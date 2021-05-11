Британия решила принять законы для защиты от «враждебных стран»

Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.

«Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.

Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале.

Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ.

Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.

За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.

Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России.

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