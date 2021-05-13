Командующий ЧФ назвал причину постоянного нахождения кораблей в море Турция заверила, что С-400 не несут угрозы 13 мая 2021, 16:47 Текст: Алексей Дегтярев

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 в Турции не угрожают никому, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. «Все должны знать, что нашим единственным опасением было обеспечение воздушной безопасности нашей страны. Поскольку [С-400] – это система ПВО, то она может быть задействована только для поражения ракеты или воздушной атаки. Эти системы не имеют наступательного характера», – сказал Акар, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV. Он подчеркнул, что эти системы не представляют угрозы для кого-либо. Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.

Названы сроки завершающих испытания пусков гиперзвуковых ракет «Циркон» 12 мая 2021, 19:08

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В ближайшие дни планируется провести завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в Министерстве обороны России. Пуски проведет фрегат «Адмирал Горшков», сообщили в ведомстве. «В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия», – передает РИА «Новости» сообщение министерства. Корабль покинул Баренцево море во вторник, он направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Планируется, что он прибудет в Беломорскую военно-морскую базу в четверг. В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. До этого сообщалось, что государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков». Началась разработка самонаводящейся ракеты для РСЗО «Торнадо-С» 11 мая 2021, 06:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» новой высокоточной управляемой ракеты. Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему», – приводит слова источника РИА «Новости». По имеющимся у источника данным, «в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты». Источник добавил, что «новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры». В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей. На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения. Напомним, в июле прошлого года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня. РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». Системы «Торнадо» имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров. Эрдоган назвал террором действия Израиля в Иерусалиме 10 мая 2021, 17:17 Текст: Елизавета Булкина

Нападения на палестинцев у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме являются террором, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом. «В ходе переговоров обсуждались нападения Израиля на мечеть Аль-Аксу и палестинцев. Президент Эрдоган в ходе переговоров назвал нападения Израиля в Иерусалиме террором и резко осудил эти подлые нападения, которые ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества», – передает сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Анкара «сделает все возможное, чтобы мобилизовать весь мир, и прежде всего исламский мир, чтобы остановить террор и вторжения Израиля». «Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев и сестер и защищать величие Иерусалима», – добавил президент. В переговорах Эрдогана и Аббаса также принимал участие глава единого Политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились. Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В США рассказали о самой опасной российской подлодке 13 мая 2021, 11:30

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Новейшая силовая установка российской подводной лодки проекта «Лада» делает ее настолько бесшумной, что заметить приближение субмарины почти невозможно, пишет американский публицист Калеб Ларсон в статье для журнала National Interest. Автор отметил, что ее корпус имеет каплевидную форму, благодаря чему она аэродинамически эффективна. Это позволяет избегать турбулентности и не создавать заметный шум. Особый вклад в бесшумность подлодки вносит водородно-кислородный топливный элемент, вырабатывающий электричество для винтов, передает РИА «Новости». Несмотря на наличие дизельных генераторов, как и у других дизельно-электрических субмарин, в проекте «Лада» электричество вырабатывается в том числе за счет химической реакции. Это позволяет избегать «лязгающего» шума двигателя. Новые образцы могут быть тише некоторых атомных субмарин, поскольку насос, перегоняющий хладагент для охлаждения реактора, работает достаточно громко. Сегодня Россия строит дизель-электрические подлодки двух типов – проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада». «Варшавянок» создали на базе советского проекта 877 «Палтус». Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году серия из шести субмарин должна поступить на Тихоокеанский флот. В начале февраля гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков сообщил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году. Он также рассказал о планах вооружить обе субмарины крылатыми ракетами «Калибр». У российских границ перехватили четвертый за день иностранный самолет 11 мая 2021, 15:47 Текст: Наталья Ануфриева

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, который двигался в сторону российской границы, сообщили в пресс-службе Северного флота. Воздушную цель, двигавшуюся в сторону российской границы, засекли над акваторией Баренцева моря, передает РИА «Новости». «Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 (...) Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», – сказали в пресс-службе. Уточняется, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было. На Северном флоте подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Это уже четвертый за день иностранный военный самолет, засеченный у границ России: до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции. Нарушения границ также допущено не было. Первый ЗРК С-350 «Витязь» поступил на вооружение ЮВО 12 мая 2021, 01:57 Текст: Антон Никитин

Первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников. «В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 «Витязь». По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и [c] баллистическими целями», – приводит слова генерала армии РИА «Новости». Дворников сообщил изданию «Военный вестник Юга России», что один из зенитных ракетных полков округа уже приступил к перевооружению на этот новый образец. В целом, по его данным, сейчас зенитные ракетные войска ЮВО на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С». В июне 2020 года концерн «Алмаз-Антей» и Минобороны заключили контракт на поставку четырех комплектов ЗРС С-350. В феврале 2020 года первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. ВКС впервые получили комплекс С-350 «Витязь» в декабре 2019 года. Военный эксперт Александр Лузан в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «ЗРК С-350 «Витязь» – это разумное дополнение к С-400 и «Панцирю» для создания эшелонированной системы противовоздушной обороны». Поступление на вооружение ЗРС С-350 повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза. Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в Казани 12 мая 2021, 13:33

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Позднее количество пострадавших увеличилось до 23. Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам. Путин и Эрдоган обсудили поставку «Спутника V» в Турцию 12 мая 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера. «В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины «Спутник V» в Турцию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). В Германии пожаловались на недостаток финансирования военных проектов 11 мая 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Осуществление многих крупных проектов Бундесвера находится под угрозой из-за неутвержденного финансирования, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны ФРГ. Речь, в частности, идет о разработке истребителя в рамках программы FCAS (Future Combat Air System) – крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью около 100 млрд евро. Кроме того, финансирование не обеспечено для проекта по созданию танка, над которым Германия работает совместно с Францией, а также для проекта по разработке подводной лодки, в котором участвует Норвегия, передает ТАСС. Согласно документу, не выделены средства и на закупку новых патрульных самолетов Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров.

Также не обеспечено финансирование проекта Pegasus. Вместо этого планируется приобретение трех самолетов Bombardier Global 6000, способных перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики ПВО. «Проблемы финансирования, в частности, возникают из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года», – цитирует издание документ оборонного ведомства. Как отмечает издание, все указанные проекты должны быть представлены в бюджетном комитете Бундестага до конца июня. В таком случае решение по ним может быть принято до выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября 2021 года. Напомним, в феврале Германия передала НАТО смету на оборонные расходы в 2021 году, согласно которой Берлин намерен повысить их до рекордных 53 млрд евро – это на 3,2% больше, чем в 2020 году. Российский Су-27 сопроводил два самолета ВВС Франции над Черным морем 12 мая 2021, 17:21 Текст: Дарья Григоренко

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что над Черным морем истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводили два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. «Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации «Mirage 2000» и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря», – приводит ТАСС сообщение. Накануне российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе. 10 мая истребители Су-27 российских ВВС сопроводили самолеты тактической авиации Франции над Черным морем. Шойгу заявил о сокращении случаев неуставных отношений в армии 11 мая 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Неуставные отношения в Вооруженных силах по итогам минувшего года стали фиксироваться на 15,5% реже, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», – цитирует РИА «Новости» заявление Шойгу на селекторном совещании. По его словам, благодаря принимаемым мерам общее количество правонарушений в 2020-м снизилось на 7,4%, а их участников - на 6,3%. «Министерство обороны уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы», – заверил министр. Шойгу отметил: социологические исследования показывают, что 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну, а 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск. В целом, заявил министр, деятельность ВС России поддерживается почти 78% населения нашей страны. Шойгу считает, что эти показатели стали возможными в том числе благодаря повышению уровня правопорядка и воинской дисциплины. По словам министра, в подавляющем большинстве воинских частей в России удается избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков. «В настоящее время в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удается избежать правонарушений в этой сфере», – сказал министр. «Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», – добавил Шойгу, отметив, что в ВС России «регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих». «В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определённая положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», – заключил Шойгу. Ранее в Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии. Турция предложила США решить вопросы С-400 и F-35 путем переговоров 12 мая 2021, 14:00 Текст: Алина Назарова

Анкара повторно обратилась к США с призывом организовать переговоры по проблемным вопросам российских ЗРС С-400 и исключения Турции из программы истребителя F-35, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Мы повторяем предложение для США обсудить темы С-400, F-35 и санкций CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Мы можем решить эти вопросы путем переговоров, если мы являемся стратегическими партнерами и союзниками. Мы ждем, что ошибки будут исправлены», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet. Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт. Черноморский флот запланировал получить семь кораблей и катеров в 2021 году 13 мая 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Состав Черноморского флота в 2021 году планируется пополнить семью кораблями и катерами, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов. «Новые корабли поступают постоянно. В этом году мы планируем принять в состав флота семь боевых кораблей и катеров», – передает ТАСС слова командующего. Ранее на флоте сообщали, что по итогам 2020 года ЧФ получил семь кораблей и судов: патрульный корабль «Павел Державин» и малый ракетный корабль «Грайворон». Вспомогательный флот пополнили морской буксир «Сергей Балк», три больших гидрографических катера «Александр Фирсов», «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник», а также рейдовый буксир РБ-371. Командующий ЧФ назвал причину постоянного нахождения кораблей в море 13 мая 2021, 11:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Моряки Черноморского флота (ЧФ) постоянно находятся в море из-за ситуации в Черном и Средиземном морях, сообщил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов в рамках мероприятий, посвященных Дню Черноморского флота. «С учетом складывающейся обстановки в Черноморской морской зоне, Средиземном море нам постоянно приходится быть в море», – передает ТАСС слова Осипова. Напомним, в среду командующий ЮВО Александр Дворников заявил, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе. Авиакомпании вернули больше 30 тыс. билетов на рейсы из Турции в Россию 13 мая 2021, 08:59 Текст: Наталья Ануфриева

Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая вернули около 32 тыс. билетов на рейсы из Турции в Россию, а также с 15 по 27 апреля – около 500 билетов из Танзании в Россию, сообщил источник, близкий к оперштабу. Источник сообщил, что «авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тыс. билетов из Турции в Россию», также «с 15 по 27 апреля вернули около 500 билетов из Танзании в Россию», передает РИА «Новости». Напомним, авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. С 28 апреля по 17 мая в Турции ввели полный локдаун. В начале мая в стране зафиксировали снижение заболеваемости COVID в приморских городах.