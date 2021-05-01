Первую партию «Спутника V» доставили в Индию

Вакцина «Спутник V» доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, получившей разрешение на импорт и экстренное использование российского препарата.

Генеральный контролер лекарственных средств Индии – регулятор в сфере медицинских препаратов – дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины «Спутник V» в Индию и ее экстренное использование, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что вакцинация «Спутником V» в Индии начнется 1 мая.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 18,7 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 15,3 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 208 тыс. человек.

В минувшее воскресенье премьер – министр Индии заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ обнаружила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.

В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.