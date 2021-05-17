Уход Гейтса из совета директоров Microsoft связали со служебным романом

Члены совета директоров Microsoft Corp в 2020 году решили, что основателю компании Биллу Гейтсу необходимо покинуть управляющий орган из-за расследования по обвинению в неподобающих отношениях с одной из сотрудниц, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, совет директоров Microsoft в конце 2019 года нанял юридическую фирму для проведения расследования в связи с письмом инженера Microsoft, которая утверждала, что у нее в течение нескольких лет был роман с Гейтсом, передает ТАСС.

В ходе расследования некоторые члены совета директоров сочли отношения Гейтса с сотрудницей неподобающими. Они не хотели, чтобы один из директоров компании был замешан в подобной истории после возникновения движения #MeToo, сообщили источники.

Отмечается, что Гейтс подал в отставку до завершения расследования и до того, как совет директоров принял официальное решение по этому вопросу.

Представитель Гейтса опровергла публикацию. «Были любовные отношения почти 20 лет назад, которые завершились дружеским образом. Решение о выходе из совета никак не связано с этим делом. На самом деле он еще за несколько лет до того начал проявлять интерес к благотворительной деятельности», – заявила она изданию.

Сам Гейтс объяснял свой уход желанием сосредоточиться на благотворительности. «Я решил уйти из совета директоров в Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы больше времени уделять моим приоритетам, касающимся благотворительности, в том числе в сфере мирового здравоохранения, развития, образования и противодействия изменению климата», – написал он год назад в соцсети LinkedIn.

Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Гейтс, пока был женат, создавал некомфортную рабочую среду для женщин.

Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с Эпштейном.