В Госдуму внесен законопроект о контроле оружия

Кандидаты на получение лицензии на владение оружием могут больше не предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки, заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде, говорится в законопроекте, который вносится в Госдуму группой депутатов «Единой России».

«В случае положительно проведенного медицинского освидетельствования формируется медицинское заключение в виде электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией», – говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

Медзаключение будет размещаться в реестре в ГИС Минздрава, Росгвардия получит доступ к этому реестру. Депутаты отмечают, что с гражданина снимается обязанность предоставлять бумажные справки в Росгвардию. По словам соавтора проекта, главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, таким образом «устраняется сама возможность предоставления подложных медсправок».

Вместе с тем, медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Освидетельствование должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. «При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина», – предлагают депутаты.

Кроме того, перечень основных понятий федерального закона «Об оружии» «расширяется новым понятием «медицинские противопоказания к владению оружием», под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием». «Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством Российской Федерации», – указано в пояснительной записке.

Также вводится «запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием».

После нападения на школу в Казани президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.