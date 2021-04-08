Россияне стали хуже относиться к мигрантам

Жители России по итогам прошлого года стали хуже относиться к мигрантам, что ухудшает межнациональные отношения, много детей иностранцев находятся вне российской системы образования, заявил замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

«В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже – на 7,5% выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам замглавы администрации президента, в Сибири ситуация схожа с общероссийской – здесь 22,3% жителей негативно относятся к мигрантам. Он отметил, что формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования конфликтов с местным коренным населением.

«Обращаю с одной стороны (внимание) на важность работы правоохранительных органов. С другой стороны – на дальнейшее выстраивание системных мер по адаптации и интеграции мигрантов в российское сообщество», – сказал Магомедов.

Он также привел данные МВД, согласно которым в 2020 году в России зафиксировано пребывание почти 800 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан, при этом в систему российского школьного образования включены только 140 тыс. детей.

«Не совсем понятно, где находятся остальные… Это создает напряжение. Посмотрите на эту проблему. Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них – это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить», – сказал Магомедов.

В России учатся десятки тысяч детей из семей мигрантов. Многие из них плохо говорят по-русски, из-за чего родители других школьников бьют тревогу – «гости» поневоле тянут назад весь класс. На проблему обратили внимание даже в Кремле: Владимир Путин призвал регулировать число ребят-иностранцев в каждом классе так, чтобы те быстрее осваивались в наших реалиях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой должна быть такая квота.