Израиль заявил о ракетном обстреле с территории Сирии

Эксперт: США получили горькую пилюлю от России в Сирии

«Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, поскольку присутствие вооруженных сил США на территории Сирии незаконно», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя инцидент с блокировкой колонны американских военных на северо-востоке Сирии силами российской военной полиции.

«На мой взгляд, когда колонна иностранной военной техники движется по территории суверенной страны, не имея на то никаких оснований и санкций, а ее останавливают и возвращают назад, это самый мягкий шаг со стороны нашей военной полиции. Эту колонну, по-хорошему, следовало уничтожить, согласно международной практике урегулирования подобного рода инцидентов», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что войска США находятся на территории Сирии незаконно. «Их присутствие там является актом военной агрессии против Сирии. Поэтому уничтожение их военной техники – это нормальное поведение любого государства», – уточнил Сивков.

«Но сейчас американцы подчинились нашим требованиям. Если они в какой-то момент откажутся подчиняться и применят силу, то получат ответный удар, – уверен собеседник. – А учитывая общую напряженность между Россией и США, это грозит вылиться в крупный военный конфликт, в том числе с применением ядерного оружия, чего ни одна из сторон не хочет».

Он также указал на молчаливую реакцию Пентагона по поводу данного инцидента. «Для американского военного ведомства это очень горькая пилюля. Они явно рассчитывали на то, что наша военная полиция не отреагирует должным образом и проигнорирует факт нарушения протоколов деконфликтинга. Но российская военная полиция приняла решительные меры, что сломало сценарий Пентагона. Этого они, конечно, принять не могут», – подытожил эксперт.

В свою очередь директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что между Россией и США на территории Сирии есть определенные договоренности и каждая из сторон обязана их соблюдать. «У России, США и других стран в Сирии есть свои зоны влияния, которые зачастую пересекаются. Поэтому, когда в одном месте находится такое большое количество разных войск, подобные инциденты будут возникать», – считает он.

«Что касается молчания Пентагона, то это также ожидаемая реакция. Они ведь не могут оправдываться в такой ситуации, поэтому им остается лишь молчать», – заключил Багдасаров.

Накануне стало известно, что патруль российской военной полиции остановил в сирийской провинции Хасеке и возвратил в обратном направлении незаконно находящуюся на территории республики колонну американской военной техники, сообщает Центр примирения враждующих сторон и контроля за перемещением беженцев в Сирии.

Позднее Министерство обороны России прокомментировало данный инцидент, опубликовав сообщение в Facebook. «На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США. Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления», – говорится в сообщении.

Ранее замглавы Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что военная полиция Вооруженных сил России не позволила бронеавтомобилям США проехать по несогласованному маршруту в Сирии.

В начале мая в квартальном отчете генерального инспектора Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорилось, что Россия «соблюдает в целом договоренности об избежании конфликта с силами коалиции». Однако российские военные при этом якобы «продолжали осуществлять нарушения, которые не подвергали коалиционные войска опасности». Россия в ответ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.