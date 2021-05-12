Мадуро объявил о скорых поставках «Спутника лайт» в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика надеется в ближайшее время получить дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт».

«Есть вакцина «Спутник лайт», и скоро она прибудет в Венесуэлу. Она однокомпонентная, что упростит вакцинацию миллионов венесуэльцев», – приводит слова Мадуро ТАСС.

Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

Напомним, 3 мая Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.

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