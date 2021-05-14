Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии

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14 мая, пятница | Последнее обновление — 23:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
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США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил.
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За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе.
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В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии
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С территории Сирии по Израилю выпущены три ракеты, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Отмечается, что один из снарядов упал на территории арабской республики. При этом, по сведениям телеканала Sky News – Арабия, все три ракеты упали «на открытой местности», передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Жертвами израильских ударов по сектору Газа, по последним данным Минздрава прибрежного анклава, стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения.
По сообщениям СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Эксперт: США получили горькую пилюлю от России в Сирии
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«Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, поскольку присутствие вооруженных сил США на территории Сирии незаконно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя инцидент с блокировкой колонны американских военных на северо-востоке Сирии силами российской военной полиции.
«На мой взгляд, когда колонна иностранной военной техники движется по территории суверенной страны, не имея на то никаких оснований и санкций, а ее останавливают и возвращают назад, это самый мягкий шаг со стороны нашей военной полиции. Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, согласно международной практике урегулирования подобного рода инцидентов», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что войска США находятся на территории Сирии незаконно. «Их присутствие там является актом военной агрессии против Сирии. Поэтому уничтожение их военной техники – это нормальное поведение любого государства», – уточнил Сивков.
«Но сейчас американцы подчинились нашим требованиям. Если они в какой-то момент откажутся подчиняться и применят силу, то получат ответный удар, – уверен собеседник. – А учитывая общую напряженность между Россией и США, это грозит вылиться в крупный военный конфликт, в том числе с применением ядерного оружия, чего ни одна из сторон не хочет».
Он также указал на молчаливую реакцию Пентагона по поводу данного инцидента. «Для американского военного ведомства это очень горькая пилюля. Они явно рассчитывали на то, что наша военная полиция не отреагирует должным образом и проигнорирует факт нарушения протоколов деконфликтинга. Но российская военная полиция приняла решительные меры, что сломало сценарий Пентагона. Этого они, конечно, принять не могут», – подытожил эксперт.
В свою очередь директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что между Россией и США на территории Сирии есть определенные договоренности и каждая из сторон обязана их соблюдать. «У России, США и других стран в Сирии есть свои зоны влияния, которые зачастую пересекаются. Поэтому, когда в одном месте находится такое большое количество разных войск, подобные инциденты будут возникать», – считает он.
«Что касается молчания Пентагона, то это также ожидаемая реакция. Они ведь не могут оправдываться в такой ситуации, поэтому им остается лишь молчать», – заключил Багдасаров.
Накануне стало известно, что патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.
Позднее Министерство обороны России прокомментировало данный инцидент, опубликовав сообщение в Facebook. «На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении.
Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии.
В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.
Минобороны прокомментировало блокировку колонны военных США в Сирии
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Патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.
«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении Минобороны на странице в Facebook.
В ведомстве указали, что колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении.
Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии.
В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.
Беспилотник ХАМАС атаковал химзавод в Израиле
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о нанесении удара по израильскому химзаводу, сообщает телеканал Al Jazeera.
Утверждается, что атакованный объект находится в кибуце (поселении) Нир-Оз. Удар был нанесен при помощи беспилотника, передает ТАСС.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Израиль начал наземную операцию в секторе Газа
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Воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Sky News Arabia сообщает, что пока войска не начали наземное вторжение, интенсивный обстрел ведут авиация и артиллерия. Портал «Дунья аль-Ватан» сообщает о примерно 150 ударах за полчаса, утверждается, что Израиль «применяет фосфорные снаряды».
Премьер-министр Израиля сообщил, что «последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль». Он обещал заставить контролирующее сектор Газа движение ХАМАС «заплатить очень высокую цену», передает ТАСС.
Боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Снаряды были запущены по объектам израильской армии. Позднее «Бригады» объявили о запуске новых 100 ракет в направлении города Ашкелон.
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Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев
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Турция поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении в связи с началом Ураза-байрама.
«Мы разгневаны гнетом террористического Государства Израиль. Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
По его словам, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе. «Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН – необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», – добавил турецкий лидер.
Тем временем канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
ПВО Израиля не сработала при ракетном обстреле со стороны Ливана
Три ракеты были выпущены по Израилю из Ливана, при этом ни сирены, ни средства ПВО не сработали, сообщает армия обороны Израиля.
Ракеты разорвались на открытой местности, передает портал MIGnews.com. В ЦАХАЛе не сообщили, кто стоит за ракетным обстрелом.
Ливанский военный источник заявил новостному каналу MTV, что ракеты, по всей видимости, запустила некая палестинская группировка, а не «Хезбалла».
Также представитель ливанской службы безопасности сообщил каналу «Аль-Джазира», что три ракеты были выпущены в сторону Израиля из лагеря палестинских беженцев на юге страны.
«Источник ракет, выпущенных по Израилю, неясен, и расследование продолжается. Ракеты были выпущены из окрестностей лагеря беженцев Рашидие», – сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что по Израилю из Ливана выпустили три ракеты. До этого из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
Напомним, с 10 мая между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек.
Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Канцлер Австрии поднял флаг Израиля
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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии государственного флага Израиля над зданием федеральной канцелярии Австрии в знак поддержки Израиля в конфликте с палестинским сектором Газа.
«Сегодня израильский флаг был поднят на крыше Федеральной канцелярии в знак солидарности с Израилем. Террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения! Вместе мы стоим на стороне Израиля», – написал Курц в Twitter.
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Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Израиль отказался вводить гуманитарное перемирие
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Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщают источники.
Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня. «Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции», – передает РИА «Новости» слова источника телеканала «Аль Арабия».
Тем временем Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним. «Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним», – сообщает со ссылкой на источники телеканал.
По данным источника ТВ, египетская делегация, находившаяся с визитом в Тель-Авиве, предложила Израилю установить гуманитарное перемирие сроком на один год, при этом посланники Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса. Египтяне в ходе визита также заявили, что способны заставить палестинские стороны придерживаться перемирия, если Израиль согласится на это план. Египетская сторона призвала израильтян прекратить поселенческую деятельность и не поддерживать радикалов, штурмующих мечеть Аль-Акса.
В пятницу пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 1,7 тыс. ракет. Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Госдеп объяснил разницу между ударами Израиля и ХАМАС
Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС наносит удары по гражданским лицам, а Израиль защищает себя, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, США «активно вовлечены» в переговоры «с израильтянами, палестинскими коллегами, партнерами в регионе». Блинкен заявил о том, что «Израиль имеет право защищать себя от ракетных атак». Как подчеркнул глава Госдепа, «есть фундаментальная разница между террористическими организациями и ХАМАС, которые наносят удары по гражданским лицам, и Израилем, который защищает себя». При этом США «обеспокоены гибелью людей, особенно детей». Блинкен сказал, что и палестинцы, и израильтяне «имеют право жить в мире и безопасности», передает ТАСС.
Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
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Израиль нанес удары по зданию банка и серверам ХАМАС в секторе Газа
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ВВС Израиля ударили по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился один из филиалов банка ХАМАС. Кроме того, армия Израиля нанесла удары по туннелю на юге сектора Газа, где находились серверы и военное оборудование ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии.
«Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по многоэтажному зданию на севере сектора Газа, в котором находился филиал банка ХАМАС. Удар нанес значительный ущерб финансовой сети ХАМАС, поскольку этот филиал использовался для управления повседневными денежными потоками ХАМАС и его военного крыла», – передает сообщение военных РИА «Новости».
«Только что истребители ВВС ЦАХАЛ ударили по туннелю на юге сектора Газа, принадлежащему ХАМАС, в котором находились серверы и военное оборудование», – добавила пресс-служба армии.
Туннель был расположен в непосредственной близости от детского сада и мечети, уточнили военные, «что еще раз доказывает, что ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов». В заявлении армии говорится, что принимаются все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время своих боевых действий.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Армия Израиля опровергла начало наземной операции в секторе Газа
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Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус назвал внутренним недопониманием заявления о якобы начале наземной операции и взял ответственность за это на себя.
«Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций», – сказал Конрикус, передает РИА «Новости».
Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Сектор Газа заявил о 100 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля
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В результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло более 100 палестинцев, сообщил минздрав анклава.
В сообщении говорится, что «погибли 103 человека, среди них 27 детей и 11 женщин, 580 человек получили ранения». Разрушено 500 единиц жилья, 2,5 тыс. нанесен ущерб. Как сообщает министерство общественных работ и жилищного строительства, в некоторых районах «полностью разрушены» школы, медицинские центры, опреснительные установки, дорожные сети и инфраструктура. Также разрушены «четыре жилые высотки, 58 правительственных офисов», передает ТАСС со ссылкой на Samaa News.
Как сообщили израильские военные, «не так давно» ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС. В штабе находился офис главы службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения, передает РИА «Новости».
Напомним, между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
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Израиль сообщил о выпущенных из сектора Газа 1,7 тыс. ракет
С начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 1,7 тыс. ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Армия сообщает о 1750 ракетах. В результате этих обстрелов пострадали 523 жителя Израиля, семь израильтян погибли, передает ТАСС.
Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника.
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Посол Израиля заявил о готовности страны к уступкам в переговорах с Палестиной
Израиль готов на уступки в возможных будущих переговорах с палестинской стороной, и считает диалог единственным действенным путем урегулирования конфликта, заявил в посол Израиля в России Александр Бен Цви.
«Конечно. Мы уже два раза это предлагали. В 2000 году премьер-министр Израиля Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату (бывший председатель Палестинской национальной автономии – ред.ВЗГЛЯД) 94% всех территорий, ответ был отрицательный. В 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предложил примерно то же самое Абу Мазену, который тоже отказался. Мы уже предлагали, были конкретные предложения», – цитирует РИА «Новости» посла.
По словам Бен Цви, палестинская сторона требует получить все, или ничего. «Факт остается фактом – у нас такие соседи, и мы должны с ними договориться. Вопрос не стоит в том, чтобы созывать какие-то огромные международные конференции – они ничего не дадут. Это все мы уже проходили. Единственный действенный путь – это когда садятся и друг с другом разговаривают», – подчеркнул посол.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Власти сектора Газа заявили о 115 жертвах израильских атак
Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, говорится в отчете министерства здравоохранения анклава.
«Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин. Получили ранения разной степени тяжести более 600 человек», – указывается в докладе, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что «общее число ракет, выпущенных из сектора Газа (по территории Израиля) с начала операции, составляет 1800, согласно нашей информации, 430 из этих ракет упали внутри сектора Газа».
Тем временем Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
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