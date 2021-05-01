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Путин поручил запустить проект по оценке управленческих компетенций студентов
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Президент Владимир Путин поручил АНО «Россия – страна возможностей» совместно с Минобрнауки запустить пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов вузов, сообщает пресс-служба Кремля.
По итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», состоявшегося 26 марта, организации было поручено обеспечить совместно с Министерством науки и высшего образования «реализацию в 2021-2022 и 2022-2023 учебных годах пилотного проекта по оценке универсальных управленческих компетенций обучающихся по образовательным программам высшего образования и по результатам его реализации представить предложения о целесообразности включения информации об оценке этих компетенций в документы о высшем образовании и о квалификации», говорится в тексте сообщения на сайте Кремля.
Срок выполнения поручения – 1 сентября 2022 года и 1 сентября 2023 года.
Ответственными за исполнение поручения назначены генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Кремль: Подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается
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Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии на горе Мерон
Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон, где во время праздника Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме Путин.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим на горе Мерон.
Между тем в пресс-службе посольства России в Израиле сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной, передает ТАСС.
«Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан России нет. Конкретных обращений в генеральное консульство России в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства в Тель-Авиве не поступало», – сказала дипломат.
В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, пострадали более 100 человек.
Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки.
Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.
В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского
Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз
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Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, выразил мнение глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
«Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька», – приводит ТАСС ответ Кравчука на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров.
В то же время глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу сказал, что «позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно», и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины.
Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и России состоится. «Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится», – сказал Кравчук в эфире «Радио НВ». После такого диалога, полагает Кравчук, стороны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений». «Какими они будут – это будет в порядке обсуждения», – добавил он.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство
Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому госслужащим нельзя иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также глава государства подписал закон, в соответствии с которым работники госорганов или органов местного самоуправления должны информировать работодателей об отсутствии гражданства России, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства, передает РИА «Новости».
Напомним, Госдума приняла законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство в апреле. Нормы касаются, в частности, сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, сотрудников МВД и СК.
Путин пообещал Моди поставить гуманитарную помощь Индии для борьбы с COVID
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Моди поблагодарил Путина за оказываемое содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране».
Также президент России и индийский премьер приветствовали регистрацию в Индии вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность.
«Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – отмечается в сообщении.
Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами.
Напомним, Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Путин пообещал оказывать содействие французскому бизнесу
Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что в условиях сложной политической конъюнктуры французские компании не снижают активности, это говорит о доверии к России. «Со своей стороны оказывали и будем, безусловно, оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку», – сказал президент, передает РИА «Новости».
Он также пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. «Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие», – сказал Путин.
По словам президента, «Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России». «(Страна) занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции, шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, и пятое по товарообороту», – сказал Путин.
«Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов», – добавил президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке, несмотря конфликты в отношениях с Европой и США.
Путин заявил о планах России расширить экономическую деятельность в Каспийском регионе
Россия уже реализует масштабные проекты в Каспийском регионе в области энергетики, есть также планы по расширению экономической деятельности, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты, скажем, в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся проекты, но и – вот мне представители наших крупных компаний докладывают об этом, правительство – есть и планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин на совещании призвал обсудить весь комплекс вопросов, связанных с обеспечением интересов России в этом регионе.
Ранее Путин встретился с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который рассказал главе государства о проектах на Северном Каспии, в Западной Сибири.
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России, сообщила пресс-служба Кремля.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации (…) Антохину Геннадию Ивановичу – капитану-наставнику отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в городе Владивостоке, Приморский край; Бондаренко Александру Дмитриевичу – трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, Ростовская область», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также президент присвоил почетное звание художественному руководителю – директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» Кажлаеву Мураду и Полякову Виктору – заместителю генерального директора – управляющему директору публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн», Ярославская область.
Кроме того, Героем Труда России стала машинист крана доменного цеха «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Суслякова Людмила из Кузбасса.
Напомним, в феврале Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда.
«День тишины» при многодневном голосовании отменен
Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» для предвыборной агитации в случае проведения многодневного голосования.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе также уточняется, что суд не может отменить решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов из-за недостаточных сведений в документах, нарушений при их оформлении, отсутствия «копий каких-либо документов», если избирком не сообщил об этих нарушениях кандидату заранее, передает РИА «Новости».
Напомним, согласно закону, если ЦИК примет решение о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации необходимо будет завершить в полночь по местному времени первого дня голосования. Кроме того, в законе говорится, что решение, которое примет комиссия по жалобе об отказе в регистрации кандидата, может быть обжаловано только в суде.
В России разрешили выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
Документ дает право использовать изобретение или выпускать лекарства без согласия патентообладателя «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан», передает ТАСС.
Изменения в Гражданский кодекс позволит оперативно восполнить отсутствие или недостаток в России иностранных запатентованных лекарств или медицинских изделий, отмечается в документе. Размер компенсации патентообладателю и порядок ее выплаты утвердит правительство. Сейчас закон разрешает кабмину использовать в интересах обороны и безопасности изобретения, полезные модели или промышленные образцы без согласия патентообладателя при условии уведомления его об этом в кратчайший срок и с выплаты соразмерной компенсации.
Ранее в Минпромторге допустили, что в экстренных случаях и при чрезвычайных ситуациях правительство будет принимать меры для обеспечения россиян необходимыми препаратами, в том числе разрешая российским фармпроизводителям использовать иностранные патенты для выпуска отечественных аналогов.
В Кремле заявили о помехах в принятии решения по саммиту США-Россия из-за шагов Вашингтона
Враждебные шаги США в отношении России затрудняют анализ ситуации для принятия президентом Владимиром Путиным решения по поводу встречи с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Москве не понимают ситуацию – «мы видим, что на словах есть предложения говорить о взаимодействии в тех областях, которые интересны друг другу, нам что-то интересно, американцам что-то интересно, и вполне естественно, что мы можем взаимодействовать», однако «при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по тому самому сдерживанию России или проявление просто враждебных шагов», передает ТАСС заявление Пескова эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Это затрудняет анализ ситуации с российской стороны с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите», – добавил он.
Ранее Байден в речи перед членами обеих палат Конгресса США указал, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия.
До этого временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Песков указывал, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
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Эксперт: В России в социальной сфере есть то, чем надо гордиться
Государство активно действует в социальной сфере, но необходимо и дальше вводить новые формы поддержки граждан, заявила газете ВЗГЛЯД секретарь по информполитике партии «Справедливая Россия – За Правду» Марина Ким по случаю Дня международной солидарности трудящихся.
«В России в социальной сфере есть то, чем надо гордиться. Скажем, как показала пандемия, с точки зрения здравоохранения во многих развитых странах люди защищены слабее, чем в России. Многие мои друзья, живущие в США и Евросоюзе, до сих пор не имеют доступа к вакцине. А в России можно сделать прививку в любом торговом центре или супермаркете совершенно бесплатно. То есть доступ к базовой медицине, к первичному звену в России – на хорошем уровне», – отметила Ким.
«Нашей партии приятно, что каждое президентское послание становится все более социальным. На этот раз была максимально социальная повестка. Нас радует, что многие инициативы нашей партии доходят до уровня законопроектов и президентских указов. Партия приветствует меры социальной поддержки, которые последовательно шаг за шагом принимает президент, но мы хотим идти дальше», – сказала политик.
Ким указала на новые вызовы в сфере занятости. «В стране идет масштабная цифровизация и в будущем большинство рабочих функций окажутся роботизированы. Но ни в коем случае нельзя проводить цифровизацию за счет интересов простого работника. Нельзя просто так массово увольнять людей, которые сейчас работают на заводах. Это преступно. Государство должно позаботиться о них», – заявила Ким.
В целях борьбы с безработицей надо также ввести практику распределения выпускников вузов, возродив советскую систему в модернизированном виде, подчеркнула она, добавив: «У студента должно быть гарантированное рабочее место по окончанию учебы».
«Нас, разумеется, радует, что государство последовательно поддерживает институт семьи. Однако многие будущие мамы чувствуют себя незащищенными. Мы ставим женщин в ситуацию, когда они почти автоматически теряют работу в случае беременности. Безусловно, государство должно оказать им помощь. Мы приветствуем то, что сказал президент по этому поводу, но мы предлагаем более глубокие изменения», – указала Ким. – «Например, пора приравнять материнство к профессии со внесением соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Пусть мамы или отцы-одиночки получают официальную зарплату до тех пор, пока ребенку не исполнится семь лет».
Во вторник на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту, прозвучавшему на прошлой неделе.
В послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.
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Путин заявил об успешном обеспечении макроэкономической стабильности в России
России, несмотря на сложности текущего периода, удается обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в режиме видеоконференции.
Путин заявил, что «мы обеспечиваем макроэкономическую стабильность, нам это удается сделать несмотря на все сложности», передает РИА «Новости».
В России обеспечивается «устойчивость на финансовых рынках, при этом за счет продуманной бюджетной политики мы смогли увеличить федеральные расходы, направляемые на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы».
Глава государства также отметил, что власти активизировали работу по снижению фискальной нагрузки на бизнес, идет процесс снятия регуляторных ограничений, а в целях адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей были запущены программы льготного кредитования.
Путин подчеркнул, что Москва планирует развивать науку и технологии, прежде всего, за счет инновационных секторов – фармацевтики, биотехнологии, атомной и возобновляемой энергетики.
Он выразил заинтересованность России в сотрудничестве с иностранным бизнесом по этим направлениям.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении самого сложного этапа адаптации экономики.
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