пустом месте – от мифических «отравлений» муниципальных чиновников до пресловутых взрывов, которые приписывают российской стороне, и последовавшей за этим высылкой большого числа наших дипломатов».
По ее мнению, позиционирование США как «недружественного государства» также вполне закономерно: «После многолетней «санкционной войны» и агрессивного давления с американской стороны прежний термин «партнеры» полностью утратил смысл».
При этом, по ее словам, все это не означает, что Россия не может вести с подобными странами диалог по вопросам глобальной стратегической стабильности: «Если Советский Союз мог находить общий язык и договариваться с США по этим темам, то ничего не мешает это сделать и нам, при наличии доброй воли с американской стороны».
Ранее был утвержден список недружественных России государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.
Госдеп не исключил обсуждения «Северного потока – 2» Блинкеном и Лавровым
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Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета, сообщили в Госдепе.
Высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что данная тема «может возникнуть на двусторонних переговорах» с Данией, «то же самое относится и к Лаврову». США считают, что «Северный поток – 2» якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».
США утверждают, что «не стремятся к эскалации», а «ищут более предсказуемые, стабильные отношения». По мнению представителя Госдепа, «есть области, в рамках которых» Вашингтон «может обсудить это» с главой МИД России, передает ТАСС.
США планируют обсудить с российской стороной «работу в тех областях, где есть взаимные интересы». При этом Вашингтон «также рассматривает области, где Россия ведет себя агрессивно и предпринимает вредоносные усилия, за которые, как сказал президент» США Джо Байден, «придется платить». В Госдепе заявили, что США «не собираются оставаться в стороне».
В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки. В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.
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Американский подполковник не исключил войну между Россией и США из-за Украины
В случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние, считает бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
«6 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить путь к членству в НАТО. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о военных учениях недалеко от границы с Украиной. Позже (российский лидер) Путин предупредил Запад, чтобы он не переходил «красную черту», ответ России на это будет «асимметричным, быстрым и жестким», – приводит слова военного иностранное издание 19FortyFive, пишет Ura.ru.
Эксперт отметил, что у США есть два главных приоритета: избежание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, и процветание американской нации. По мнению Дэвиса, членство Украины в НАТО поставит оба приоритета под угрозу. «Нет сомнений в том, что членство в НАТО повысит шансы Украины противостоять России, но очевидно, что обременение НАТО и без того нестабильной Украиной снизит безопасность всех действующих членов Североатлантического альянса», – считает он, передает РИА «Новости».
Дэвис посоветовал Украине придерживаться нейтралитета, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО.
В начале мая госсекретарь США пообещал изучить «любой запрос» Киева о возможности поставок на Украину американского оружия. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал деэскалацию конфликта в Донбассе после визита Блинкена в Киев.
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Американская делегация посетила Донбасс
Представители совета США по вопросам внешней политики посетили Донбасс: они побывали в Мариупольском отряде морской охраны Украины, и на КПП «Гнутово», сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины.
«Вчера, 14 мая, состоялся визит представителей американского совета по внешней политике в район проведения операции объединенных сил. Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны Украины, а при выходе в море убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря. В дальнейшем иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово», – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.
Отмечается, что представители США были ознакомлены с вопросами безопасности в районе проведения операции объединенных сил.
«Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия «русского мира» на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины», – добавили в штабе.
Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Ранее генсек НАТО заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины, оставшихся после отвода войск России.
22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.
Россия сократила вложения в госдолг США
В марте российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 3,9 млрд долларов, сообщил американский минфин.
Российские вложения в госдолг США снизились с 5,756 млрд долларов в до 3,976 млрд. При этом доля долгосрочных облигаций выросла почти в 3,5 раза – с 306 млн до 1,08 млрд долларов, а вот доля краткосрочных сократилась с 5,4 млрд до 2,88 млрд долларов, передает ТАСС.
В январе Россия увеличила объем вложений до 6,145 млрд долларов, в феврале снизила его до 5,756 млрд. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
Зампостпреда при ООН заявил об усилиях США по сдерживанию России
США видят в России и Китае соперников, а потому их усилия «очень четко нацелены на сдерживание» Москвы и Пекина, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Как они выражаются, из-за нашего «злонамеренного влияния», «разрушения» и «пропаганды», – заявил Полянский в интервью RT.
Полянский подчеркнул, что возврат к более предсказуемым отношениям с США не является признаком готовности американской стороны к конструктивному диалогу. По его словам, США признают только один способ «восприятия» – «либо вы с нами, либо против нас», передает ТАСС.
Он отметил, что на Западе склонны к «мегафонной дипломатии» и «лекциям» в диалогах с Россией и Китаем. Это «осложняется» тем, что наступило время «постправды, когда никто не обращает внимания на то, что на самом деле происходит, и есть много источников, представляющих информацию в искаженном виде». Государства подходят «к очень опасному моменту в международных отношениях». Россия «готова к диалогу» и хочет «прийти к определенному общему пониманию», но «для выполнения такой задачи все должны рассматриваться как равные», сказал он.
Напомним, США утверждают, что Вашингтон стремится «сохранить основанный на международных правилах порядок». Глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах.
США и Дания выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России в Арктике
США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия России в Арктике, власти двух стран считают необходимым защищать ключевые объекты инфраструктуры в регионе, говорится в опубликованном Госдепартаментом заявлении в связи с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Данию.
«Соединенные Штаты приветствовали недавнее решение Королевства Дании инвестировать 245 млн долларов в оборону Североатлантического региона и Арктики, что подчеркивает взаимную приверженность сохранению стабильности и безопасности Арктики. Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют обеспокоенность по поводу усиления российского военного присутствия в Арктике. Мы согласны с важностью защищать чувствительные ключевые объекты инфраструктуры в регионе», – цитирует документ ТАСС.
Уточняется, что США «представляют Арктический регион свободным от конфликтов, где государства действуют ответственно, а экономическое развитие и инвестиции осуществляются устойчивым, прозрачным образом, с уважением к окружающей среде, интересам и культуре коренных народов».
Ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО увеличило число мероприятий по оперативной и боевой подготовке своих Объединенных вооруженных сил (ОВС) у границ России в Арктике.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.