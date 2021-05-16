Эквадор зарегистрировал «Спутник V» Вторая партия «Спутника V» доставлена в Индию 16 мая 2021, 05:54

Фото: Carol Smiljan/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в воскресенье доставлена в индийской город Хайдарабад, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев. «Вторая партия «Спутника V» сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», – приводит слова посла ТАСС. Напомним, 14 мая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В тот же день в Кремле сообщили о постоянном контакте с Индией по коронавирусу. 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого 14 мая 2021, 20:07

Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Второй год пандемии коронавируса действительно может оставить больше смертей, нежели первый, поэтому всем странам, включая Россию, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в этот год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться больше погибших от заболевания, нежели в прошлом, сообщает ТАСС. В связи с этим он призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией «комбинацию мер», включающую как вакцинацию, так и другой комплекс защиты. «ВОЗ – организация всемирная, поэтому оценивает обстановку во всем мире. И миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко. Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», – говорит Чепурнов. Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых случаев. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Кроме того, вирусолог напомнил, что также по заболевшим в мире тяжелая обстановка в Бразилии. По данным на 14 мая, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 430,4 заболевших. «Мы видим большое количество стран с плохим состоянием санитарии и гигиены, которые все сильнее и сильнее охватываются вспышкой. Тем более мы видим совершенно отчетливое проявление сезонности, когда происходит естественное затухание на какое-то время, а потом вспышка. Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют – правда», – объясняет собеседник. Тем не менее, мы также можем видеть отличный пример Израиля, Англии, США, где идет активная вакцинация населения, а изменения налицо, продолжает специалист. Кроме того, он подчеркивает, что не допустить прогнозируемый сценарий по увеличению количества смертей от коронавируса – в наших руках. «Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», – подчеркнул Чепурнов. Он добавил, что в будущем ученым также предстоит выяснить, через какое время после первой прививки от коронавируса пациенту понадобится вторая, поскольку антитела не на всю жизнь остаются в организме человека. Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова 14 мая 2021, 16:24

Фото: Александра Мудрац/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован с проблемами, возникшими из-за болезни печени, он находится в подвешенном состоянии, ему предстоит операция. По данным «Московского комсомольца», врачи подтвердили необходимость оперативного вмешательства. 70-летний ведущий перенес коронавирус, который подорвал его здоровье. При этом медики рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Процедура платная и оценивается в 35-40 тыс. евро. Семья Молчанова пока не знает, где достать средства, сообщают журналисты. Сам Молчанов в пятницу заявил, что в госпитале он планирует пробыть около недели. Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В 1967-м поступил в МГУ, изучал нидерландский язык. В 1987-1991 годах вел телепередачу «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ». Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Ольги Бузовой, ей провели операцию. Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России 14 мая 2021, 16:55

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

В России началась третья волна эпидемии коронавируса, которая продлится около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет новая вспышка заболевания, считает бывший официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве врач Александр Мясников. «Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — пояснил Мясников на своей странице в Telegram. Он добавил, что это происходит не синхронно, а «график» зависит от региона и страны. Он отметил, что снижение заболеваемости было ожидаемым, но количество новых случаев не достигло нуля, а просто снизилось до опредленного уровня. По словам Мясникова, третий виток пандемии «продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять». Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик. Он привел в пример страны, где очень строго соблюдают меры предосторожности – носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны, – но смертность и заболеваемость все равно растут. Так что, как считает врач, «надеяться реально можно только на вакцинацию». Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше. Расследование ВОЗ по COVID-19 не удовлетворило США 14 мая 2021, 02:58 Текст: Антон Антонов

США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он сообщил, что США «не удовлетворены первоначальным расследованием». Как заявил Блинкен, нужно «понять, что произошло», для предотвращения «этого в будущем». Расследование требуется для укрепления мировой системы здравоохранения, необходимо гарантировать предотвращение, выявление и снижение ущерба будущих пандемий, сказал госсекретарь. По словам Блинкена, «вопрос не сколько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее, чтобы принять эффективные действия в будущем». Он подчеркнул, что требуется «подотчетность», передает ТАСС. Глава Госдепа обвинил Китай в том, что со стороны Пекина «в первые дни» распространения коронавируса «был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности». Получив дополнительную информацию и добившись «реального понимания того, что произошло», страны, «включая Китай, предпримут меры для укрепления мировой системы», заявил руководитель внешнеполитического ведомства США. Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна». Греция отменила ограничения на въезд для россиян 14 мая 2021, 17:47

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россиянам с 14 мая при въезде в Грецию не требуется проходить карантин при наличии вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Также Греция отменила квоту на въезд россиян – до этого разрешался въезд 4 тыс. граждан России в неделю. Россия включена в список из 21 страны, туристы из которых могут въезжать в страну любым транспортом через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. Ранее россияне могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Граждане стран из списка освобождаются от обязательного карантина для въезжающих в страну, передает РИА «Новости». Для въезда в Грецию россияне теперь должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител. При этом сертификат о полученной вакцине может быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, выдан государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством. При этом прибывающие в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные. Накануне министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна после возобновления туризма будет принимать вакцинированных «Спутником» и китайской вакциной. Также сообщалось, что на следующей неделе сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев планируют согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией. Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом 14 мая 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В столице ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, цифры не радуют, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов «Здоровая Москва» в парках. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – передает ее слова РИА «Новости». Ракова отметила, что коронавирус завтра никуда не уйдет, поэтому периодические повышения заболеваемости могут быть. В Москве за минувшие сутки было выявлено 3818 новых случаев коронавируса. Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что высокие цифры по числу новых выявленных случаев коронавируса в Москве обусловлены, вероятно, майскими праздниками, но чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни. Академик РАН: Без майских каникул заболевших ковидом было бы больше 14 мая 2021, 14:40

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость коронавирусом, без них пациентов с COVID-19 было бы больше, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя уровень заболеваемости. По данным на 14 мая, за последний сутки в России выявлено более 9,4 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «В майские праздники было маленькое количество тестов, тестировали только в отдельных клиниках. А сейчас все вышли на работу, началась опять плановая проверка. Но и, опять же, выросло не настолько, чтобы бить тревогу. Да, прирост за счет майских праздников, потому что были плановые мероприятия, но мы были к этому готовы, это неизбежно», – говорит Зверев. Врач объясняет, что хочет человечество того или нет, но ежегодно весной, особенно в сырую пасмурную погоду, во всю нападают вирусы. К тому же, как только наступает более-менее хорошая погода, все начинают выходить на улицу, общаться друг с другом, обмениваясь инфекциями. Причем не только коронавирусной, но и другими сезонными заболеваниями. «Мне кажется, что все-таки из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость. Весенний подъем в любом случае был неизбежен. А тут народ хотя бы в кругу семьи был. Без них заболевших было бы больше», – полагает вирусолог. Заместитель мэра города Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице напряженная, а ежедневный прирост заболевших «не радует», но подчеркнула, что заболевание не исчезнет в ближайшее время, сообщает ТАСС. Россия возобновила авиасообщение с пятью странами 14 мая 2021, 22:18

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Также увеличивается число рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. «Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости». Уточняется, что решение принято с учетом эпидобстановки в отдельных странах. Авиасообщение возобновляется на взаимной основе с 25 мая 2021 года. Перелеты Москва-Рейкьявик и Москва-Валлетта будут выполняться по два раза в неделю, Москва-Канкун, Москва-Лиссабон и Москва-Джидда - по три раза в неделю. Также по одному разу в неделю самолеты будут летать по направлениям Грозный-Джидда и Махачкала-Джидда. Кроме того, с 25 мая увеличивается число рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией. «Принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток-Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Токио и Владивосток-Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск-Токио)», – заявили в штабе. Также с 25 мая возобновляются международные перелеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. Напомним, авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. В США разрешили привитым от коронавируса отказаться от масок 13 мая 2021, 22:17

Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили больше не носить маски тем жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Белом доме. «Отличные новости от CDC: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску – как на улице, так и в помещении – в большинстве случаев», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее в США CDC и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson & Johnson). Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались. В Белоруссии начато бесплатное тестирование жителей страны на антитела к COVID 14 мая 2021, 17:12 Текст: Вера Басилая

Минздрав Белоруссии совместно с Роспотребнадзором начал бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, тестирование будет проходить по 19 мая. Планируется, что результаты покажут постинфекционный и поствакцинальный иммунитет белорусов, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава. В совместном проекте министерства здравоохранения Беларуси и Роспотребнадзора приняли участие уже 2 238 человек. «Результаты изучения популяционного иммунитета помогут скорректировать методы борьбы с коронавирусом. Речь не идет об ужесточении ограничений, возможно, по некоторым регионам мы их ослабим», – заявила заместитель главврача РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает радио Sputnik. В исследовании будут участвовать 12 тыс. добровольцев, большая часть которых была набрана в первый день подачи заявок. Регистрация происходила онлайн, все желающие могли заполнить специальную анкету. Такая работа будет проводиться во всей стране. В Минске планируется провести три тысячи подобных исследований, в регионах – по 1,5 тыс. Исследование будет проходить практически до конца года в три этапа. Следующие два пройдут с интервалом в три месяца. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V». Ранее была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии. Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса. В Сети высмеяли «опустившуюся» до поедания хлеба Гвинет Пэлтроу 13 мая 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Сценарист и писательница Лилия Ким рассказала о набирающем на Западе обороты скандале вокруг американской актрисы Гвинет Пэлтроу, которая пожаловалась, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса «достигла дна» и начала есть макароны и хлеб. «Гвинет Пэлтроу… поделилась, что во время карантина достигла дна (hit the bottom) – пила коктейль каждый день, иногда даже два, ела пасту – и так все было плохо, что даже хлеб. Выборы и даже карантин у нас почти закончился – поэтому за признание, что карантин угнетал ее аж до употребления углеводов, Гвинет Пэлтроу вдруг прилетело так, как даже за продажу свечей с ароматом ее вагины не прилетало», – написала Ким в Facebook. Она предположила, что высказывания американской актрисы можно описать фразой disconnected rich person, что переводится как «оторванный от реальности по причине богатства персонаж». «Третий день блогеры, новости, просто народ вокруг – глумятся над things got dark (настала жопа) в параллельном мире Гвинет, где ничего хуже каминг-аута «я ела хлеб» не может быть», – добавила Ким. Пользователи Сети с иронией отнеслись к этой новости. «Смешанные чувства... человек имеет славу, богатство – и не может позволить себе поесть макарон (в обычной жизни). Дно другого уровня», – написал один из них. «А я ее понимаю. Видимо, человек реально в депрессии был», – сыронизировала другая. «У меня такая же проблема, как у Гвинет! Я бы даже сказал, я/мы как Гвинет!» – добавил третий. «Умеют же люди пиариться», – отметил еще один пользователь. Ранее Пэлтроу в подкасте Smartless призналась, что во время карантина каждый день пила виски и ела хлеб. «Я выпивала семь дней в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов», – заявила актриса. Она отметила, что даже придумала коктейль Buster Paltrow, названный в честь ее деда, который очень любил виски сауэр. Пэлтроу готовила свою версию напитка, в которую добавляла виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп. Кроме того, после спиртного ее тянуло на сигареты. В Турции отменили проведение гран-при «Формулы-1» 14 мая 2021, 16:35

Фото: Alejandro Garcia/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Из-за пандемии коронавируса в Турции отменен этап чемпионата «Формулы-1», который должен был пройти в июне, в связи с этим в календарь добавлен еще один этап в Австрии, сообщается на сайте «Ф-1». Гран-при Турции должен был пройти 11–13 июня. До этого «Формула-1» заменила этап в Канаде гонкой в Турции – также из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, передает РИА «Новости». Австрия, как и в прошлом сезоне, примет две гонки «Формулы-1» – Гран-при Штирии (25-27 июня) и Гран-при Австрии (2-4 июля). Гран-при Франции перенесен на неделю раньше (на 18–20 июня). Напомним, в Турции из-за коронавируса введен жесткий локдаун до 17 мая, сохраняются и другие ограничения. Стали известны закупочные цены российских вакцин от коронавируса 15 мая 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

Предельная закупочная стоимость одной дозы «Эпиваккороны» составляет 842 рубля, «Ковивака» – 866 рублей, а «Спутника V» – 866,81 рубля, сообщили в Минпромторге. Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» – двухкомпонентные, «Спутник лайт» – однокомпонентная. Цена на «Спутник лайт» еще не установлена, сообщила «Российская газета». В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, исходя из производственных возможностей предприятий, где их выпускают. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия предложила российскую вакцину против коронавируса всем партнерам по линии ООН, «Группы двадцати» и других объединений. В феврале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что для зарубежных стран цена «Спутник V» будет близка к 10 долларам. Ранее Россия установила единую для всех стран цену на «Спутник V». Напомним, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине посетовали на «геополитическое одиночество» 14 мая 2021, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Украина не входит ни в какое геополитическое образование и остается одинокой, заявил политический эксперт Андрей Головачев. По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей. «В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», – указал Головачев в своей колонке для местного издания «Главред». По его словам, во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы. Эксперт также добавил, что Украина не может закупить российские вакцины против коронавируса из-за политических мотивов. Тот факт, что страна осталась без вакцины от COVID-19, Головачев назвал халатностью и неорганизованностью. «Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в западный проект», – заключил эксперт. Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО. Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. Собянин рассказал об антителах спустя почти год после прививки от COVID-19 14 мая 2021, 21:30 Текст: Елизавета Булкина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, у него почти через год после получения прививки от коронавируса сохраняются антитела. «У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». По словам градоначальника, 99% привившихся от коронавируса не заболевают. «Все чувствуют себя хорошо», – передает его слова РИА «Новости». Мэр столицы также обратил внимание на важность вакцинации от коронавируса для населения. «Можно этого не делать, но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь. Это гораздо большая потеря здоровья, даже потеря жизни. Ну зачем так рисковать, когда есть возможность избежать этого риска», – цитирует его ТАСС. Собянин в сентябре сообщил президенту Владимиру Путину о том, что сделал прививку от коронавируса. Сам Путин недавно рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.