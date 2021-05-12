Мишустин заявил о необходимости легализации апартаментов

Вопрос легализации апартаментов нужно решить, но есть много нюансов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Он добавил, что поручит проработать эти вопросы вместе с депутатами.

«Конечно, необходима легализация апартаментов, нужно с этим решить, но здесь очень много нюансов. Мы готовились, обсуждали в том числе и в правительстве эти нюансы. Вопрос сложный, но он требует решения», – передает ТАСС слова Мишустина.

Поскольку есть разные точки зрения, премьер предложил создать рабочую группу с участием депутатов Государственной думы и поручил заняться этим вице-премьеру России Марату Хуснуллину.

Также Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг.

«Я считаю, что если просто выделением средств это решать, то все опять поплывет, сетка эта. Это полномочия субъектов РФ, они должны принимать эти решения. Этот вопрос требует достаточно детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта», – сказал он.

Кроме того, Мишустин рассказал, что план расселения из аварийного жилья на территории Российской Федерации выполнен более чем на 200% в 2019-2020 годах.

«На сегодняшний день план-график, у нас он есть установленный, мы опережаем. В 2019-2020 годах план расселения из аварийного жилья выполнен более чем на 200%. Мы буквально на днях слушали доклад Хуснуллина (вице-премьера РФ Марата Хуснуллина – прим. ВЗГЛЯД), коллег из министерства строительства, и всего на сегодняшний день у нас расселено уже 186 тыс. человек более чем из 3 млн кв. метров аварийного жилья в целом», – сказал Мишустин.

Напомним, в ноябре замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что Минстрой России планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено.