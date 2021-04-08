Экс-президент Армении подал иск против Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против главы армянского правительства Никола Пашиняна.

Согласно публикации, ответчиком, кроме Пашиняна, выступает также Республика Армения. Рассмотрение дела поручено ереванскому судье Артуру Мкртчяну, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт судебной информации datalex.am.

«Требование иска – подтверждение факта нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения», – отмечается в сообщении. Кочарян требует от суда обязать премьера публично опровергнуть высказанные в свой адрес утверждения, возместить также нематериальный ущерб, нанесенный клеветой.

Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова сообщила, что экс-президент требует в качестве компенсации по 2 млн драмов (свыше 3,7 тыс. долларов по текущему курсу). По ее словам, иск был подан в связи с заявлениями Пашиняна на митинге 1 марта 2021 года. Тогда он заявил, что 1 марта 2008 года власти страны «вывели армию против народа». Премьер тогда заявил, что «по этому делу есть обвиняемые», которые «предстали перед судом». Он добавил, что хотя стрелявшие не выявлены, но «раскрыт фон» этого дела.

Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считал обвинения сфабрикованным политическим преследованием. 6 апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна. Конституционный суд Армении 26 марта признал статью противоречащей двум статьям конституции и недействительной.

По делу по той же статье проходили бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Хачатуров и Оганян были полностью оправданы судом.