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Мурал с Нельсоном Манделой разрисовали в Киеве за «расизм»
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Украинские радикалы разрисовали красной краской один из самых заметных муралов в центре Киева, посвященный главному борцу за права чернокожих Нельсону Манделе. При этом власти города и местные СМИ предпочли не заметить этот акт вандализма.
Члены ультраправой организации «Культурное сообщество «Авангард» зарисовали в самом центре Киева мурал с изображением легендарного активиста борьбы за права человека – Нельсона Манделы. Для этого они использовали огнетушитель, заряженный красной краской. Впрочем, его заряда не хватило на то, чтобы полностью закрасить лицо Манделы, поэтому портрет оказался испорченным лишь частично.
Нацисты из «Авангарда» разместили в интернете видео своей «работы», а также раскидали листовки по улице Большой Васильковской, на которой и находится мурал с Манделой. В тексте листовок они «заклеймили» покойного активиста тем, что он был «коммунистом» и якобы «ярым расистом», несмотря на то, что весь мир знает Нельсона Манделу как самого известного борца против расизма.
Как пишет ФАН, обычно когда украинские хулиганы или коммунальщики портили мурал, инцидент сразу же попадал в фокус всех местных СМИ, его комментировали чиновники киевской горадминистрации и силовики. В конце концов настенную картину обычно восстанавливали за городской счет. Однако инцидент, произошедший на днях в центре украинской столицы, стал исключением из правил. По мнению экспертов, ни власти, ни украинские журналисты не захотели связываться с радикалами, которые находятся под прямой опекой западных партнеров, в первую очередь посольства США в Киеве.
По данным украинских СМИ, «Культурное сообщество «Авангард» – часть системы «азовского движения». В это нацистское сообщество входят полк «Азов», партия «Национальный корпус», группировки «Национальные дружины», «Центурия», «Ветеранское братство» и ряд более мелких организаций. Всю систему подготовки неонацистов напрямую курирует министерство внутренних дел Украины во главе с Арсеном Аваковым. Как указывают местные политологи, ячейки типа «Авангарда» объединяют совсем юных, начинающих радикалов, являясь для них своеобразной «школой неонацизма».
В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск
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Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс.
«Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему.
«Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно, это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов.
Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он.
Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
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Украинская делегация опозорилась во время визита в Катар
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Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар.
Фотографии встречи были опубликованы на сайте офиса президента Украины, но после бурной реакции в соцсетях снимки удалили.
На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель, пишет «Страна.ua».
«Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», – рассказал эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.
Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, оголив колени. Эксперт уточнил, что женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку.
В самом Катаре также обратили внимание на позы Ермака и Кулебы, как рассказал журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани. «Источники в окружении эмира Катара поделились, что у Тамим бин Хамад Аль Тани тоже посчитали это непристойным. Но в то же время нельзя говорить, что это катастрофическая ситуация и сложно сказать, насколько этот инцидент отразится на отношениях и бизнесе между странами. … Но свои выводы, конечно, у эмира сделали, и, возможно, будут, скажем так, более сдержанными в общении с Киевом», – сказал журналист.
Тем временем журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом».
Эксперт объяснил оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре
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Коричневые туфли у одного из членов украинской делегации в Катаре, позы «нога на ногу», демонстрация подошв обуви, а также оголенные колени – все это нарушения делового протокола, допущенные из-за недостаточной осведомленности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Во время визита в Катар трех членов делегации президента Украины Владимира Зеленского уличили в грубых нарушениях правил этикета. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позе «нога на ногу», демонстрируя подошву своей обуви, а у девушки были оголены колени.
«Поведение украинской делегации действительно было неправильным. Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли – итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только черную обувь», – говорит Холгова.
Коричневые туфли подразумевают не просто какое-то неофициальное или неважное мероприятие, а приравнивают его к прогулке с собачкой по парку, продолжает специалист. Она приводит в пример бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, нынешних французского и российского Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые абсолютно на всех официальных мероприятиях появлялись исключительно в черных туфлях.
«Что касается позы «нога на ногу», то она не то чтобы выражает неуважение, но является достаточно фривольной. Она точно не для такого рода встреч. Похожая ситуация произошла на встрече бывших президента России Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Тогда американец запрокинул ногу на ногу, причем таким образом, что щиколотка практически оказалась на колене. Кроме того, он периодически трогал свой ботинок. Ельцин, увидев это, поинтересовался: «Билл, что, ботинок жмет? Давай поменяемся, у меня на размер больше». После этого случая американский президент больше себе такого не позволял», – рассказывает эксперт.
Причем поза «нога на ногу» запрещена как мужчинам, так и женщинам, делится собеседник. Она воспринимается как фривольное поведение человека, для которого, по всей видимости, данная встреча недостаточно важна.
«Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», – поясняет Холгова.
Также она пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для российской и западной системы координат была абсолютно приемлемая, но в арабских странах демонстрировать колени, конечно, запрещено. Эксперт полагает, что когда дама стояла, то колени ее были прикрыты, но когда она села – юбка чуть приподнялась и колени оголились, чего, конечно же, допускать нельзя было.
«Но, на мой взгляд, все это было скорее из-за незнания, нежели намеренный какой-то жест. Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести, потому что все-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся», – резюмировала специалист по протоколу.
В сентябре в Сети начали активно обсуждать фотографию с переговоров бывшего президента США Дональда Трампа и главы Сербии Александра Вучича, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На ней американец, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим сербским коллегой, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола, что вызвало у публики массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам.
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Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев
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Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе, призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о разочаровании в реакции США и Запада на поведение Киева в Донбассе.
«К сожалению, каждый раз, когда встречается нормандский формат в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», – сказал Лавров, передает ТАСС.
Он также заявил, что реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает. «Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», – сказал министр.
По его словам, на Западе «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», передает РИА «Новости».
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе
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Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation.
Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он.
Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию.
«Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба.
Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы.
Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственным путем завершения войны в Донбассе
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Вступление Украины в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе, это станет «сигналом для России», заявил президент страны Владимир Зеленский в беседе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
В сообщении на сайте офиса Зеленского говорится, что в разговоре со Столтенбергом тот указал на стремление Киева к реформированию армии и оборонного сектора, однако «одними реформами Россию не остановить».
«НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. План действий по членству (ПДЧ) станет настоящим сигналом для России», – сказал он.
Зеленский и Столтенберг обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе и увеличение количества нарушений режима тишины. Зеленский также проинформировал генсека НАТО якобы о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.
Украинский лидер призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», – сказал он.
В свою очередь Столтенберг сообщил в Twitter, что связался по телефону с Зеленским, «чтобы выразить серьезную озабоченность в связи с российской военной активностью на территории у границ Украины и нарушениями режима прекращения огня».
Он добавил, что «НАТО строго поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».
«Мы остаемся привержены нашему тесному партнерству», – отметил он.
Ранее НАТО обвинило Россию в нарушении соглашения о перемирии в Донбассе.
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего
США со своей политикой в отношении Украины не могут участвовать в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Накануне представители России и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Рябков заявил, что что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.
Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Эксперт объяснил отказ Киева продолжать переговоры в Минске
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«Вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова об отказе отправлять делегацию на переговоры в Минск.
«Со стороны Киева это не более чем инструмент давления на Белоруссию и Россию, а также попытка отказаться от минского переговорного формата. В какой-то мере это, помимо прочего, и политическая реакция на военное обострение в Донбассе», – считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
При этом собеседник предположил, что в ближайшие полгода ситуация с переговорами не изменится из-за сложной ситуации с коронавирусом. «Все заседания будут проводиться дистанционно. А Минская переговорная площадка остается сегодня таковой только по названию», – полагает Бортник.
Тем не менее в долгосрочной перспективе политолог не исключает возможности переноса места переговоров в Вену, Стамбул или Хельсинки. «Многие страны ранее высказывали готовность и желание предоставить свою площадку для реализации этого переговорного формата. Такой шаг, несомненно, усилит их дипломатические позиции на международной арене», – отметил эксперт.
Однако Украина может отказаться от этой идеи, если не встретит поддержки со стороны западных стран. «Впрочем, вопрос о смене места для очных переговоров требует консенсуса со стороны всех участников процесса. Я не вижу причин, чтобы Россия легко отказалась от минской площадки. А Берлин и Париж, в свою очередь, без особых претензий примут какой-либо из предложенных вариантов, который устроит все заинтересованные стороны», – заключил Бортник.
В понедельник вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по завершении карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Беларуси» касательно Украины. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране».
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
В ЛНР подобные заявления расценили «как еще один шаг правительства Украины к попытке срыва минского переговорного процесса». А в Совете Федерации указали на то, что «Украина торпедирует Минские соглашения».
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В Кремле прокомментировали планы Украины вступить в НАТО
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Вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой», – заявил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
В то же время Песков заверил, что безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются безусловным приоритетом российского лидера Владимира Путина. «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты своих граждан в случае эскалации ситуации в Донбассе.
Песков пояснил, что говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно. Он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, «которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационной политикой и что планирует делать в случае ее проведения, Песков указал, что в Кремле не видят намерения Украины взять под контроль свои подразделения в Донбассе.
«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения, которые собственно чаще всего и являются причиной вот этих провокаций. Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу», – заявил Песков.
Он добавил, что в Кремле считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего. «Все вы знаете, что президент (Владимир) Путин (провел) телефонный разговор с госпожой Меркель (канцлером ФРГ Ангелой Меркель) и господином Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном), он весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная. До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего», – заявил Песков.
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе
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Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной».
«Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты.
Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», – написала газета, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
В Белом доме оценили возможность вступления Украины в НАТО
Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что переговоры по поводу вступления страны в НАТО идут между Украиной и США в течение уже нескольких лет, передает РИА «Новости».
«Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО», – ответила пресс-секретарь Белого дома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».
В ЛНР заявили о наивности Киева
Киев ошибается, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.
«Украина идет очень наивным путем, когда пытается сравнивать вооруженные силы ДНР и ЛНР образца 2014 года. В 2014 году у нас вообще не было никакого вооружения, были только срабатывания неких только формирующихся батальонов, неких объединений людей, которые воевали вообще-то всем, что могли достать, всем, какое вооружение смогли отбить, какое было у кого. И поэтому говорить о полноценных силах в 2014 году – это было крайне сложно со стороны ДНР и ЛНР», – сказал он.
Мирошник добавил, что в настоящее время у республик Донбасса «серьезные корпуса, люди все обстреляны, все позиции отработаны», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе.
В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».
В Кремле прокомментировали слова Киева о смене площадки для переговоров по Донбассу
В Кремле не знают, насколько заявления из Киева о смене переговорной площадки по Донбассу являются официальными, у Москвы пока нет позиции на этот счет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украиной, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск. Но мы знаем, что группа является трехсторонней, поэтому здесь также необходимо будет выработать позицию еще двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет», – сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия пересмотреть места, где можно вести переговоры с Украиной.
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минск. По его словам, для продолжения переговорного процесса нужно «искать другую страну, другой город».
Песков также переадресовал вопрос об экстренном внеочередном заседании украинской стороне. «Это надо спрашивать у украинской стороны», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы могут подниматься на экстренном внеочередном заседании контактной группы, инициированном украинской стороной.
«У нас есть в целом обеспокоенность в связи с ситуацией», – добавил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба киевской делегации сообщила, что Киев инициировал экстренное внеочередное заседание контактной группы по Донбассу из-за ситуации в регионе. По их данным, с последнего заседания, которое прошло на прошлой неделе, в результате обстрела позиций украинских военных был ранен мирный житель в Донецкой области. Кроме того, за это время погибли трое военнослужащих и четверо были ранены.
ВСУ выпустили в течение дня 16 мин по территории ДНР
Украинские военные во вторник выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Сегодня с 10.50 до 18.25 мск было зафиксировано семь фактов нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За указанный период было выпущено 16 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы», – передает слова представителя ДНР РИА «Новости».
Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт.
Кроме того, 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
В Раде заявили о желании Зеленского узурпировать власть
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что конечной целью политики президента Украины Владимира Зеленского является узурпация государственной власти в интересах западного капитала.
«Запрет партий, как и запрет телеканалов, – это действия президента Зеленского направленные на узурпацию государственной власти в стране. … Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией», – сказал Кузьмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Первый независимый».
Он подчеркнул, что запрет оппозиционных каналов и незаконная борьба власти с оппозиционными партиями – это наступление на права украинцев. По мнению парламентария, в стране пытаются уничтожить свободы на выражение взглядов и на поддержку политических партий.
Кузьмин также добавил, что его партия будет «призывать украинский народ переходить от оппозиционной деятельности к деятельности по сопротивлению попыткам власти узурпировать всю власть» в государстве.
Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, член пропрезидентской партии «Слуга народа» раскритиковал утвержденные главой государства Владимиром Зеленским санкции против десяти граждан Украины.