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Войска НАТО начали крупные учения у побережья Шотландии и Норвегии
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Североатлантический альянс начал учения по противоракетной и противовоздушной обороне, обнаружению и наблюдению за полетом гиперзвуковых ракет у побережья Шотландии и Норвегии.
«Крупнейшие и наиболее сложные учения «At Sea Demo/Formidable Shield» по противовоздушной и противоракетной обороне стартовали в субботу, 15 мая для отработки действий кораблей и самолетов по защите от различных типов ракет», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы НАТО.
На маневрах будут отрабатывать обнаружение и отслеживание траектории полета дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, «летящих со скоростью свыше 20 тыс. км/ч». Учения будут также включать стрельбы по отдельным типам ракет-мишеней, альянс не указывает, каких именно.
В маневрах, которые будут продолжаться до 3 июня, примут участие выше 3,3 тыс. военных, 15 кораблей и десятки самолетов из 10 государств НАТО.
Ранее в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Responsе. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe.
ЕС отреагировал на утверждение списка недружественных России стран
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Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение правительством России перечня недружественных иностранных государств якобы подрывает дипломатические отношения.
По мнению главы Евросовета, «решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия», является еще одним эскалационным шагом и подрывает дипломатические отношения», передает ТАСС.
По словам Мишеля, «усилия по разделению ЕС тщетны». «Полная солидарность с Чешской Республикой. Мы призываем Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию», – добавил глава Евросовета.
В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
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Климкин испугался слов Путина об Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за слов президента России Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию».
Климкин заявил в Facebook, что «слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать».
Он добавил, что российский лидер якобы говорит об Украине как о постоянном источнике проблем для России. «Именно такой лексики он еще не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жестким», – утверждает экс-министр.
Ранее Владимир Путин заявил о превращении Украины в антипода России: «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности России новости».
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США выступили за открытие Арктики для торговли и транзита
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США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита, за обеспечение верховенства права в регионе, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах», заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря Марша Берникэт.
«Арктический совет является главным форумом для обсуждения и регулирования вопросов региона. Я рада подтвердить, что за 25 лет истории организации восемь стран вместе обсуждали эти вопросы. <…> Мы можем сотрудничать по всему спектру вопросов, которые вписываются в международные рамки. Мы ожидаем, что российско-американское сотрудничество по вопросам Арктики в рамках совета продолжится в течение предстоящего российского председательства в совете. Мы сосредоточены на вопросах окружающей среды», –приводит слова Берникэт ТАСС.
По мнению исполняющей обязанности помощника госсекретаря США, необходимо, чтобы в Арктике наблюдались обеспечение верховенства права, транспарентность и «хорошее управление во всех смыслах». «Мы хотели бы и дальше видеть это», – добавила Берникэт.
Кроме того, США выступают за то, чтобы Арктика была больше открыта для торговли и транзита. При этом Берникэт высказалась за добычу природных ресурсов при соблюдении экологических норм и при уважении прав коренных народов.
В среду российский посол по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов призвал не допустить конфронтации в Арктике. Днем ранее в Совбезе обвинили Запад в стремлении сорвать стратегические проекты России в Арктике под предлогом охраны природы в целях недобросовестной конкуренции.
В апреле глава Пентагона заявил об усилении конкуренции за ресурсы Арктики. Ранее в том же месяце Москва обвинила НАТО в провокациях в Арктике, стремлению стран альянса к милитаризации региона и намерении использовать в целях сдерживания России. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
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Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии
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Вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Как известно, в ответ на враждебные действия США руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Данная мера, о которой говорится в заявлении российского МИД 16 апреля этого года, утверждена указом президента от 23 апреля этого года», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Она напомнила, что согласно распоряжению правительства России от 13 мая этого года американским диппредставительствам теперь запрещается принимать на работу физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
«С учетом того, что для реализации данной меры потребуется время, МИД России ожидает, что посольство и консульские учреждения США в нашей стране не позднее 1 августа этого года приведут состав своего персонала в соответствие с указанными требованиями. Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», – добавила она.
Между тем, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что список недружественных России стран могут расширить в случае продолжения антироссийской политики.
В этой связи он упомянул недружественную позицию бывших стран Варшавского договора, которые, став членами НАТО, «очень рьяно исполняют команды из Вашингтона».
«Уже снижается численность посольств этих стран в России, возможны ограничения и в экономическом сотрудничестве», – сказал он. По мнению Джабарова, появление недружественных России стран «остудит «горячие головы», которые привыкли во всем винить Россию».
Ранее был утвержден список недружественных России государств. В список вошли только две страны – США и Чехия – в их отношении будут применяться меры согласно указу президента России Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.
Также сообщалось, что Россия отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан.
Напомним, посольство США заявило, что с 12 мая перестало обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев.
Кроме того, гражданам США, чья российская виза истекает, было рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
Отставные полицейские Франции опубликовали обращение к Макрону
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Отставные сотрудники полиции Франции опубликовали открытое письмо к властям республики и президенту Эммануэлю Макрону с призывом предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в стране.
«Просим вас сделать все возможное, чтобы положить конец чрезвычайно серьезной ситуации в сфере безопасности на территории Франции», – приводит ТАСС текст обращения, которое подписали 93 бывших сотрудника полиции Франции.
Среди авторов письма присутствуют как младшие офицеры, так и высшие чины, самый старший из которых – главный контролер Ален Дешам. К вечеру пятницы послание, опубликованное 11 мая на сайте mesopinions.com, поддержали около 30 тыс. человек.
В обращении утверждается, что в отдельных областях страны законы республики больше не действуют, а «агрессивные меньшинства оспаривают власть государства». На это, по словам авторов обращения, указывают заметно участившиеся нападения на сотрудников правоохранительных органов.
«Полицейские и жандармы – это залог сохранения мира и наших свобод. Но без безопасности в свободах нет смысла», – подчеркивают отставные полицейские. Они призывают к «моральному, юридическому и материальному перевооружению» правоохранительных органов и обеспечению защиты как самих сотрудников полиции, так и их семей.
«Пора предпринять эффективные действия, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить государственный порядок повсюду», – говорится в тексте послания. Его авторы возлагают ответственность за рост преступности и участившиеся беспорядки на нелегальных мигрантов и требуют принять более эффективные меры в сфере миграционного контроля. «Франция не должна погрузиться в хаос. Полиция не потерпит, чтобы завтра ее сменили военные, стремясь избежать гражданской войны», – пишут отставные офицеры.
«Мы надеемся, что власти услышат наш призыв к общенациональному действию, и присоединяемся к голосам наших товарищей из вооруженных сил, которые выступили первыми», – отмечается в заключительной части открытого письма.
Глава Национальной полиции Франции Фредерик Во написал ответное письмо, выдержки из которого опубликовала в пятницу радиостанция Europe 1. В своем послании он заявил, что обращение отставных офицеров «не укрепляет, а ослабляет институт» полиции. Он также напомнил, что даже уход из правоохранительных органов не освобождает бывших служащих от проявления сдержанности, особенно в публичных заявлениях.
«Полиции сейчас как никогда нужны уверенность в себе, единство, сплоченность в ее рядах, а не партизанские настроения, – написал он. – На мой взгляд, наши старшие товарищи могли бы внести свой вклад за счет конструктивных и объединяющих речей».
Ранее журнал Valeurs Actuelles опубликовал обращение группы отставных французских генералов к Эммануэлю Макрону В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут.
Позже еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр предложил уволиться предупредившим об угрозе гражданской войны и распада страны военным.
Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого
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Второй год пандемии коронавируса действительно может оставить больше смертей, нежели первый, поэтому всем странам, включая Россию, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в этот год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться больше погибших от заболевания, нежели в прошлом, сообщает ТАСС. В связи с этим он призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией «комбинацию мер», включающую как вакцинацию, так и другой комплекс защиты.
«ВОЗ – организация всемирная, поэтому оценивает обстановку во всем мире. И миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко. Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», – говорит Чепурнов.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых случаев. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Кроме того, вирусолог напомнил, что также по заболевшим в мире тяжелая обстановка в Бразилии. По данным на 14 мая, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 430,4 заболевших.
«Мы видим большое количество стран с плохим состоянием санитарии и гигиены, которые все сильнее и сильнее охватываются вспышкой. Тем более мы видим совершенно отчетливое проявление сезонности, когда происходит естественное затухание на какое-то время, а потом вспышка. Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют – правда», – объясняет собеседник.
Тем не менее, мы также можем видеть отличный пример Израиля, Англии, США, где идет активная вакцинация населения, а изменения налицо, продолжает специалист. Кроме того, он подчеркивает, что не допустить прогнозируемый сценарий по увеличению количества смертей от коронавируса – в наших руках.
«Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», – подчеркнул Чепурнов.
Он добавил, что в будущем ученым также предстоит выяснить, через какое время после первой прививки от коронавируса пациенту понадобится вторая, поскольку антитела не на всю жизнь остаются в организме человека.
Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем.
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На Украине решили создать новый вид войск
Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что данное решение «поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании», по его мнению, «в ближайшее время будет указ президента про это», передает РИА «Новости».
По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых - утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году.
Между тем украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».
Охранник магазина выстрелил в ребенка в Москве
Школьник катался на самокате возле магазина на юго-западе Москвы, охранник выстрелил в него сигнальной ракетой, в результате десятилетний мальчик получил гематому.
«По предварительной информации, около 23.00 14 мая десятилетний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы. Отмечается, что мальчик получил гематому на руке. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Для обследования он был доставлен в медучреждение
Также организована проверка инцидента следователями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших на детской площадке в Дзержинске. Пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию.
Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Лаврова и Блинкена в Исландии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Рейкьявике обсудят отношения Москвы и Вашингтона, возможность встречи президентов двух стран и вопросы стратегической стабильности, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Встреча [Лаврова и Блинкена на полях заседания Арктического совета (АС) в Рейкьявике] направлена на то, чтобы обсудить всю полноту [двусторонних] отношений [между Россией и США], изучить, есть ли потенциал сотрудничества [между странами] в таких случаях и тех сферах, когда наши интересы действительно совпадают», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
«И, конечно, климат <…> является одной из этих сфер», – добавил Прайс.
«Мы также говорили [о возможности обсуждения главами внешнеполитических ведомств России и США в ходе предстоящей встречи в Рейкьявике] о стратегической стабильности, Иране, Северной Корее, потенциально и других вопросах. И нынешняя встреча [министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена], и потенциальная встреча [президента России Владимира Путина] с президентом [США Джо] Байденом позднее – это все части, которые проходят проверку. И мы пытаемся понять, можем ли выйти на отношения с Москвой, которые будут более стабильными и более предсказуемыми. И это будет находиться в центре внимания на встрече [Лаврова и Блинкена] на следующей неделе в Исландии», – сказал Прайс.
Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Боевое крыло ХАМАС подвергло массированному обстрелу юг Израиля
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о массированном ракетном обстреле городов Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля. О пуске ракет из анклава по югу Израиля заявили и другие палестинские группировки, сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa.
По имеющейся у радиостанция информации, в городах Ашдод, Сдерот и Беэр-Шеву на юге Израиля не стихают сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.
Другая радикальная группировка «Сарая Аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), являющаяся вооруженным крылом палестинского «Исламского джихада», также информирует о пуске десятков ракет, сконцентрировав удары на Сдероте. С аналогичным коммюнике выступили и «Бригады Насера Салах-эд-Дина» (боевое подразделение «Комитетов народного сопротивления»).
Все они заявляют, что эти атаки стали ответом на бомбардировку в ночь на субботу жилого дома в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, в результате которой погибли восемь палестинцев, в том числе дети, и около 20 пострадали. Кроме того, радикалы называют обстрелы «местью» за погибших минувшим днем в стычках на Западном берегу реки Иордан.
Пресс-служба израильской армии в свою очередь сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа в субботу утром возобновили ракетные атаки на крупный город Беэр-Шева в южной части Израиля.
Ранее в ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Накануне Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
В тот же день Израиль нанес удары по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из филиалов банка ХАМАС, а также по туннелю на юге сектора Газа, где были размещены серверы и военное оборудование ХАМАС. Также Израиль уничтожил офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.
По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Чубайс сказал, за что ненавидит советскую власть
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Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья.
«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс в интервью «Коммерсанту».
По его словам, всем нужно было врать и в этом вранье жить. «Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что еще привести в пример, – это все вранье», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, что коммунисты часто напоминают об успехах Китая, Чубайс заявил, что на это есть «давно данный ответ».
«Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством», – сказал он.
Как подчеркнул политик, наличие государства позволяет действовать плавно, адаптируя экономику к сложным преобразованиям, тогда как отсутствие государства заставляет рубить с плеча, начиная с шоковой терапии и отпуска цен. «Просто потому, что все остальные варианты хуже», – добавил Чубайс.
В феврале Чубайс заявил о необходимости реформирования Налогового кодекса и кредитного регулирования, подчеркнув, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные.
Эксперт разъяснил опасность нового пользовательского соглашения WhatsApp
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Главная опасность новых правил мессенджера WhatsApp в том, что многие пользователи примут их автоматически и не узнают, каким образом Facebook начнет обрабатывать их персональные данные, сказал газете ВЗГЛЯД координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.
С 15 мая WhatsApp предлагает принять новое пользовательское соглашение, в противном случае будут отключаться главные пользовательские функции, в том числе доступ к сообщениям.
«Какая-то часть пользователей автоматически согласится с новыми правилами мессенджера WhatsApp, и в этом главная опасность. Они не будут знать, как изменится обработка их персональных данных. А какая-то часть юзеров покинет мессенджер в поисках новых коммуникационных средств с большей приватностью и защитой от рекламы на основе их коммуникации и предполагаемых предпочтений», – говорит координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Урван Парфентьев.
Эксперт пояснил, что когда пользователь соглашается с новыми правилами, то предполагается, что он информирован о сути изменений, проанализировал то, что ему предлагается. «В этом тоже заключается большая опасность. Во многом усилия европейского регулятора направлены на разрешение этой проблемы, он требует максимально четко и коротко объяснить своим пользователям без излишнего юридического языка, что конкретно произойдет в результате принятия и изменения тех или иных правил. Сейчас мы видим активную позицию германского регулятора в связи с подобными процессами, ставится вопрос о том, что предлагаемые WhatsApp правила не соответствуют европейским нормам в области безопасности персональных данных», – подчеркнул эксперт.
Что касается изменения пользовательского соглашения WhatsApp, то эксперт подчеркивает, что компания вправе принимать подобные меры в зависимости от ситуации. «Допустим, появилось новое законодательство, которое требует от сервиса дополнительных обязательств. Но если изменение пользовательского соглашения обусловлено исключительного маркетинговыми обстоятельствами, то это другая ситуация», – пояснил эксперт.
В истории с WhatsApp дело осложняется тем, что пользователи обеспокоены грядущим оборотом своих персональных данных. «Поскольку WhatsApp – это мессенджер, пользователей беспокоит тайна их коммуникации, то есть что увидит Facebook и каким образом эта информация будет использоваться. Скорее всего, реакция юзеров будет аналогична той, которая возникла при первом объявлении о предстоящих изменениях. Кто-то продолжил пользоваться мессенджером, потому что WhatsApp сдал назад, отложил до 15 мая свои новые правила», – напомнил собеседник.
Предполагалось, что новое пользовательское соглашение WhatsApp начнет действовать в феврале, однако из-за массового недовольства юзеров Facebook, который владеет мессенджером, сдвинул эти сроки на май. Те, кто не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся звонки и уведомления. WhatsApp постепенно начнет отключать им доступ к сообщениям.
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
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Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и КНР, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет американский журнал The National Interest.
Журнал отмечает, что конфронтационная позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к России не удивляет, так как еще до вступления в должность он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, по которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона, передает РИА «Новости».
Затем Байден лишь усилил напряженность между двумя странами, тогда как его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях.
Кроме того, политический курс Вашингтона в отношении Пекина, несмотря на ожидания аналитиков, существенно не изменился, а надежды на проведение более примирительной политики не оправдались: США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сэнкаку.
Указывается, что неспособность новой администрации Джо Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.
Все это, в свою очередь, позволит двум странам противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
Ранее в США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем.
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Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»
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Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции площадью 4 тыс. квадратных метров и жить как герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько
«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. квадратных метров, жить как (герой сериала «Слуга народа») Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим», – приводит текст обращения РИА «Новости».
В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.
«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых – в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед – а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому «Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях – законно или незаконно, морально или аморально – проживает в Конча-Заспе», – говорится в заявлении.
В политсиле также подчеркнули, что Порошенко – единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.
В мае 2020 года в офисе президента Украины обратили внимание, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, призвав не переносить кинообраз на реальную жизнь.
В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.
Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и рассказал, откуда у людей берутся психические проблемы в жизни. Блогеры отреагировали на откровения политика.
Перед приходом на шоу Жириновский опубликовал пост в Telegram, в котором сообщил, что уехал закрывать «Вечерний Ургант».
«Ваня дошутился... Уехал закрывать...» – написал он.
Во время передачи Жириновский рассказал зрителям о своем детстве и поделился подробностями личной жизни. «Я ее раздел, а сам не успел. Родители же могут вернуться. Она-то быстро оденется, а мне что? А потом говорят: откуда у людей берутся психические проблемы в жизни? Когда я женился – еще одна травма. Первая брачная ночь, пришли в гостиницу, а они говорят: дайте паспорта, вы москвичи, вам нельзя. Это не травма разве?» – поделился политик.
Данный выпуск шоу получил большой отклик в Сети, передачу также активно комментируют блогеры. Так, телеведущая Ксения Собчак отметила, что танцующий в программе Жириновский похож на 45-го президента США Дональда Трампа. «Золотой фонд воспоминаний Жириновского о любви, сексе и ужасах брачной ночи», – написала она в своем Telegram.
«Субботний асмр и антистресс: полторы минуты танцующего Жириновского (в реальном времени!) на шоу Вани Урганта», – добавила Собчак.
«Как все-таки круто что он у нас есть», – отреагировал на выпуск шоу журналист и блогер Максим Кононенко в своем Telegram.
«Наконец раскрыто происхождение психологических травм Жириновского», – говорится в Telegram-канале «Антиглянец».
Напомним, Жириновский пригрозил закрыть передачу после того, как Ургант пошутил над политиком в эфире «Вечернего Урганта». Тогда Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым сравнили взаимоотношения политика и главы КПРФ Геннадия Зюганова «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне». Ургант ответил на угрозу лидера ЛДПР. Шоумен сыронизировал, что политик известен серьезностью комментариев и не высказывается для привлечения внимания.