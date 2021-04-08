Разработчик назвал сроки развертывания спутниковой группировки «Гонец» нового поколения Госкомиссия утвердила экипаж «Союза МС-18» 8 апреля 2021, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав новой экспедиции на Международную космическую станцию: в нее войдут двое российских космонавтов и американский астронавт. «Экипаж утвержден», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса. В утвержденный экипаж входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый в карьере. В пятницу экипажу предстоит стартовать в космическом корабле «Союз МС-18» на ракете «Союз-2.1а» с 31-й площадки Байконура. В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль «Союз» получил имя собственное – «Ю.А. Гагарин». Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью «Год Гагарина 1961-2021» украшен головной обтекатель ракеты. Пуск запланирован на 10.42 по московскому времени. В 14.07, то есть через 3 часа 25 минут, корабль причалит к МКС. Напомним, во вторник ракету-носитель «Союз» с кораблем имени Гагарина установили на стартовый стол Байконура. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Роскосмос раскрыл долю российских комплектующих в спутниках и ракетах 5 апреля 2021, 19:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российские космические ракеты и спутники теперь полностью собирают из российских комплектующих, сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. «Сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно. Фактически уже на 100% наши ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов. То же самое – и комплектующие для спутников», – сказал Устименко в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Он пояснил, что прежде приходилось закупать комплектующие за рубежом, а импортные комплектующие применяются только на технике для иностранных заказчиков. Ранее РКК «Энергия» заявила об угрозе сразу нескольким проектам из-за санкций со стороны США и Евросоюза. В корпорации сообщали, что для устранения угрозы начался поиск альтернативных поставщиков и импортозамещение. Названо главное препятствие для полетов в дальний космос 5 апреля 2021, 20:53

Фото: "Mars", National Geographic

Текст: Ксения Панькова

Пониженное магнитное поле или его полное отсутствие являются основным препятствием для полетов в дальний космос, поскольку это может негативно влиять на космонавтов, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый. «Может быть, у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля», – сказал он на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, передает РИА «Новости». По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе. На данный момент, космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос. Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс. В России создадут ракету для доставки 200 тонн груза на Луну и Марс 5 апреля 2021, 15:12

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс, заявил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. «Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях – свыше 100 тонн, ну и даже до 200 тонн», – цитирует Соловьева РИА «Новости». Такие носители, отметил Соловьев, смогут отправлять человека на Луну и в дальний космос, в том числе на Марс. Ранее сообщалось о разработке ракет «Енисей» и «Дон» в России. Первая ракета стартовой массой в 3167 тонн сможет доставлять на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту – 26 тонн, до Луны – 27 тонн. Вторая имеет показатели, соответственно, 3281 тонну, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны. В марте сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» прорабатывает вариант бюджетного полета на Луну – он потребует 390 млрд рублей против 820 миллиардов по основному проекту. Названы сроки отправки в США последних РД-180 8 апреля 2021, 08:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Последняя по действующему контракту партия ракетных двигателей РД-180 будет поставлена в США в этом году, заявил гендиректор НПО «Энергомаш» (предприятие Роскосмоса) Игорь Арбузов. «Эти двигатели лежат готовые, но пандемия коронавируса не дает нам возможности вывезти их в США. Поставим их в этом году. Они последние по действующему контракту», – передает РИА «Новости» слова Арбузова. Двигатель РД-180 используется на первой ступени американской ракеты-носителя Atlas 5. Всего, по данным НПО «Энергомаш», в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано. Напомним, в декабре 2020 года на сайте госзакупок сообщалось, что в 2021 году в США отправят шесть двигателей РД-180. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Опубликовано совместное «селфи» марсохода и первого на Марсе вертолета 8 апреля 2021, 01:59

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/Sean Doran

Текст: Антон Никитин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало «селфи»-фотографию марсохода «Настойчивость» (Perseverance) и вертолета «Изобретательность» (Ingenuity), сообщили в описании изображения чиновники из Лаборатории реактивного движения НАСА. На изображении, которое ученый Шон Доран склеил из 62 фотографий, сделанных марсоходом во вторник 6 апреля, «Настойчивость» наблюдает за маленьким вертолетом «Изобретательность». В статье отмечается, что потребовалось несколько часов, чтобы сделать мозаику, которую Доран опубликовал в своем Twitter. По словам ученого, перед объединением частей изображения он поработал над ними, избавившись от помех и выполнив «трудоемкую задачу коррекции различий экспозиции между изображениями». «Затем [был проведен] еще один проход обработки изображений, чтобы получить окончательный вид», – сказал Доран Space.com. Изображение запечатлело исторический момент в исследовании планеты. Члены команды миссии готовят вертолет «Изобретательность» к первому испытательному полету, который может состояться уже в воскресенье (11 апреля). Если миссия вертолета «Изобретательность» окажется успешной, то будущие миссии на Красную планету будут включать вертолеты, которые могут служить разведчиками для марсоходов и собирать данные самостоятельно, заявили представители НАСА. Вертолет «Изобретательность» не несет никаких научных инструментов и не планирует собирать никаких данных, но он будет документировать свои полеты с помощью камеры высокого разрешения. И марсоход «Настойчивость» тоже будет наблюдать за вертолетом с безопасного расстояния. Есть даже шанс, что марсоход сможет записать звук полета Ingenuity с помощью своих двух бортовых микрофонов, заявили представители НАСА. «Сосредоточение внимания на связи между Перси и Джинни было очевидным выбором для этой композиции», – написал Доран в своем электронном письме. – Очень интересно видеть любые новые фотографии с другой планеты, но эта очень особенная, и я ожидаю, что демонстрация технологии будет иметь большой успех» После того, как миссия вертолета «Изобретательность» будет завершена, марсоход «Настойчивость» начнет всерьез сосредотачиваться на собственной научной миссии. Шестиколесный робот будет «охотиться» за признаками древней жизни на Марсе и собирать десятки образцов для будущего возвращения на Землю. Эта работа, как и полеты вертолета «Изобретательность», будет проходить в кратере Джезеро, где марсоход «Настойчивость» и вертолет «Изобретательность» совершили посадку 18 февраля. Снимки, сделанные марсианскими орбитальными аппаратами, показывают, что миллиарды лет назад в Джезеро было большое озеро и дельта реки. В рамках миссии Mars 2020 закрепленный на марсоходе «Настойчивость» вертолет «Изобретательность» может совершить до пяти непродолжительных полетов на высоте до десяти метров от поверхности Марса. Первая попытка полета вертолета на Марсе запланирована на 11 апреля. 19 февраля марсоход НАСА «Настойчивый» совершил успешную посадку на Красной планете. Днем позже НАСА опубликовало сделанные аппаратом фотографии Марса. «Настойчивость» успел передать на Землю звуки с поверхности Марса, а в ноябре 2020 года во время полета на Марс аппарату удалось записать звуки космоса. Until We Meet Again pic.twitter.com/1daQFZoifi — Sean Doran (@_TheSeaning) April 7, 2021 Названа дата первого полета вертолета на Марсе 7 апреля 2021, 04:16 Текст: Елизавета Булкина

Первая попытка полета вертолета Ingenuity на Марсе запланирована на 11 апреля, сообщили в NASA. «Дата полета может измениться, поскольку инженеры работают над развертыванием, предполетной проверкой и позиционированием аппаратов как Perseverance, так и Ingenuity», – цитирует сообщение NASA «Коммерсант». Это будет первый в истории полет за пределами Земли. Трансляция полета будет вестись на сайте и в соцсетях ведомства. Ожидается, что в ходе первого полета вертолет поднимется на высоту в три метра. В следующих полетах вертолет должен будет летать уже на уровне пяти метров над поверхностью Марса. Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. В России закрылась планировавшая заниматься космотуризмом компания 6 апреля 2021, 02:54 Текст: Евгения Шестак

Российская частная компания «КосмоКурс», планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет закрыта, сообщил гендиректор компании Павел Пушкин. «Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», – рассказал он РИА «Новости», отметив, что причиной закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты. В настоящее время в «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Об увольнении их предупредили за два месяца до сокращения, после чего начнется процедура ликвидации организации. «Руководство «Роскосмоса» в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании «КосмоКурс». Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр «Роскосмоса», о включении в его состав уникального коллектива», – сказали в пресс-службе госкорпорации. Непосредственно решением проблемы занимается генконструктор России по средствам выведения, замгендиректора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Медведев. Ранее в «КосмоКурс» приостановили создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области из-за бюрократии. В сентябре «КосмоКурс» проиграл в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену. Crew Dragon отстыковался от МКС 5 апреля 2021, 14:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX в понедельник отделился от Международной космической станции (МКС) в рамках операции по перестыковке. Трансляция ведется на сайте НАСА. На борту корабля под названием Resilience находятся четыре члена экипажа – американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути, передает ТАСС. Crew Dragon отстыковался в 13.29 мск от переднего шлюза модуля Harmony и примерно через 45 минут должен будет вновь пристыковаться в автоматическом режиме к верхнему порту того же модуля. Как отметили в НАСА, перестыковка необходима для того, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon – Endeavour. Планируется, что на нем 23 апреля на МКС будут доставлены американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке. Ранее сообщалось, что в ноябре Crew Dragon доставил на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также японца Соити Ногути. Их возвращение на Землю ожидается в конце апреля – начале мая, продолжительность полета Crew Dragon составит 160-170 дней. Названы сроки окончания эксплуатации МКС 5 апреля 2021, 14:59 Текст: Ксения Панькова

Международная космическая станция (МКС) будет эксплуатироваться до 2030 года или еще дольше, заявил руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев. «До 30-го (года – прим. ВЗГЛЯД), а может быть, чуть больше, мы, в общем-то, планируем осуществлять ее эксплуатацию с плавным завершением полета», – сказал он на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, передает РИА «Новости». Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что судьба Международной космической станции (МКС) будет определена в первом квартале 2021 года. Сообщалось, что Роскосмос в 2021 году планирует приступить к переговорам со странами-партнерами по МКС о сроке ее эксплуатации, который зависит как от технических, так и от политических вопросов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Самарские студенты запустили ракету в честь юбилея полета Гагарина 6 апреля 2021, 19:45 Текст: Ксения Панькова

Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Королева запустили экспериментальную ракету нового поколения Capella-МЛ в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, сообщила пресс-служба вуза. «Шестого апреля, в 14:51 по местному времени в Самарской области состоялся первый запуск экспериментальной ракеты нового поколения «Capella-МЛ», созданной студентами Самарского университета им. Королева. Запуск был посвящен предстоящему 60-летию полета Юрия Гагарина в космос», – говорится в сообщении. Как отметил руководитель студенческого конструкторского бюро Антон Полтораднев, важным нововведением стала обновленная система мягкой посадки, обеспечивающая многоразовое использование ракеты. По его словам, подобная модель ракеты в России ранее никогда не запускалась. «Это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов. Отличительными особенностями данной ракеты, по сравнению с предыдущими летавшими образцами, являются модульная конструкция, двухэтапный выброс парашюта и наличие резервной системы спасения», – отмечается в сообщении. Отмечается, что пуск ракеты, имеющей длину 1,7 метра и массу 10,2 килограмма, состоялся на аэродроме «Бобровка» в Кинельском районе Самарской области. «Проект разрабатывался студентами в течение полугода и был реализован при поддержке РКЦ «Прогресс» и института ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева. В перспективе семейство ракет «Capella», получившее название в честь самой яркой звезды в созвездии Возничего, будет включать в себя несколько модификаций. Уже сейчас в СКБ ведется разработка ракеты «Capella-М». Она предназначена для запуска в рамках проходящего во Франции ежегодного международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C`Space», – добавляется в сообщении В феврале сообщалось, что студенческое конструкторское бюро Самарского университета разрабатывает ракету нового поколения, ее запуск планируется провести на испытательном полигоне весной к 60-летию первого полета человека в космос. Ракету-носитель «Союз» с кораблем имени Гагарина установили на стартовый стол Байконура 6 апреля 2021, 08:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракета-носитель «Союз-2.1а» установлена на стартовый комплекс площадки № 31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур для запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя членами экипажа на борту. На ракете размещена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, передает ТАСС. На ней изображен профиль Юрия Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». На площадке начались работы по графику первого стартового дня. Пуск запланирован на 10.42 мск 9 апреля. На корабле «Союз МС-18», который получил имя Юрия Гагарина, к МКС отправятся трое членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. В дублирующий экипаж входят россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн Макклейн. Сближение пилотируемого корабля с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС около 3,5 часов. Напомним, пуск названного в честь Гагарина «Союза» покажут на медиафасадах Москвы. Стартовал новый тематический месяц конкурса «Большая перемена» 5 апреля 2021, 17:15 Текст: Ксения Панькова

В сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовал новый тематический месяц, посвященный космическим исследованиям и возможностям человека. Партнером месяца выступает Госкорпорация «Роскосмос». Месяц откроет неделя «Безграничные возможности здоровья», которая пройдет при поддержке ВОД «Волонтеры-медики». В течение недели школьники узнают о том, как справиться с волнением при подготовке к экзаменам, узнают об основах правильного питания и физической подготовки. Также подписчики сообщества примут участие в тематических конкурсах и челленджах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 5 апреля в 16:00 старт неделе «Безграничные возможности здоровья» даст онлайн-лекторий, в котором примет участие психолог и телеведущий канала «Доктор» Андрей Хорс. Он расскажет школьникам о психическом здоровье, реализации собственного потенциала и правилах борьбы со стрессом. 7 апреля, во Всемирный день здоровья, в 16:00 состоится онлайн-лекторий «Что я должен знать о своем питании?» с участием диетолога, спортивного нутрициолога, преподавателя основ спортивной нутрициологии в сфере фитнеса и здорового образа жизни Алины Лычагиной. 9 апреля в 16:00 о физическом здоровье школьникам расскажет основатель и президент ОФСОО «Федерации Современного мечевого боя России», президент Международной Федерации СМБ, основатель «Академии средневекового фехтования и культуры» Мария Давыдова. 10 апреля в сообществе конкурса пройдет традиционная акция «Добрая суббота». В преддверии 60-летия первого полета человека в космос акция будет посвящена Дню космонавтики. Пуск названного в честь Гагарина «Союза» покажут на медиафасадах Москвы 5 апреля 2021, 19:46 Текст: Ксения Панькова

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18», который назвали в честь Юрия Гагарина, покажут на 15 медиафасадах в Москве, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. «Мы договорились с Москвой, с департаментом информации и печати о том, что они помогут нам показать этот пуск на 15 медиафасадах в центре Москвы», – сказал Устименко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, в дальнейшем практика трансляции пусков и стыковок кораблей может быть распространена и на всю Россию, если «горожанам понравится». В январе стало известно, что один из пилотируемых российских кораблей серии «Союз», который запланировали отправить к МКС в 2021 году, будет назван в честь Юрия Гагарина. Пуск запланирован на 10.42 мск 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Надпись «Ю.А. Гагарин» нанесена на обшивку корабля, а его портретом и надписью «Год Гагарина 1961-2021» украшен головной обтекатель ракеты. На Международную космическую станцию в «Союзе МС-18» отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Россия вдвое увеличила спутниковую группировку системы поиска и спасания 5 апреля 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия увеличила в два раза группировку спутников, работающих в интересах международной системы космического поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, сообщил Роскосмос. «Российская Федерация объявила о переводе с 23 марта в штатную эксплуатацию в системе КОСПАС-САРСАТ отечественного низкоорбитального космического аппарата «Метеор-М» № 2-2, оснащенного полезной нагрузкой КОСПАС-САРСАТ», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. «Кроме этого, с 26 марта в штатную эксплуатацию в системе КОСПАС-САРСАТ был переведен отечественный геостационарный спутник «Электро-Л» номер 2», – сообщил Роскосмос. Отмечается, что до этого в российскую орбитальную группировку системы КОСПАС-САРСАТ входили два среднеорбитальных спутника «Глонасс-К». 28 февраля 2021 года произошло явно недооцененное публично событие – на высокоэллиптическую орбиту был выведен новый российский космический аппарат «Арктика-М». Этот спутник будет решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. Обеспечивать круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана, а также ретрансляцию сигналов системы «Коспас-Сарсат». Участницы конкурса Роскосмоса прошли первый этап отбора для съемок фильма на орбите 6 апреля 2021, 10:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Выпускница летного училища и девушка-каскадер разбавили группу актрис, отобранных Первым каналом в рамках подготовки к съемкам первого художественного фильма в космосе, рассказал гендиректор компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов. «По итогам первого этапа отбора – участие в творческом конкурсе (анкеты и видеозапись «Письмо Татьяны Евгению Онегину») Первым каналом отобраны 20 претенденток. В список включены как профессиональные актрисы, так и девушки, не имеющие отношения к актерской профессии, например выпускница летного училища, каскадер», – передает РИА «Новости» слова Лоскутова. По его словам, в настоящее время проходит второй этап – медицинский отбор в Центре подготовки космонавтов. После этого участницы пройдут ускоренную специальную подготовку к космическому полету, включая испытания в сурдобарокамере, на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и парашютную подготовку. «Процесс отбора участников космического полета и их подготовка для полета на МКС будет освещаться в серии телевизионных передач, планируемых к показу на Первом канале», – рассказал Лоскутов. В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». В марте были отобраны 20 финалисток – одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер фильма Клим Шипенко.