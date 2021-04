Мультфильм из России возглавил топ Netflix Кончаловский решил снять «Дорогих товарищей» с премии «Белый слон» 6 апреля 2021, 14:41

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Фильм «Дорогие товарищи» будет снят с номинации Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» из-за появления в награде политического аспекта, сообщил режиссер картины Андрей Кончаловский. «С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелегкое для себя решение и прошу снять мой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год… Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», – написал Кончаловский в Facebook. Режиссер пояснил, что в искусстве художник делится своими чувствами, а не мыслями или идеями, как философы или политики. «Сожалею, но ошибка экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества», – отметил он. В этом году в номинации «Событие года» заявлен блогер Алексей Навальный и его коллектив за серию фильмов-расследований, передает РИА «Новости». Напомним, картина «Дорогие товарищи!» вошла в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) – искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов, когда же в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится. Американская газета The Los Angeles Times назвала фильм «Дорогие товарищи!» блестящей кинолентой, обращающей внимание на трагические события 1962 года. Кончаловский сомневался, что его фильм поймут за рубежом, но картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и ряда других международных наград.

На Украине рассказали о «непоправимом провале» Зеленского 6 апреля 2021, 05:56

Фото: president.gov.ua

Текст: Елизавета Булкина

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом», считает журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников. В минувшую пятницу президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Главы государств также обсудили якобы имеющее место наращивание Россией военного присутствия у границ с Украиной. Портников отмечает, что Зеленский спокойно покинул страну на фоне заявлений официального Киева о якобы «российской угрозе». Такое поведение президента, по мнению журналиста, вызывает сомнения в том, что такая угроза вообще существует. «Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают! О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду», – цитирует Портникова «Еспресо». «Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель», – пояснил журналист. По мнению Плотникова, на самом деле президент Украины поехал в Катар, «просто потому, что ему так захотелось». «Потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар так Катар, почему бы и нет?» – заключил он. Напомним, в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, с чем связано наращивание военного присутствия на границах с Украиной и переброска военных в Крым, заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Он добавил, что Россия принимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО. Россиянок не оказалось среди снимавшихся обнаженными в Дубае девушек 5 апреля 2021, 16:32

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Среди задержанных в Дубае за съемку обнаженными нет россиянок, заявили в российском генеральном консульстве. «Поступили официальные данные полиции, всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет», – уточнили в дипмиссии, передает РИА «Новости». Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии, добавили там. Ранее генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. В соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400 6 апреля 2021, 02:15

Фото: mil.ru

Текст: Евгения Шестак

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 до 1600 километров. Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense. Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году. Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения об американской ракете Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля – земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии. В ДНР заявили о прибытии делегации военного атташе США на позиции ВСУ в Донбассе 5 апреля 2021, 18:38

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

В ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения. «Нашей разведкой получены данные о запланированном с 6 по 8 апреля прибытии в зону операции объединенных сил делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с обстановкой», – сказал замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает РИА «Новости». По его информации, «западные кураторы Украины» планируют посетить районы подконтрольных Киеву Лоскутовки, Артемовска и Авдеевки. Одновременно с посещением делегации в указанных районах «запланирована работа семи журналистских групп телеканалов и информационных агентств». «Мы не исключаем, что с целью демонстрации западным партнерам обострения на линии соприкосновения, а также традиционного обвинения нас в обстрелах подконтрольной Украине территории украинские вооруженные формирования будут вести провокационный огонь, а также фиксировать постановочные обстрелы своих позиций», – добавил Басурин. Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Накануне мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Днем ранее ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия. Также в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскосмос раскрыл долю российских комплектующих в спутниках и ракетах 5 апреля 2021, 19:02 Текст: Алексей Дегтярев

Российские космические ракеты и спутники теперь полностью собирают из российских комплектующих, сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. «Сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно. Фактически уже на 100% наши ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов. То же самое – и комплектующие для спутников», – сказал Устименко в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Он пояснил, что прежде приходилось закупать комплектующие за рубежом, а импортные комплектующие применяются только на технике для иностранных заказчиков. Ранее РКК «Энергия» заявила об угрозе сразу нескольким проектам из-за санкций со стороны США и Евросоюза. В корпорации сообщали, что для устранения угрозы начался поиск альтернативных поставщиков и импортозамещение. Юрист рассказал о наказании для позировавших голыми на балконе в Дубае моделей 5 апреля 2021, 20:30

Фото: кадр из видео

Текст: Татьяна Косолапова

Организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша. Впрочем, девушкам вряд ли грозит тюремный срок, полагает он. В Дубае полиция задержала 12 моделей, которые позировали в обнаженном виде на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Участницам съемки грозит до полугода тюремного заключения, а также штраф. Кроме того, с девушками находился организатор фотосессии, который является единственным россиянином. Ему грозит до полутора лет лишения свободы и штраф. «Я хорошо знаком с правилами и законодательством Арабских Эмиратов и хочу сказать, что оно достаточно жестко трактует многие вещи, связанные с публичной демонстрацией обнаженного тела, алкогольного опьянения и так далее. Но несмотря на жесткость этого законодательства и мгновенную реакцию на подобные действия, нарушители остаются под арестом чуть ли не в гостиницах, а после этого выдворяются, как правило, без права вернуться в страну», – говорит Юкша. Он объясняет, что это связано с тем, что тюрьмы и изоляторы в ОАЭ переполнены, а сама страна очень маленькая по площади и населению: численность коренных граждан недотягивает до миллиона человек, а остальные девять миллионов – приезжие, которые никогда не получат гражданство этой страны, поэтому обязаны регулярно покидать ее и получать новую визу. «Поэтому арабская полиция всегда действует очень стремительно и пунктуально. Но я думаю, что желание получить гонорары от сумасшедшей нездоровой публики в плане фотографий с демонстрацией подобных вещей закрывает все возможные негативные последствия. Я почти убежден, что организаторы этого публичного мероприятия знали о том, что такой арест возможен», – считает собеседник. Дамы же, которые являлись непосредственными участницами, возможно, о таком жестком законодательстве не знали и не были проинформированы, полагает юрист. При этом он уверен, что в России за подобную фотосессию им бы вряд ли грозило наказание. «Что касается России, то я не вижу оснований применять по крайней мере уголовный закон к людям, которые занимаются подобным. В худшем случае мы говорим о хулиганстве, с моей точки зрения, но все зависит от того, как будет трактоваться данная ситуация правоохранительными органами – какие доказательства соберут следователи», – рассказывает Юкша. По его мнению, балкон – это не публичное место, а часть жилого помещения. Это подтверждает, например, любой план квартиры, в общую площадь которой входит лоджия или балкон. Соответственно, у владельца жилого помещения нет никаких ограничений на использование той или иной территории своей квартиры. «Все, что касается подобных проявлений в обнаженном виде, то я почти убежден, что негативных последствий в России быть не должно. Мы же не раз видели, как совершенно нездоровые дамы чуть ли не грудью бросались на полицейских. Причем это на постоянной основе происходит и в европейских странах, да и у нас в стране такие были, но это публичное место. А балкон все-таки больше подходит под частную территорию», – подытожил юрист. Свидетели по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний 5 апреля 2021, 21:23

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Следователями... главного следственного управления ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ... В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», – цитирует РИА «Новости» Волк. По ее словам, всем фигурантам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Напомним, в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допросили по ходатайству Пашаева. Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Пашаев также заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ. На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП. В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор на полгода – до семи с половиной лет. В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник». В феврале Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область. Названо главное препятствие для полетов в дальний космос 5 апреля 2021, 20:53

Фото: "Mars", National Geographic

Текст: Ксения Панькова

Пониженное магнитное поле или его полное отсутствие являются основным препятствием для полетов в дальний космос, поскольку это может негативно влиять на космонавтов, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый. «Может быть, у будущих космонавтов надо эту магнитную чувствительность тоже проверять, не только брать анализ простаты, как сейчас это делается, и другие сложные анализы, а проверять на чувствительность к изменению магнитного поля», – сказал он на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве, передает РИА «Новости». По словам Зеленого, у космонавтов может проявляться негативный эффект при длительном пониженном или полном отсутствии магнитного поля в дальнем космосе. На данный момент, космонавты сдают многочисленные анализы, на основании которых врачи допускают их к полетам в космос. Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские разработчики задумали создать сверхтяжелую ракету, способную доставлять до 200 тонн груза на Луну и Марс. В США два брата-подростка убили свою семью и покончили с собой 5 апреля 2021, 20:39

Фото: Ron T. Ennis/Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Шесть человек были найдены мертвыми в доме американского города Аллен штата Техас. По предварительной версии следствия, два подростка убили членов своей семьи, а затем покончили жизнь самоубийством, сообщили в полиции города. В понедельник сотрудники полиции, которых вызвал друг погибшей семьи, обнаружили мертвыми двух братьев, их сестру, отца, мать, а также бабушку. Отмечается, что самой молодой жертве было 19 лет, сообщает The Dallas Morning News. Правоохранители считают братьев подозреваемыми. «Очевидно, два брата договорились покончить жизнь самоубийством и в конечном итоге забрали с собой всю семью», – сказал сержант полиции Аллена Джон Фелти. Полиция считает, что инцидент произошел в субботу. США решили уничтожить самолеты для наблюдательных полетов над Россией 6 апреля 2021, 08:35

Фото: wikipedia.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Как отмечает издание, в связи с этим «возникают вопросы относительно планов президента [США Джо] Байдена по возвращению» в ДОН. Решение выйти из соглашения приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The Wall Street Journal. Представитель ВВС США сообщила, что в наличии двух самолетов OC-135B («Оу-си-135-би») больше нет необходимости. Их в ближайшие месяцы отправят на авиабазу в штате Аризона, где находится свалка авиационной техники. Член палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон (республиканец от штата Небраска) сообщил изданию, что обслуживание самолетов обходится слишком дорого. «После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом», – добавил законодатель. В материале приводятся слова представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома относительно возможности возвращения США в ДОН. «Мы примем решение в нужное время, оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники», – сказал он. Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что США могли бы вернуться в ДОН, несмотря на утилизацию самолетов. По словам эксперта, американские специалисты могут находиться на борту самолетов союзников. «Мы можем взаимодействовать с союзниками в рамках совместных миссий, как мы делали в прошлом при облете территории России», – отметил Кимболл. Как говорится в публикации, бывшие сотрудники администрации Трампа выразили уверенность в том, что США не нуждаются в облете российской территории в свете совершенствования спутников. Источники уточнили, что администрация Трампа в прошлом году предлагала отдать указанные самолеты союзникам, однако они не проявили интереса. Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Сообщалось, что Москва может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету этого года. При этом Россия не исключила сохранения Договора об открытом небе. Ранее сообщалось также, что вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов Открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе. При этом 5 апреля Ту-214ОН заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону. Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск 6 апреля 2021, 09:29

Фото: facebook.com/BelarusEmbUkr

Текст: Алина Назарова

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии», заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. «Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», – сказал министр, передает «Интерфакс» со ссылкой на ICTV. По словам Резникова, в настоящее время Белоруссия «находится под влиянием» Российской Федерации и в Киеве «нет доверия к этой стране». В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет. Российский самолет для полетов по ДОН заметили у границ Украины 5 апреля 2021, 16:05 Текст: Алексей Дегтярев

Самолет Ту-214ОН, который использовался Россией по Договору об открытом небе (ДОН), заметили у границы Украины, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону. «В нужное время и в нужном месте сегодня появился самолет оптической разведки Ту-214ОН ВКС России», – подписал пост автор Telegram-канала «Милитарист». На прикрепленном к посту скриншоте отмечен борт RF64519, обозначенный на одном из сервисов по отслеживанию воздушных судов. Согласно скриншоту, борт сделал несколько кругов к западу от Ростова-на-Дону, рядом с украинской границей. В последний раз борт использовался в начале марта, сообщал дипломатический источник. По этим данным, Ту-214ОН взлетел с аэродрома под Таганрогом и совершил полет, который продолжался более трех часов, «вдоль побережий Краснодарского края и Крыма». Он проверял «маскировку и защищенность расположенных там военных объектов, частей и соединений». В январе сообщалось, что Ту-214ОН планируется дооснастить для использования в разведывательных целях. Источник сообщал, что на оба Ту-214ОН «потребуется установка самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Ту-214ОН – самолет авиационного наблюдения, разработанный на базе пассажирского Ту-204. Он был создан специально для выполнения полетов в рамках Договора по открытому небу на территории стран-участниц. Бортовой комплекс предназначен для получения изображений местности, записи полученных материалов, документирования поступающей информации и средств наблюдения, управления средствами наблюдения и формирования навигационных данных для средств наблюдения. На прошлой неделе Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией, а Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов. Ургант связал задержание голых девушек в Дубае с Кудриным 6 апреля 2021, 03:20

Фото: Вечерний Ургант/YouTube

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Иван Ургант вернулся в эфир программы «Вечерний Ургант» после самоизоляции из-за коронавируса и пошутил про задержание в Дубае 40 девушек за откровенную фотосессию. «Один из Telegram-каналов утверждает, что девушек снимал россиянин (…) с инициалами Алексей К. (…) Может это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Все-таки не будем забывать, девушки тщательно подсчитаны, их 40», – сказал Ургант в эфире шоу. Он напомнил, что среди задержанных девушек нет россиянок. «Это сразу видно, что страны-участницы НАТО», – пошутил ведущий. Ургант также предположил, что девушки в обнаженном виде вышли на балкон, чтобы «убить коронавирус». «Правоохранители не следят за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус», – сказал он. Телеведущий вернулся в студию после ухода на самоизоляцию 22 марта. У Урганта был подтвержден коронавирус, он вел эфиры удаленно. Ранее генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. В соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Позже в генконсульстве уточнили, что среди задержанных в Дубае за съемку обнаженными нет россиянок. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. Кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте. При этом, по мнению эксперта, девушкам вряд ли грозит тюремный срок. Жительницу Перми осудили за интимную связь с подростком 6 апреля 2021, 05:27 Текст: Елизавета Булкина

Женщина из Перми приговорена почти к двум годам лишения свободы за сексуальную связь с несовершеннолетним, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. «Она признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста) и совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, в период с ноября 2018 года по конец июля 2020 года женщина «неоднократно совершала развратные действия и половые сношения без применения насилия с несовершеннолетним». При этом отмечается, что подросток был не против. Следователи установили, что семьи несовершеннолетнего и осужденной на каких-либо учетах социальных служб не состояли. Женщина приговорена к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев, отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Ранее в Якутске руководителя кружка одной из местных школ арестовали по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц. Москве пообещали возвращение снега и заморозков 5 апреля 2021, 18:52

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Погода в Москве начнет ухудшаться 7 апреля, из-за глубокого антициклона в четверг в столицу вернется снег и заморозки, сообщили синоптики. Как сообщают «Метеоновости», в четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы. В Москве может выпасть до 20 мм осадков, почти половина месячной нормы. По данным синоптиков, ненастье продлится до дня пятницы, а в выходные погода вновь порадует солнцем и теплом. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров.