Эксперт усомнился в отказе пользователей от WhatsApp

Пользователи вряд ли откажутся от мессенджера WhatsApp из-за вступления в силу обновленного пользовательского соглашения, так как многие из них «автоматом согласятся» с новой политикой конфиденциальности, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Зыков напомнил, что с 15 мая «у пользователей появится так называемое неотклоняемое уведомление о вступлении в силу новой политики конфиденциальности», которое «нельзя будет отменить или закрыть, оно будет мозолить глаза до тех пор, пока пользователь не согласится с этой политикой конфиденциальности», передает RT.

Кроме того, «если пользователь не будет соглашаться, то через несколько недель у него ограничится ряд функций, а еще через две недели у него исчезнет возможность использовать WhatsApp в принципе».

При этом в WhatsApp заявляют, что не будут удалять аккаунт пользователя, если он вернется и примет новую политику конфиденциальности, «то сможет и дальше пользоваться сервисом».

По словам эксперта, соглашаться или нет – каждый принимает решение для себя сам, но, по его прогнозу, большинство пользователей «автоматом согласятся» с новой политикой конфиденциальности.

«Изменений в других мессенджерах ожидать не стоит. Дело в том, что сам по себе Facebook стремится к тому, чтобы по максимуму монетизировать все свои данные. Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно. То есть вы заходите и пользуетесь всеми сервисами, не платя деньги. При этом основной товар в этой системе – это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей. WhatsApp до недавнего времени нормально не монетизировали (...) Поэтому они с точки зрения коммерческой компании стремятся по максимуму монетизировать все данные, которые у них есть», – объяснил он.

Зыков добавил, что, соглашаясь с новой политикой, нужно понимать, что если вдруг вы будете отключены от WhatsApp, то добиться справедливости и потребовать восстановить ваш аккаунт «будет негде, и такой возможности в принципе не будет».

«Поэтому нужно понимать риски, которые на сегодняшний день существуют при использовании иностранных платформ от Facebook», – заключил эксперт.

Напомним, предполагалось, что новое пользовательское соглашение WhatsApp начнет действовать в феврале, однако из-за массового недовольства пользователей Facebook сроки сдвинули на май.

Координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД опасность нового пользовательского соглашения мессенджера.