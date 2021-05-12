Выжившая ученица рассказала подробности нападения на школу в Казани

Одна из выживших учениц 8-го класса казанской школы №175, где произошла стрельба, рассказала, что они вместе с одноклассниками пытались закрыть дверь в класс, но не успели найти ключи.

По словам ученицы Сабины, ей и ее одноклассникам удалось спастись, потому что они успели спрятаться под парты. «Я спряталась под учительский стол. Учительница была ранена сразу, просила о помощи», – рассказала девочка в беседе с каналом «360».

Она отметила, что из-под стола она стала звонить матери и просить, чтобы та вызвала полицию. По ее словам, вооруженный стрелок успел выйти из класса, немного постоять в коридоре, а потом вернуться обратно.

«Мы звонили родным, у кого телефон был, и в полицию, а потом дожидались сидя под партой», – добавила Сабина. Школьница уточнила, что сначала они не понимали, что человек с ружьем – реальный преступник.

«Мы думали, это проверка. Перед тем как он зашел, по громкой связи сказали прятаться. Мы все встали, напряглись. Мы искали ключи, чтобы закрыть кабинет. Но не успели и просто нагнулись кто куда. По-моему, нас 21 человек в классе», – уточнила она.

По словам матери школьницы, две подруги Сабины в панике выпрыгнули из окна, они будут транспортированы в Москву. Врачи диагностировали у них переломы позвоночника, ноги.

«Она мне позвонила. Сказала: «Вызови полицию, мама. У нас тут террорист, – рассказала мать ученицы. По ее словам, родители сдавали деньги на охрану школы, поэтому не сомневались, что здание находится под защитой.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Позднее количество пострадавших увеличилось до 23.

Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.