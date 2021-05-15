Партия «Зеленые» выбрала нового председателя

Партия «Зеленые» на прошедшем в Москве съезде приняла новый устав и выбрала органы управления. Партию возглавил лидер «Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Эксперты отмечают, что в случае мобилизации усилий партия сможет показать достойный результат на предстоящих осенью думских выборах.

В субботу в столичном «Президент-Отеле» состоялся внеочередной съезд российской экологической партии «Зеленые». В нем участвовали более 80 делегатов из 53 регионов – от Камчатки до европейской части страны. Среди них были члены центрального совета партии, депутаты региональных и местных заксобраний, представители федеральных органов исполнительной власти.

Съезд принял новую редакцию устава партии и сменил органы управления. Новым председателем партии выбран исполнительный директор «Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» 56-летний Андрей Нагибин.

На съезде было принято решение начать подготовку к избирательной кампании 2021 года и выборам в Госдуму.

«Съезд показал, что идет процесс оздоровления старейшей партии, тем более экологическая повестка одна из мейнстримных, как в мировом масштабе, так и во внутриполитическом», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, в последнее время партия «Зеленые» была «не в лучшем состоянии», ей мешала «семейственность и интриги прежнего руководства». «Кое-кто решил, что партия – их личный бизнес. Это проявлялось в желании некоторых «экологов» паразитировать на экологической теме, выстраивать сомнительные истории. После этого съезда я испытываю осторожный оптимизм и надеюсь, что новое руководство справится с этими интригами, очистится от ненужного балласта в виде старых руководителей, которые, как мне кажется, продолжают плести свои козни», – отметил эксперт.

Мартынов приветствовал избрание Нагибина, подчеркнув, что «Зеленый патруль» – одна из самых эффективных экологических организаций в России. «Я рассчитываю, что в оставшееся до выборов время партия сможет предложить серьезную программу по своему основному профилю и получит достойный результат на предстоящих думских выборах. Конечно, речь идет не о весомом результате, но я убежден, что при определенных условиях десяток депутатов может пройти в Госдуму», – ожидает эксперт.

«Зеленый патруль» – одна из старейших экологических организаций, которая уходит корнями в советское прошлое. «Мы помним, что каждый советский школьник входил в зеленые патрули. Нагибин сумел вдохнуть второе дыхание в эту старейшую организацию и я надеюсь, что под его председательством «Зеленые» заиграют совершенно новыми красками», – предположил Мартынов.

Политолог добавил, что у экологической темы нет противников. Например, президент Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам экологии, а многие партии пытаются использовать экологическую повестку. «А уж партии, которая непосредственно поднимает экологию на флаг, сам бог велел представить серьезную программу и добиться серьезного результата», – сказал он.

Мартынов добавил, что на предстоящих в Германии парламентских выборах «Зеленые» – одни из фаворитов. «Экологическая повестка настолько актуальна сегодня, что «Зеленые» могут сыграть серьезную роль в формировании будущего правительства Германии. И я не думаю, что как-то иначе обстоят дела у нас. Проблемы экологии те же самые. Здесь нужно просто заниматься серьезной политической работой, для чего партии и существуют. Они должны бороться за власть, отстаивая свои взгляды, программы, тезисы», – подытожил эксперт.