В России планируют запретить строительство апартаментов

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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    В России планируют запретить строительство апартаментов

    19 ноября 2020, 20:58

    Текст: Александра Юдина

    Минстрой России планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено, сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

    «Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все – эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», – передает ТАСС его слова.

    Стасишин также добавил, что в законодательство необходимо ввести новое понятие многофункциональных зданий с жилыми помещениями, на которые будет распространяться регуляторика жилищного законодательства. «Там должны быть управляющие компании, должна быть плата за капремонт, в них должна быть регистрация [жительства]», – сказал замминистра.

    Как в свою очередь заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, для апартаментов нужно утвердить новый вид жилых помещений, который не будет обладать всем набором привилегий и обязанностей, которые сейчас распространяются на многоквартирные дома. А президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева выразила мнение, что все апартаменты признать жильем не получится – речь идет о зданиях, расположенных в промышленной зоне, рядом с промышленными предприятиями, в охранной зоне и так далее.

    Кроме того, статс-секретарь – замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отметил, что при амнистировании существующих апартаментов и переводе их в жилые помещения нужно обратить внимание на расположение земельных участков с такими зданиями. «У нас прошла большая реформа по зонам с особыми условиями использования территорий, и в Земельном кодексе появилась новая глава, теперь во всех этих зонах есть ограничения по строительству жилья. Нужно не забыть, что если мы будем признавать это жильем, то у нас [может появиться] огромная проблема, что это жилье может попадать в те зоны (охранные зоны, санитарно-защитные, приаэродромные территории), где их по этим правилам совершенно не может быть», – добавил он.

    По его словам, при переводе апартаментов в статус жилых помещений нужно прописать правила учета общего имущества и обоснование возникновения права на это имущество. «Эти два вопроса будут важны для нас как для регистрирующего и учетного органа», – отметил Бутовецкий.

    Как следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики, правительство России планирует утвердить правовой статус апартаментов до конца 2020 года. В настоящее время в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Так, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции.

    Ранее сообщалось, что в России планируют изменить правила расселения аварийного жилья. В частности, благодаря внесению изменений будут быстрее решаться ситуации, при которых всего несколько семей из всего дома не хотят уезжать из аварийного жилья. 


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