Президент Молдавии Майя Санду «побежала» к президентам Румынии и Украины Клаусу Йоханнису и Владимиру Зеленскому, так как хочет рассорить свою страну с Россией, заявил бывший глава Молдавии Владимир Воронин.

Воронин, лидер Партии коммунистов, возглавил сформированный к июльским парламентским выборам левый блок «Коммунисты и социалисты», объединивший его партию с крупнейшей в стране Партией социалистов, передает ТАСС.

«Санду была хоть в одном районе Молдавии в последнее время? Нет! Для нее было важнее побежать к президенту Румынии, к Владимиру Зеленскому на Украину, чтобы еще больше нашу страну рассорить с Россией», – сказал он, выразив уверенность, что конституцию своей страны Санду не читала.

Санду и ее окружение Воронин назвал «ставленниками», заявив, что в Молдавии «не будет толку, пока не будет избран новый парламент и не будет наведен порядок». Он уверен, что посол США Дерек Хоган вмешивается во внутренние дела страны. Хоган уже встретился с руководством ЦИКа, спецслужб, генпрокуратуры и еще ряда ведомств Молдавии.

«Не пойму, что сегодня он делал в Генеральной прокуратуре? Очень надеюсь, что его вызвали с повесткой туда, чтобы предъявить обвинение в том, что он вмешивается во внутренние дела нашей страны», – сказал Воронин, объяснив свое объединение с социалистами опасностью внешнего вмешательства. Воронин сказал, что не желает «сидеть и смотреть, как сюда придет НАТО, как румыны и другие будут хозяйничать» в Молдавии.

Напомним, Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский. Вероятно, экспансия румынского культурного пространства на территорию Молдавии на этом не остановится и дальше речь пойдет о политических изменениях.

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