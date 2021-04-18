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18 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 06:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия собралась направить военные корабли в Черное море
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Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде».
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филипа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Британия собралась направить военные корабли в Черное море
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В мае Великобритания направит два военных корабля в Черное море, сообщают СМИ.
Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе. Решение принято после того, как Пентагон передумал отправлять корабли в Черное море. Сообщается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания готова направить в регион и другую военную технику, передает ТАСС со ссылкой на Times.
В частности, истребители F-35 и вертолеты Merlin на авианосце «Королева Елизавета» в Средиземном море будут находиться в состоянии готовности вылететь на помощь кораблям в Черном море в случае угрозы со стороны российских кораблей, подлодок или авиации, пишет издание. Как отмечает газета, «Королева Елизавета» останется в Средиземном море из-за договора, запрещающего авианосцам входить в Черное море, передает РИА «Новости».
Напомним, американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. СМИ заявили, что Пентагон не будет направлять корабли в Черное море, по крайней мере, на этой неделе из-за опасений эскалации напряженности между Россией и Украиной.
Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула.
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием.
«Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС.
Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – заявил на видео сотрудник ФСБ.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
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Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ.
В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости».
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника.
«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении.
Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле.
Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля
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Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro.
По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
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В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль
Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал гадостями и подлостью слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего Крыму и Донбассу последствия Чернобыля.
«Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня – один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. По его словам, все прогнозы, которые Зеленский прочит Крыму и Донбассу, вернутся его же стране.
«Пусть об этом подумает. Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей. Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым», – добавил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле». По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга».
Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год.
Вучич оценил эффективность полученных от России «Панцирь-С1» и Ми-35
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Президент Сербии Александр Вучич заявил о продолжении усиления и оснащения вооружений силовых структур, высоко оценив действия полученных из России зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях.
Совместные учения с боевыми стрельбами Минобороны и МВД Сербии «Ответ 2021» прошли на двух полигонах – «Орешац» на северо-востоке страны, где отрабатывались операции спецподразделений против террористов и освобождение заложников, и более масштабные действия на полигоне «Пасулянске ливаде» на юго-востоке Сербии. В маневрах участвовали свыше 1,2 тыс. бойцов армии Сербии, 300 сотрудников МВД, включая жандармерию. Применялись вертолеты Ми-35, Ми-17, Airbus H145, истребители-бомбардировщики J-22 «Орао2», патрульные катера и многочисленные виды ракетных установок, артиллерии и бронетехники сербского и импортного, в том числе российского производства, передает РИА «Новости».
«Вы видели, как стреляют пушки «Панцирь-С1» – 5 тысяч выстрелов в минуту калибра 30 миллиметров, они сносят гору, это огромное усиление армии Сербии. Видели, как и на каком бьют расстоянии вертолеты Ми-35. Дальнейшей модернизацией, оснащением нашей армии и усилением полиции мы можем действовать на опережение и отвратить любого агрессора, действовать против возможных террористических актов быстро, организованно и очень эффективно», – завил сербский лидер в эфире национального телевидения.
Глава МИД Сербии Никола Селакович в ходе визита в Москву 16 апреля заявил, что Сербия не видит помех продолжению военно-технического сотрудничества с Россией. В январе сообщалось, что Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось. Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.
Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у России ЗРПК «Панцирь-С1».
Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией
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Украинские модели, задержанные за съемку в голом виде в ОАЭ, депортированы, им запрещен въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории, сообщают СМИ.
Перед вылетом на родину девушки записали видео, на котором машут и улыбаются, передает таблоид The Sun.
«Пока, Дубай! Не сказать, что очень приятно, но... Главное, что мы живы и здоровы!», – говорят они на видео.
Отмечается, что девушкам запретили въезд в ОАЭ на пять лет, а перед этим они прошли «девятидневный тюремный ад».
Издание утверждает, что моделей якобы оскорбляли, держали в тесноте, без окон и в антисанитарных условиях – в частности, им было отказано в доступе к таким вещам, как туалетная бумага и зубные щетки.
Кроме того, девушки рассказали, что находившаяся с ними беременная арабка, не имевшая отношения к делу моделей, якобы умерла у них на глазах.
«Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», – пожаловалась одна из натурщиц.
Девушкам грозило шестимесячное заключение в тюрьме.
Между тем в заключении в Дубае по-прежнему находится 41-летний Виталий Гришин, который организовал и профинансировал скандальную съемку. Ему предъявлено обвинение в организации «непристойной фотосессии».
Сообщается, что он якобы знаком с американскими политиками Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, актерами Джорджем Клуни и Сильвестром Сталлоне.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.
Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли.
Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом
Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).
В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает ТАСС.
Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.
После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в назначенный район, согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения.
На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров корабли преодолели 13 шлюзов, а также прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.
Экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях. По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов были привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.
Ранее соединения ЮВО провели тактические учения в Крыму.
МИД Украины в ответ на задержание своего консула высылает российского дипломата из Киева
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МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страны в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
«Комментарий представителя МИД Украины в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге. В ответ (...) старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – добавили в украинском МИД.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.
Задержанного в Петербурге украинского консула отпустили
Украинский консул Александр Сосонюк был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».
Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Киев уже готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.
Между тем стало известно, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
До этого, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому».
Депутат Госдумы обвинил Украину в сборе секретных данных о России для США
Украинские дипломаты собирают секретные данные о России для передачи США, заявил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, отметив, что СБУ находится под жестким влиянием западных спецслужб.
«Украинские дипломаты, которые находятся на территории России, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам. Сегодня Служба безопасности Украины и весь дипломатический корпус находится под жестким влиянием западных спецслужб», – приводит РИА «Новости» слова Водолацкого.
По словам депутата, ни один украинский дипломат не назначается в ту или иную страну, пока не пройдет собеседование с американскими кураторами. «В итоге их работа сводится к одному – быть максимально полезными западным спецслужбам для того, чтобы затем по окончании службы найти теплый уголок в одной из западных стран», – добавил он.
Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Консул был задержан на несколько часов и вскоре отпущен.
Выяснилось, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
На Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield
Мужчина умер после прививки от коронавируса вакциной индийского производства Covishield, разработанной компанией AstraZeneca, случай зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации», сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий.
«16 апреля умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской областной госадминистрации (ОГА), 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield», – приводит ТАСС слова Козицкого.
По его словам, случай смерти зарегистрирован как «неблагоприятное событие после иммунизации, который сейчас рассматривает региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации департамента здравоохранения Львовской ОГА».
Это уже четвертая смерть на Украине после прививки вакциной индийского производства Covishield.
Министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что по состоянию на утро субботы количество заразившихся коронавирусом украинцев увеличилось на 14 тыс. 989 человек.
Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.
Между тем Индия уже приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину.
В посольстве России прокомментировали выдворение дипломата из Киева
Посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата из Украины, заявил представитель ведомства.
«Мы пока по официальным каналам ничего не получали», – цитирует РИА «Новости» представителя посольства.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страны в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.
Крымские татары предложили Эрдогану провести встречу
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану провести встречу, чтобы политик смог услышать голоса жителей полуострова, а не строить свое мнение «на основе лживых доносов» со стороны Украины.
Умеров заявил, что «лидеры Турции должны слышать голоса жителей полуострова, а именно крымских татар, о поддержке которых так часто говорит Эрдоган», передает РИА «Новости».
«Для более ясного понимания полезным было бы прилететь в Крым и на месте во всем самому убедится, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), который не имеет ничего общего с крымскими татарами. Как минимум, встреча лидера турецкой республики с представителями крымских татар из Крыма на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами», – добавил он.
По его словам, пока позиция Анкары в отношении Крыма имеет свои фобии, и «Турция сколько не за украинский Крым выступает, сколько за турецкий».
«Я уверен, что прагматизм турецкого лидера, его личные взаимоотношения с российским лидером в недалеком будущем сыграют свою роль, и Крым будет признан российским однозначно и не только Турцией», – заключил Умеров.
Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу».
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа.
Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Кремль счел неправильной позицию Турции по Крыму.
Захарова назвала киевский режим «импортной антиукраинской голограммой»
Киевский режим является «сплошной импортной антиукраинской голограммой» и не учитывает национальные интересы Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила высказыание президента Украины Владимира Зеленского о том, что безопасность Киева в долгосрочной перспективе может гарантировать только вступление в НАТО, и новость о том, что Канада (страна-основательница НАТО) приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса.
«В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан – одна сплошная импортная антиукраинская голограмма», - написала Захарова в Facebook.
Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.
СМИ: МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины
МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за инцидента с задержанием украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге, сообщили в посольстве Украины в Москве.
«Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в МИД России после задержания украинского консула. Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб», – сообщил сотрудник посольства, передает РИА «Новости» со ссылкой на «УНИАН».
Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
В свою очередь пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
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