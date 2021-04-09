В ДНР заявили о двух погибших и двух раненых за неделю

Два человека, один из которых ребенок, погибли, еще двое получили ранения на территории ДНР из-за ведения боевых действий ВСУ, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«В период с 02 по 09 апреля 2021 года, по официальным источникам, получили ранения двое гражданских лиц... трагически погибли один ребенок и один военнослужащий республики», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Он отметил, что всего с начала года ранения различной степени тяжести из-за ведения боевых действий получили 13 человек, погибли 20 человек. Всего с начала конфликта погибло 4983 человека, в том числе 91 ребенок.

Ранее сообщалось, что украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 27 раз за неделю.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.

В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.