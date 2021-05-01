Путин подписал закон об обязательной квоте для социальной рекламы в Сети

Президент Владимир Путин подписал закон, который регулирует размещение социальной рекламы в интернете.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение такой рекламы. На первом этапе документ затронет крупнейшие сервисы – «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

При этом аналогичные нормы уже действуют для телевизионной рекламы, а также рекламы на баннерах, передает ТАСС.

Документ также предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения. Некоммерческая организация-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент. Для этого организация будет вести учет рекламных форматов и площадей, предоставленных владельцами информационных ресурсов, и ежегодно отчитываться о размещении социальной рекламы.

Требования предполагается распространить на владельцев информационных ресурсов, распространяющих рекламу, ориентированную на российскую аудиторию и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тыс. пользователей. Исключения предусмотрены для сайтов СМИ.

Оператор социальной рекламы определяется правительством России по представлению Минцифры. Кабмин также наделяется полномочиями по утверждению критериев отнесения информации к социальной рекламе. Для оператора устанавливаются дополнительные ограничения.

В частности, запрещается передавать полученные от рекламораспространителей и операторов рекламных систем сведения третьим лицам, использовать такие сведения в не предусмотренных законом о рекламе целях, а также взимать плату с рекламодателей за распространение социальной рекламы.