Байден заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию об этом передает РИА «Новости». Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о речи президента Владимира Путина, прозвучавшей в День Победы. По мнению журналиста, глава государства точно определил роль и место союзников во Второй мировой войне. «Это самое точное определение роли и места союзников. Крайне жесткое и очень справедливое. И не надо «оппам» от «Новой газеты» и «Эха» до МБХ и «Медузы» «щебетать» про «решающую роль ленд-лиза и второго фронта», – указал Соловьев в своем Telegram-канале. Он привел цитату из речи президента, в которой тот напомнил о роли СССР в победе над фашистской Германией. «Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе», – процитировал Путина Соловьев. Журналист также особо отметил заявление президента, в котором тот напомнил о событиях первой половины XX века, когда набирала силу фашистская Германия. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», – привел слова Путина телеведущий. «[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому, лидерам Прибалтики и ряду руководителей ЕС и США я бы настоятельно рекомендовал внимательно послушать или прочитать и этот фрагмент из сегодняшнего выступления Путина», – указал Соловьев. Также он заметил, что России не с кем «примиряться» по итогам Второй мировой. «С кем и почему мы должны примиряться? С карателями, надсмотрщиками концлагерей, захватчиками, насильниками, убийцами, пришедшими на нашу землю с целью нас уничтожить? Они шли нас убивать, убежденные в том, что это их историческое предназначение. Расширение на Восток. Захват жизненно важных земель, о чем, не скрывая, заявлял их фюрер еще с середины 20-х годов. О каком примирении может идти речь? Они и не покаялись, а как только стало возможно, как только перестали бояться советского солдата , так начали переписывать историю, обеляя себя, и очерняя нас», – указал он. По его словам, желающие «примирения» хотят извратить историю, они пытаются навязать, что в начале войны у них уже виноват не только Гитлер, «а еще и Сталин, а скоро только Сталин и будет виноват, а Гитлера еще и будут обелять, мол был вынужден обороняться от «красной чумы». «И о жертвах забудут. И себя, вчерашние палачи, объявят жертвами, как уже сейчас Европа считает себя жертвой Гитлера и Сталина. И забывают о собственной вине, и как приветствовали фюрера, и как с радостью расправлялись с европейскими евреями и делили их имущество между собой, как использовали рабский труд наших граждан, привезенных с оккупированых территорий. По мнению Соловьева, у Европы нет и не будет «никакого морального права» указывать России, и Россия не забудет, что «цивилизованные народы» вытворяли на нашей земле». «Так что нет, и никогда не будет никакого примирения, так как нет у Европы никакого искреннего покаяния и раскаяния за страшные злодеяния совершенные против нашей Родины», – заключил ведущий. Напомним, Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», – указал он. В Кремле объяснили слова Путина про «недобитых карателей» 9 мая 2021, 12:49

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметив, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны». «Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», – сказал Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Порошенко в обращении к украинцам перед Днем Победы заговорил о Путине 8 мая 2021, 17:01

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы и вспомнил российского президента Владимира Путина. Свое обращение к украинцам Порошенко опубликовал в соцсети. Политик посвятил текст «преступлениям» коммунистического режима. Также он в очередной раз высказался о якобы «агрессии» России и ее президента Владимира Путина. Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул стремление Киева поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес Путина, передает РИА «Новости». На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая, в День памяти и примирения. Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа». В Британии призвали США отойти от границ России 8 мая 2021, 17:45

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Многие из читателей британского таблоида сомневаются в самой способности Байдена решать вопросы с Россией, сообщает «ИноСМИ». «В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал читатель под ником So tired of this. «Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне…Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», – считает AAK123. Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят «пожить еще немного». «У США своих хлопот полон рот…Мы – Рим эпохи распада», – заявил dc co. Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров. «Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», – написал Tommy. «У Байдена все конференции по заранее разыгранному сценарию. А Путин дважды в год общается с народом – без домашних заготовок. Вот, собственно, и все, что надо знать», – подчеркнул Casaloco. Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, «что там до сих пор русские». «Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», – отметил Moonmad. «Америка не сдержит даже Иран – даже не надейтесь. А если попытается, за него вступится Китай, а за ним и Россия. США разорены и разбрасываются ресурсами», – считает Darren. Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность России жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина. «Российских» хакеров заподозрили в создании ЧС в США 10 мая 2021, 04:59

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. СМИ утверждают, что хакеры якобы могут быть связаны с Россией. Как сообщило министерство транспорта США, ЧС возникла «в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», в число которых входят Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других. В воскресенье Colonial Pipelines сообщила, что отключены основные линии транспортировки топлива, но начали работать несколько более мелких. New York Times пишет, что на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько дней, передает РИА «Новости». CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности, утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией, передает ТАСС. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. По словам источника, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран. Также о том, что атаку якобы совершила российская преступная хакерская группировка, заявили источники телеканала NBC News. Как они утверждают, атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках «преступной схемы». Bloomberg при этом отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. Для США спрогнозировали «абсолютный кошмар» при конфликте с Россией и КНР 9 мая 2021, 10:37

США пытаются настроить против Китая американское и западное общество, но в случае, если Пекин и Москва объединятся в «отчаянной схватке с противником», Вашингтон ждет поражение, пишет Global Times. «США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию», – цитирует издание РИА «Новости». В статье отмечается, что новая администрация США способствует росту очагов конфронтации в мире, а также прикладывает усилия для того, чтобы настроить против Китая не только американское, но и западное общество. Китайское издание советует США «не вести стратегическую игру с огнем», в публикации отмечается, что сегодняшняя мощь России и Китая гораздо больше, чем у некогда существовавшего военного блока СССР и стран Восточной Европы. СМИ отмечает, что Россия и Китай придерживаются стратегических ограничений, но в случае, если страны решат противостоять им, то потерпят катастрофу. «Стратегическое единство Китая и России будет в первую очередь направлено против гегемонии американцев. Другие силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоят США», – пишет издание. Автор публикации призвал Пекин и Вашингтон сбалансировать отношения и снизить конфронтацию с Россией. Ранее читатели японского портала Yahoo News Japan прокомментировали итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике. В Крыму призвали США подать пример всему миру и вернуть России Аляску 8 мая 2021, 02:33

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США подать пример всему миру и вернуть России Аляску как исторические владения в Северной Америке. «США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины. В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке – Аляску», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Таким образом Гемпель прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице Госдепартамента США в Facebook, в котором Вашингтон призвал «Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом». Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям подчеркнул, что заявление Госдепартамента США по Крыму – вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории. Напомним, 7 декабря 2020 года зампред российского правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи в ответ на заметку в японской газете о том, что в США якобы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 8 мая 2021, 18:59

России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, заявил президент Владимир Путин, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. Российский лидер на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной. «Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», – цитирует ТАСС Путина. «Ну и достаточно большой объем для поддержки семей люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс», – добавил он, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что ситуация в Афганистане обоснованно вызывает озабоченность в соседнем Таджикистане. «Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане», – отметил Путин, говоря о повестке встречи. Он подчеркнул, что Москва делает все для поддержки Душанбе в этой сфере. В частности, российская сторона, как отметил глава государства, работает над укреплением своей военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил. Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за приезд в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран. «Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли», – сказал президент России. Путин отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы. «Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник», – российский лидер. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда. США отказались делить ядерное оружие на тактическое и стратегическое 8 мая 2021, 00:32

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия. «Мы не проводим различия <…>. Я стараюсь избегать использования термина «тактическое». Любое применение ядерного эффекта (оружия) будет иметь стратегические последствия», – приводит слова главы СТРАТКОМ ТАСС. «Наряду с этим я бы сказал, что данное различие в Новом ДСНВ (СНВ-3) – между стратегическими и нестратегическими вооружениями – становится все менее релевантным», – заявил американский военачальник на интернет-конференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса. «Технологии ушли вперед. И есть целый ряд вооружений, не подпадающих под действие этого договора и представляющих угрозу не только нашим союзникам, но и прямую угрозу североамериканской части нашей страны таким образом, который не предусматривался, когда данный договор разрабатывался», – заявил Ричард. В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. США заявили об изъятии оружия российского производства в Аравийском море 9 мая 2021, 02:27

Американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря, сообщает пятый флот ВМС США. В ВМС сообщили, что команда крейсера с целью установить принадлежность судна проводила обычную проверку, которая отвечала нормам международного права. Среди найденного на судне «оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы», а также оптические прицелы. Изъятие продолжалось два дня, в четверг и пятницу. После этого экипаж допросили и отпустили. Происхождение и пункт доставки груза должно выяснить следствие, передает РИА «Новости». В Турции заметили желание США вернуть Россию в 1990-е 8 мая 2021, 19:52

Журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что США хотят вернуть Россию во времена правления президента Бориса Ельцина, чтобы ослабить влияние страны в мире. По словам Кемалоглу, приход в Белый дом Джо Байдена предопределил новый виток напряженности в отношениях с Россией. Одной из причин, как считает журналист, стало усиление влияния Москвы на большом пространстве от Ближнего Востока до Кавказа во время президентства Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Как подчеркнул автор, Вашингтон не желает развития тесного сотрудничества России и Турции и пытается ослабить его путем изоляции и санкций против Москвы. При этом, регулярно вводя все новые ограничительные меры, США утверждают, что готовы сотрудничать с Россией, исходя из своих интересов. В пример журналист привел давление Штатов на ЕС, чтобы не допустить завершение строительства «Северного потока – 2», и одновременное увеличение закупок российской нефти в 2020 году. Кемалоглу считает, что недавние высылки российских дипломатов из Болгарии и Чехии стали следствием действий США, которые хотят «наказать» Россию. Вашингтон желает превратить Россию в «страну времен Бориса Ельцина», то есть снизить ее активность на мировой арене, считает Кемалоглу. Однако, по его мнению, это маловероятно, учитывая сохраняющееся могущество Москвы в военной, космической, энергетической областях, а также в сфере ядерной энергетики и медицины. Ранее Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Пушков обвинил США в использовании «порочной формулы» 8 мая 2021, 04:30

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обвинил США в попытке подменить международное право собственным произволом при помощи порочной формулы «миропорядка, основанного на правилах». «Формула «миропорядка, основанного на правилах», порочна: с ее помощью США хотят подменить международное право собственным произволом», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что политика Вашингтона в последние годы «подрывала мировой порядок». «Заявление Блинкена – не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США. Это совсем другое: во-первых, весьма прозрачная критика политики [45-го американского президента Дональда] Трампа; и, во-вторых, подтверждение намерения новой администрации утверждать гегемонию США», – подчеркнул Пушков. «The rules-based world» – это и есть мир американской гегемонии. Блинкен постоянно толкует об этом – не об Уставе ООН и не о международном праве, которые США постоянно нарушают, а о каком-то нигде не зафиксированном «порядке, основанном на правилах», который США и западный альянс стремятся навязать всему миру. Поэтому он и повторяет эту формулу. Но Россия ее не принимает, поскольку она утверждает правила однополярного мира, а мы под ними никогда и нигде не подписывались», – разъяснил Пушков. «По этим «правилам», например, основанная на лжи агрессия против Ирака была правомерной, а массовое сожжение людей в Одессе 2.05.2014 года преступлением [якобы] не является и киевские власти за него нести ответственность не должны. Мы не можем согласиться с такими «правилами». Кстати, и другие государства никаких обязательств по соблюдению этих произвольных «правил» на себя не брали», – указал Пушков. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заявил, что ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил. Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь обвинил страны Запада в попытках навязать другим свою позицию и насадить тоталитаризм в международных отношениях. В начале мая Пушков заявил о начале крушения насаждаемого Соединенными Штатами «мирового порядка, основанного на правилах» – идеологического подлога международного права и устава ООН, позволяющего США претендовать на легитимность своей гегемонии. Напомним также, в марте глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике. В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Нет прощения воплощающим в жизнь русофобию 9 мая 2021, 10:31

Президент России Владимир Путин перед началом военного парада в Москве заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Путин заявил, что Россия всегда будет помнить, что величественный подвиг в борьбе с нацизмом совершил именно советский народ. Он напомнил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор и поборол «коричневую чуму», передает РИА «Новости». «Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы», вынес нацизму исторический приговор», – сказал Путин, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», – подчеркнул глава государства. Российский лидер указал, что от времени, когда «в центре Европы наглел и набирал силу чудовищный нацистский зверь, все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», отделяет уже почти целый век. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. Однако, по словам президента, многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов», – сказал Путин. Он отметил, что сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Также глава государства заявил, что Россия будет твердо отстаивать свои национальные интересы и безопасность. «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому – доблестные Вооруженные силы России, наследники солдат Победы», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Президент утром в воскресенье прибыл на парад на Красной площади в Москве в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам. Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в российской столице при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Путин на параде Победы помог ветерану 9 мая 2021, 13:21

Президент Владимир Путин помог ветерану, который сидел рядом с ним на параде Победы на Красной площади. В соцсетях опубликовали видео, на котором Путин сидит на трибуне рядом с ветеранами. На кадрах заметно, как президент помогает ветерану поправить под порывами ветра верхнюю одежду. Путин помог ветерану pic.twitter.com/wgq790Gls0 — РИА Новости (@rianru) May 9, 2021 Перед началом военного парада, Путин отметил заслуги ветеранов и тружеников тыла, подчеркнул определяющую роль советского народа в победе над фашизмом и подчеркнул, что День Победы навсегда останется для России священным праздником. Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с Днем Победы 8 мая 2021, 12:33

Президент Владимир Путин направил поздравления лидерам и народам иностранных государств по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины, говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. «Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Путин. Российский лидер уверен, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами». Также Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия. Ранее Путин отметил, что 9 Мая остается главным праздником в России.