|
|
США обсудили Украину с рядом союзников по НАТО
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба Пентагона.
Участники совещания, по ее данным, «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе». Как отмечается, организатором встречи выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает ТАСС.
Представители военных ведомств «подчеркнули приверженность обеспечению боевой подготовки и предоставлению поддержки с целью укрепления возможностей Вооруженных сил Украины, чтобы сохранить территориальную целостность страны и продолжить движение в сторону достижения оперативной совместимости с [силами] НАТО».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе
|
|
Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.
Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он.
Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.
«Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба.
Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы.
Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Эксперт оценил идею Atlantic Council предоставить Украине 100 истребителей F-15
|
|
«Если американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал предложение Atlantic Council к президенту США Джо Байдену передать Украине 100 истребителей F-15, «чтобы причинить Москве боль».
«Atlantic Council – это американский аналитический центр при НАТО, который всегда использует антироссийскую риторику. Но в действительности Украине никто не предоставит истребители F-15. Такая техника стоит очень больших денег, плюс дороговизна ее обслуживания. К тому же, для осуществления полетов на ней нужен специально обученный персонал и большой временной ресурс. Поэтому такие предложения вносятся для красного словца, не более», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Если предположить, что американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне. И даже в учениях, которые проводил Киев, участие авиации было фрагментарным», – полагает военный эксперт.
Рассматривая теоретическую возможность нахождения сотни истребителей F-15 вблизи границ России, Леонков усомнился в том, что они могут представлять опасность. «Дело в том, что если эти истребители что-то попытаются сделать против России, они будут немедленно сбиты. Американцы об этом прекрасно знают», – отметил собеседник.
Также Леонков подверг сомнению целесообразность размещения на территории республик ДНР и ЛНР российских истребителей Су-27 и МиГ-29, как возможных конкурентов F-15. «А зачем? Если на Украине не появится F-15, то зачем поставлять истребители в Донбасс? У республик ДНР и ЛНР бюджет не резиновый, поскольку они находятся де-факто в экономической изоляции. К тому же, если что-то случится, то главным союзником ДНР и ЛНР окажется Россия. Все об этом прекрасно осведомлены», – уверен он.
По мнению эксперта, такие информационные вбросы во многом происходят потому, что «президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются заручиться стотысячной гарантией поддержки со стороны стран НАТО на случай конфликта с Россией». «Однако я думаю, что ни американские, ни солдаты из других стран НАТО воевать за Украину не будут», – заключил Леонков.
Накануне эксперт аналитического центра при НАТО Atlantic Council (данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году), старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк предложил администрации президента США Байдена предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, от 6 до 8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и от 8 до 12 топливозаправщиков KC-135R. Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Atlantic Council.
«Необходимость модернизации украинских ВВС дает администрации Байдена возможность причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны», – цитирует Бланка издание «Страна».
Бланк указывает, что поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но «в основном имел символическое значение». По его словам, помощь ВВС Украины была минимальной, включая поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, потому она «не оказала по-настоящему стратегического воздействия».
«Укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение», – пишет Бланк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе
|
|
Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной».
«Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты.
Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», написала газета, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего
США со своей политикой в отношении Украины не могут участвовать в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Накануне представители России и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Рябков заявил, что что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.
Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Пушилин заявил о превращении Минских соглашений в вакханалию
Минские соглашения превратились в вакханалию по вине украинской стороны, которая заблокировала процесс мирного урегулирования в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сейчас это (Минские соглашения) превратилось в некую вакханалию. Украина заблокировала все», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.
Тем временем Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.
Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий
|
|
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Она (ситуация на линии соприкосновения) остается крайне неспокойной и идет по нарастающей, ухудшается, количество обстрелов увеличивается», – заявил Пушилин, отметив, что число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом прошлого года.
Кроме того, Пушилин заявил, что увеличение количества техники и личного состава украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий, передает РИА «Новости».
При этом он заверил, что ДНР готова к любому развитию ситуации. «Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны», – отметил Пушилин.
Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что Киев ошибается, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года.
Россотрудничество объявило о закрытии представительства в Киеве
В Киеве закроют офис Россотрудничества, но агентство продолжит проводить культурные мероприятия на Украине, заявил замглавы федерального агентства Павел Шевцов.
«К сожалению, в соответствии с санкциями, введенными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто», – сказал Шевцов РИА «Новости».
Он добавил, что мероприятия на Украине продолжат проводить, по его словам, «пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат».
«Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ, сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией», – указал он.
Замглавы агентства указал, что российская сторона не намерена расторгать межправсоглашение с Киевом о работе культурных центров. «Санкции, которые вводятся, не имеют отношения к действию межправсоглашения об открытии центров», – пояснил Шевцов.
4 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Санкции предусматривают блокировку активов, экономических операций и транспортных действий.
Этим же указом были введены санкции против Россотрудничества и десяти российских организаций, среди них: «Волга-Днепр», 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта «Дальзавод», «Севмормаш-2М», «Снабком», завод «Спецагрегат», завод «Молот-механика», специальная производственно-техническая база «Звездочка».
Названа дата поездки Зеленского в Донбасс
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг намерен посетить Донбасс, рассказал источник, близкий к офису украинского лидера.
«Поездка в Донбасс будет», – цитирует его слова «Интерфакс-Украина».
Между тем в Донбассе считают предстоящий визит Зеленского попыткой сыграть на публику. «Я не думаю, что если Украина не будет обстреливать наши позиции, Зеленскому что-либо угрожает. Сделать его жертвенным бараном? Я сомневаюсь, что Украина или ее хозяева на это пойдут. Поэтому я думаю, что Зеленский, как и украинская делегация в контактной группе, просто занимается пиаром, который не имеет абсолютно никакого отношения к стремлению к миру, к прекращению войны и убийств мирных граждан в Донбассе», – цитирует РИА «Новости» депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Ранее пресс-служба киевской делегации сообщила, что Киев инициировал экстренное внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за ситуации в регионе. По их данным, с последнего заседания, которое прошло на прошлой неделе, в результате обстрела позиций украинских военных был ранен мирный житель в Донецкой области. Кроме того, за это время погибли трое военнослужащих и четверо были ранены.
Украинскую версию сайта НАТО запустили с ошибками
На официальном сайте НАТО появилась версия главной страницы на украинском языке, переведена лишь малая часть информации, однако при этом были допущены ошибки.
На данный момент частично переведена главная страница сайта, в основном главные элементы, но там уже нашли ошибки: например, в слове «договору» в полном названии организации вместо украинской «у» используется буква английского алфавита «Y», передает портал «Страна.ua».
При этом новости, публикации и видео на сайте доступны только на английском языке.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это якобы единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
В Белом доме заявили, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
Зампредставителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО на данный момент не предусмотрены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Раненый в ЛНР подросток назвал причину гибели своего друга
Причиной гибели подростка, который накануне погиб при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики, стали мины, установленные рядом с линией разграничения, рассказал пострадавший при взрыве друг погибшего Эдуард.
Свидетель трагедии рассказал, что друг позвал его погулять к речке. «Мы сначала нашли одну сухую речку – она высохла. Вдоль реки пошли и друг набрел на Донец (Северский Донец – река по которой проходит линия разграничения в данном районе, – прим. ВЗГЛЯД). По тропинке пошли, и он заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке на тропинке. Он подбежал, посмотрел, это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что он (кабан, – прим. ВЗГЛЯД) тоже на мину напоролся. Потому, что рядом с кабаном было где-то или 15 или 10 мин», – рассказал Эдуард, передает РИА «Новости».
Как уточнил подросток, после того как друзья увидели мины, Эдуард предложил другу Михаилу уйти, так как находится в этом месте было опасно, но в этот момент товарищ наступил на мину.
«После первого взрыва меня немного задело осколками и я начал отбегать назад. Я бегу и следом 8 или 10 взрывов. Потом я издалека смотрю, кричу: «Миша, Миша!» Он не шевелится. Я в панике набираю экстренный вызов, сказали, что скоро будут. Приезжают, меня выводят, а потом уже в больницу. Я не знал, что туда нельзя ходить. Знал бы – не пошел бы туда», – рассказал раненный подросток.
Во вторник официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что один подросток погиб, один ранен при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск самопровозглашенной Луганской народной республики.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Крым решил подать иск к Порошенко за блокаду полуострова
Власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами, сообщает Госсовет Крыма со ссылкой на главу комитета по законодательству Сергея Трофимова.
«Первым этапом в данной работе является подготовка заявления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных физических лиц, которые совершали деяния, направленные на перекрытие Северо-Крымского канала, а также организацию энергетической, продовольственной и транспортной блокад. Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти лиц: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Отмечается, что за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством не только Российской Федерации, но и Украины, «поэтому правоохранительным органам соседнего государства есть над чем поработать».
«Совершенные ими в 2014–2015 годах действия попадают под конкретные статьи Уголовного кодекса: террористический акт; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; организация террористического сообщества и участие в нем; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; диверсия, а также статья, имеющая отношение к международным преступлениям, – экоцид», – приводятся в сообщении слова Трофимова.
На следующем этапе планируется привлечь к гражданско-правовой материальной ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытию Северо-Крымского канала. «После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 трлн рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы иск будет направлен в арбитражный суд», – цитирует пресс-служба главу комитета.
По данным Госсовета, третий этап работы предусматривает привлечение данных лиц и Украины как государства к международно-правовой ответственности. Отмечается, что зафиксированы факты нарушения ряда международных договоров, участником которых является Украина. «Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ущемление прав и свобод практически двух миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым», – подчеркнули в Госсовете.
О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце мая. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.
В НАТО заверили Украину в дальнейшей поддержке
|
|
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса, сообщили в пресс-службе украинского военного ведомства.
По данным пресс-службы Офиса украинского президента, Владимир Зеленский обсудил с председателем военного комитета НАТО обострение ситуации в Донбассе. «К сожалению, мы видим сейчас осложнения на востоке Украины, в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов», – приводит ТАСС заявление Зеленского.
В ходе встречи с председателем военного комитета НАТО Зеленский выступил с утверждением, что Украина осуществила «мощные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня». «С начала действия режима тишины до декабря 2020 года наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших», – сказал он.
В ходе беседы Зеленский поблагодарил НАТО за внимание к Украине и поддержку. «Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации на Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности», – подчеркнул президент.
Пич также провел встречу с главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком. По информации пресс-службы военного ведомства, «председатель военного комитета НАТО заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса».
Стороны обсудили ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил (силовая операция в Донбассе) и общую политику безопасности вокруг Украины. Также речь шла о реформировании украинской армии и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.
Накануне Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ. В минувшее воскресенье Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. Вслед за ними Украину поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мурал с Нельсоном Манделой разрисовали в Киеве за «расизм»
Украинские радикалы разрисовали красной краской один из самых заметных муралов в центре Киева, посвященный главному борцу за права чернокожих Нельсону Манделе. При этом власти города и местные СМИ предпочли не заметить этот акт вандализма.
Члены ультраправой организации «Культурное сообщество «Авангард» зарисовали в самом центре Киева мурал с изображением легендарного активиста борьбы за права человека – Нельсона Манделы. Для этого они использовали огнетушитель, заряженный красной краской. Впрочем, его заряда не хватило на то, чтобы полностью закрасить лицо Манделы, поэтому портрет оказался испорченным лишь частично.
Нацисты из «Авангарда» разместили в интернете видео своей «работы», а также раскидали листовки по улице Большой Васильковской, на которой и находится мурал с Манделой. В тексте листовок они «заклеймили» покойного активиста тем, что он был «коммунистом» и якобы «ярым расистом», несмотря на то, что весь мир знает Нельсона Манделу как самого известного борца против расизма.
Как пишет ФАН, обычно когда украинские хулиганы или коммунальщики портили мурал, инцидент сразу же попадал в фокус всех местных СМИ, его комментировали чиновники киевской горадминистрации и силовики. В конце концов настенную картину обычно восстанавливали за городской счет. Однако инцидент, произошедший на днях в центре украинской столицы, стал исключением из правил. По мнению экспертов, ни власти, ни украинские журналисты не захотели связываться с радикалами, которые находятся под прямой опекой западных партнеров, в первую очередь посольства США в Киеве.
По данным украинских СМИ, «Культурное сообщество «Авангард» – часть системы «азовского движения». В это нацистское сообщество входят полк «Азов», партия «Национальный корпус», группировки «Национальные дружины», «Центурия», «Ветеранское братство» и ряд более мелких организаций. Всю систему подготовки неонацистов напрямую курирует министерство внутренних дел Украины во главе с Арсеном Аваковым. Как указывают местные политологи, ячейки типа «Авангарда» объединяют совсем юных, начинающих радикалов, являясь для них своеобразной «школой неонацизма».
В ФРГ оценили перспективы вступления Украины в НАТО
Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО на данный момент не предусмотрены, заявила в Берлине зампредставителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
По его словам, Германия «поддерживает, как и партнеры в ЕС и НАТО, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины», передает РИА «Новости».
«Как вам известно, НАТО следует в приеме новых членов политике «открытых дверей». У Украины есть право свободного выбора своих политических потребностей. Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены», – сказала она.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
В Белом доме заявили, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
Глава военного комитета НАТО Пич прибыл в Киев
Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич прибыл в Киев, сообщает пресс-центр Североатлантического альянса.
«Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич находится на Украине с давно запланированным визитом», – передает ТАСС сообщение пресс-центра.
По данным альянса, Стюарт в сопровождении главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака посетит международный центр миротворчества и безопасности и национальную академию сухопутных войск.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».