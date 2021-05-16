В Курске легковой автомобиль наехал на людей на остановке

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НОВОСТЬ ЧАСА

Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией

16 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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Разведка США ищет источник таинственных «русских лучей»

«Русский ультразвук» подозревается в проблемах со здоровьем агентов ЦРУ «Ну, погоди!», «Союзмультфильм»
В США звучат новые обвинения в адрес российской разведки – на этот раз ГРУ подозревается в использовании некоей «направленной энергии» против американских дипломатов и сотрудников спецслужб. О каких атаках идет речь, насколько убедительны подобные заявления и почему их со смехом воспринимают даже в Конгрессе США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Без военных памятников нации не существует

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают. Подробности...

Жизнь лучше подарить, чем отобрать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Каждый человек – включая вас, меня, или ребенка, который еще находится в утробе, – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать. Подробности...
Обсуждение: 128 комментариев

Михаил Булгаков – последний русский писатель

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
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  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией
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    Медведчук переиграл Зеленского в киевском суде

    правда о войне


    Алексей Алешковский: Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

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    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

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    В Курске легковой автомобиль наехал на людей на остановке

    16 мая 2021, 12:21

    Текст: Елена Мирошниченко

    В Курске легковой автомобиль после столкновения с ВАЗ-2107 выехал на остановку, 4 человека получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

    «По предварительной информации, в результате происшествия пострадал водитель Hyundai Getz и пассажир. Два человека, которые находились на остановке общественного транспорта, получили травмы», – цитирует сообщение ТАСС. Уточняется, что легковой автомобиль столкнулся с ВАЗ-2107.

    Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

    Ранее сообщалось, что сотрудники омской автоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием «КамАЗа» и Toyota, в котором погиб водитель легкового автомобиля и двое детей получили травмы.


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    Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский
       15 мая 2021, 16:29
    Фото: Вечерний Ургант/YouTube
    Текст: Ксения Панькова

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и рассказал, откуда у людей берутся психические проблемы в жизни. Блогеры отреагировали на откровения политика.

    Перед приходом на шоу Жириновский опубликовал пост в Telegram, в котором сообщил, что уехал закрывать «Вечерний Ургант».

    «Ваня дошутился... Уехал закрывать...» – написал он.

    Во время передачи Жириновский рассказал зрителям о своем детстве и поделился подробностями личной жизни. «Я ее раздел, а сам не успел. Родители же могут вернуться. Она-то быстро оденется, а мне что? А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни? Когда я женился – еще одна травма. Первая брачная ночь, пришли в гостиницу, а они говорят: дайте паспорта, вы москвичи, вам нельзя. Это не травма разве?» – поделился политик.

    Данный выпуск шоу получил большой отклик в Сети, передачу также активно комментируют блогеры. Так, телеведущая Ксения Собчак отметила, что танцующий в программе Жириновский похож на 45-го президента США Дональда Трампа. «Золотой фонд воспоминаний Жириновского о любви, сексе и ужасах брачной ночи», – написала она в своем Telegram.

    «Субботний асмр и антистресс: полторы минуты танцующего Жириновского (в реальном времени!) на шоу Вани Урганта», – добавила Собчак.

    «Как все-таки круто что он у нас есть», – отреагировал на выпуск шоу журналист и блогер Максим Кононенко в своем Telegram.

    «Наконец раскрыто происхождение психологических травм Жириновского», – говорится в Telegram-канале «Антиглянец».

    Напомним, Жириновский пригрозил закрыть передачу после того, как Ургант пошутил над политиком в эфире «Вечернего Урганта». Тогда Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым сравнили взаимоотношения политика и главы КПРФ Геннадия Зюганова «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне». Ургант ответил на угрозу лидера ЛДПР. Шоумен сыронизировал, что политик известен серьезностью комментариев и не высказывается для привлечения внимания.

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    МИД отреагировал на сообщения о пропаже вооружения после взрывов в Чехии
       15 мая 2021, 17:06
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Чехия не может провести объективное расследование произошедшего во Врбетице и не нашла ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину на «внешнего врага» в лице России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новые подробности вокруг дела о взрывах на чешских складах.

    Ранее пражское издание Mladа fronta DNES сообщило, что после взрывов на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений.

    Как отметила Захарова, в российском МИД обратили внимание на материал «о таинственной пропаже с печально известных складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений». «От имени фирмы Imex Group (арендатор складов), которую правоохранительные органы Чехии обвиняют в том, что на ее склад в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», на днях подан иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Руководство Imex Group уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате упомянутых взрывов», – говорится в сообщении на сайте дипведомства.

    Дипломат подчеркнула, что, судя по сообщению издания, в этот раз от комментариев отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, и отдельные следователи, причастные к делу. По ее словам, «складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий».

    «Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», – добавила Захарова.

    Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

    Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.

    Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака.

    Между тем 10 мая вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице.

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    Коментарии (53)
    Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России
       15 мая 2021, 19:59
    Фото: twitter.com/USEmbRuPress
    Текст: Ксения Панькова

    Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, которую высылают из страны в рамках ответа на санкции Вашингтона, назвала честью работу в России.

    «Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» – написала она в своем Twitter.

     

    Ранее Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата. Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.

    Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.

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    Французы приветствовали решение России по США и Чехии

    15 мая 2021, 18:38

    Текст: Ксения Панькова

    Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о списке «недружественных государств», предложив добавить туда еще несколько стран.

    «Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. (…) Москва проявила правильную инициативу», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».

    «Это честно. Поведение США в отношении России в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», – считает Ja9978.

    Другой комментатор призвал перестать называть эти страны «недружественными государствами», так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и «атаковать прямо в лоб».

    Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список.

    «Здесь не хватает только Франции и Польши!» – заявил gauloisrefractaires.

    «Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете», – отметил Le Magicien.

    «Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон», – написал LETITAN.

    По мнению еще одного пользователя, России удалось доказать, что санкции – это «не улица с односторонним движением».

    «Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома», – заключил Charlattend.

    Накануне был утвержден список недружественных России государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.

    Сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.

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    Соловьев сыронизировал по поводу возмущения НАТО
       15 мая 2021, 16:49
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс «не может принять, когда нарушается международное право».

    «Нет. Не так. Должно быть так: НАТО не может принять нарушение международного права, если, конечно, это международное право не нарушается самой НАТО», – написал Соловьев в своем Telegram.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции, заявил, что НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом выступает за сохранение экономического давления на Москву.

    «НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений, но мы не можем принять, когда нарушается международное право», – отметил он.

    Напомним, полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

    Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.

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    Коментарии (19)
    Охранник магазина выстрелил в ребенка в Москве
       15 мая 2021, 13:12
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Школьник катался на самокате возле магазина на юго-западе Москвы, охранник выстрелил в него сигнальной ракетой, в результате десятилетний мальчик получил гематому.

    «По предварительной информации, около 23.00 14 мая десятилетний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы. Отмечается, что мальчик получил гематому на руке. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Для обследования он был доставлен в медучреждение

    Также организована проверка инцидента следователями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших на детской площадке в Дзержинске. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию.

    Коментарии (74)
    NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
       15 мая 2021, 12:54
    Фото: Zha Chunming/ZUMA/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и КНР, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет американский журнал The National Interest.

    Журнал отмечает, что конфронтационная позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к России не удивляет, так как еще до вступления в должность он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, по которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Затем Байден лишь усилил напряженность между двумя странами, тогда как его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях.

    Кроме того, политический курс Вашингтона в отношении Пекина, несмотря на ожидания аналитиков, существенно не изменился, а надежды на проведение более примирительной политики не оправдались: США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сэнкаку.

    Указывается, что неспособность новой администрации Джо Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.

    Все это, в свою очередь, позволит двум странам противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.

    Ранее в США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем.

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    Появилось фото гендерно-нейтральной феи-крестной из «Золушки»

    15 мая 2021, 21:04

    Текст: Ксения Панькова

    В Сети появились первые кадры с феей-крестной, которую играет в фильме по мотивам сказки «Золушка», темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.

    Издание Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры мюзикла. Главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо. Принца Роберта на экране воплотит британец Николас Голицын. Однако основное внимание привлек Портер, который является открытым геем. Он получил роль Феи-крестной с нейтральным гендером, сообщает «ФАН».

     

    Американская компания решила подготовить новую «Золушку» для цифровой премьеры, которая состоится в сентябре 2021 года. Посмотреть ее можно будет сразу на стриминг-сервисе Prime Video.

    Ранее сообщалось также, что студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.

    Коментарии (84)
    Пушков отреагировал на заявление Чубайса о ненависти к советской власти
       15 мая 2021, 21:35
    Текст: Ксения Панькова

    Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.

    «Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Иначе картина получается неполной. Но об этом он скромно умолчал», – написал Пушков на своей странице в Twitter.

    Ранее Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. «Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс.

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    Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера

    15 мая 2021, 17:26

    Текст: Ксения Панькова

    Российский болельщик растрогал шведского тренера Пера Юханссона подарком. После матча полуфинала чемпионата России по гандболу между командами «Астраханочка» и «Ростов-Дон» он вручил ему сырую рыбу и бутылку водки.

    «Россия, конечно, во многих отношениях совершенно особенная страна. Но когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону после матча в знак благодарности вручил мне это, я был растроган до слез», – написал тренер на своей странице в Twitter.

      

    В свою очередь подписчики тренера также отреагировали на его эмоции, отметив, что «в России классные фанаты», сообщает «ИноСМИ».

    «Прекрасный способ отблагодарить», – написал Anders Wiberg.

    «Пакет рыбы – не худший подарок!», – считает henkegolla.

    «Хорошая благодарность тому, кто дарит радость и энтузиазм. Такой и должна быть болельщицкая культура», – отметил Fredrik Ludl.

    «Вот ты счастливчик!», – добавил lars ohlsson.

    Напомним, по данным ВЦИОМ, более половины (56%) россиян занимаются спортом. Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба (36%) и фитнес (25%).

    Коментарии (17)
    Чубайс сказал, за что ненавидит советскую власть
       15 мая 2021, 15:18
    Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
    Текст: Ксения Панькова

    Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья.

    «Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить. «Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что еще привести в пример, – это все вранье», – добавил он.

    Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс заявил, что на это есть «давно данный ответ».

    «Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством», – сказал он.

    Как подчеркнул политик, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен. «Просто потому, что все остальные варианты хуже», – добавил Чубайс.

    В феврале Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования, подчеркнув, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные.

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    Володин сравнил врагов России XIII и XXI веков
       15 мая 2021, 15:09
    Фото: Агентство «Москва»
    Текст: Наталья Ануфриева

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского сравнил врагов России в XIII и XXI веках, указав на существующие параллели.

    Володин написал в Telegram, что, на его взгляд, в нынешнее время все чаще говорят о Невском не только в связи с 800-летием со дня его рождения (Невский родился 13 мая 1221 года – прим. ВЗГЛЯД), но и потому, что выбор, сделанный князем, «определил развитие российской государственности».

    «Ее история могла оборваться в 13 веке или стать совершенно иной, одолей нас тевтонские рыцари или несметные полчища Орды. Невский победил. Одних – силой меча. Других – дипломатической мудростью. Он тонко чувствовал главную опасность – она шла с Запада, грозила духовной смертью народа, потерей независимости. Ханский Восток не посягал на нашу самоидентичность, не разрушал нашу веру, хотя бремя его было тяжким», – указал председатель Госдумы.

    По его мнению, «великая заслуга Александра Невского, что он разрушил планы врагов, не дал переломить вектор цивилизационного развития Руси». Потому «его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги», а также «как мудрого правителя и бесстрашного воина, который всегда решительно защищал интересы и безопасность родной земли».

    «Невский умел ответить на любой вызов. И в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком. Пример для подражания. Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время – другой противник. Не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти «стрел». Бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем. В 13 веке Орда обложила Русь данью. Сегодня так же действуют США вместе с западными странами – давят на Россию санкциями. Не учат историю. Учили бы – знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей», – заключил Володин.

    Он добавил, что «на Парламентских встречах, которые состоятся 18 мая в Государственной Думе, планируем обсудить это».

    Ранее Володин предостерег страны от неуважения к памяти о Второй мировой войне.

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    Экс-агент ФБР заявила об упадке «американской империи»
       15 мая 2021, 15:34
    Фото: David Goldman/AP/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Письмо отставных американских генералов с критикой президента США Джо Байдена показывает, что оборонный комплекс страны разделился на два полюса, заявила бывший спецагент ФБР и эксперт по анализу разведданных Колин Роули, отметив, что это явный признак упадка «американской империи».

    «Я думаю, что это письмо, похоже, представляет правую сторону политической поляризации, наблюдаемой в США», – цитирует Роули РИА «Новости».

    По словам экс-агента ФБР, разделение распространилось уже и на военно-промышленный комплекс. Такая поляризация, как подчеркнула она, совершенно беспрецедентна. Борьба за влияние и коррупция в верхах в США, по мнению Роули, усугубляются из-за «упадка империи США-НАТО-Израиль».

    Наблюдаемое стремление правого и левого лагерей превратить друг друга в «козлов отпущения», по ее мнению, выглядит одинаково нелепо.

    По ее словам, абсурдность публичного дискурса в США по вопросам национальной безопасности очевидна для любого стороннего наблюдателя. «Марсиане, без сомнения, сочли бы уморительной всю ситуацию с борьбой за влияние в мировой империи, поскольку обе политизированные стороны среди «ястребов» в военно-промышленном комплексе, к сожалению, солидарны в необходимости использовать военную силу вплоть до ядерных бомб, грозящих уничтожением всему человечеству, для сохранения контроля империи».

    Ранее более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена и подняли вопрос о состоявшихся в 2020 году президентских выборах.

    Напомним, Байден перепутал Дональда Трампа с Джорджем Бушем-младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России, а также назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.

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    Чехии потребовались разъяснения по списку недружественных России стран
       16 мая 2021, 00:32
    Фото: Rene Fluger/CTK/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Посол Чехии в России Витезслав Пивонька выразил мнение, что Москва должна по сути объяснить, как может отразиться на работе дипломатического представительства республики включение Чехии в список недружественных России государств.

    Посол Чехии в России выразил мнение, что Москва «должна была бы, по сути, объяснить [Праге], что это будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств [Чехии в России]», передает ТАСС.

    «Будем ждать российской реакции», – приводит слова дипломата irozhlas.cz. Пивонька также сообщил, что чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате 19 местных служащих.

    В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.

    Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.

    Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.

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    Британцы высмеяли рекламу армии США
       15 мая 2021, 18:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ксения Панькова

    Читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих.

    В видеоролике американской армии рассказываются истории пяти призывников. Одна из главных героинь – капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитала лесбийская пара. В ролике девушка посещает гей-парад и свадьбу своих матерей. Сама Мэлоунлорд становится ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны, сообщает телеканал «360».

    Британцы стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.

    «Ну все, русские победили. И Китай тоже!» – написал один из пользователей.

    «Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», – поддержал другой.

    «Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность», — подчеркнули в комментариях.

    Кроме того, британские читатели отметили, что в скором времени нормальные люди не захотят идти служить, а сама армия стала походить на детский сад.

    В апреле читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».

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