В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1747, Санкт-Петербурге – 702, Московской области – 533.

Всего в стране выявлено 4 597 868 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 220 035 человек, из них 8902 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 106 человек.

Накануне, 5 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8646. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 318.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.