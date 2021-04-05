Юрист рассказал о наказании для позировавших голых на балконе в Дубае моделей

Организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша. Впрочем, девушкам вряд ли грозит тюремный срок, полагает он.

В Дубае полиция задержала 12 моделей, которые позировали в обнаженном виде на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Dubai Marina. Участницам съемки грозит до полугода тюремного заключения, а также штраф. Кроме того, с девушками находился организатор фотосессии, который является единственным россиянином. Ему грозит до полутора лет лишения свободы и штраф.

«Я хорошо знаком с правилами и законодательством Арабских Эмиратов и хочу сказать, что оно достаточно жестко трактует многие вещи, связанные с публичной демонстрацией обнаженного тела, алкогольного опьянения и так далее. Но несмотря на жесткость этого законодательства и мгновенную реакцию на подобные действия, нарушители остаются под арестом чуть ли не в гостиницах, а после этого выдворяются, как правило, без права вернуться в страну», – говорит Юкша.

Он объясняет, что это связано с тем, что тюрьмы и изоляторы в ОАЭ переполнены, а сама страна очень маленькая по площади и населению: численность коренных граждан не дотягивает до миллиона человек, а остальные 9 млн – приезжие, которые никогда не получат в этой стране гражданство, поэтому обязаны регулярно покидать страну и получать новую визу.

«Поэтому арабская полиция всегда действует очень стремительно и пунктуально. Но я думаю, что желание получить гонорары от сумасшедшей нездоровой публики в плане фотографий с демонстрацией подобных вещей закрывает все возможные негативные последствия. Я почти убежден, что организаторы этого публичного мероприятия знали о том, что такой арест возможен», – считает собеседник.

Дамы же, которые являлись непосредственными участницами, возможно, о таком жестком законодательстве не знали и не были проинформированы, полагает юрист. При этом он уверен, что в России за подобную фотосессию им бы вряд ли грозило наказание.

«Что касается России, то я не вижу оснований применять по крайней мере уголовный закон к людям, которые занимаются подобным. В худшем случае, мы говорим о хулиганстве, с моей точки зрения, но все зависит от того, как будет трактоваться данная ситуация правоохранительными органами – какие доказательства соберут следователи», – рассказывает Юкша.

По его мнению, балкон – это не публичное место, а часть жилого помещения. Это подтверждает, например, любой план квартиры, в общую площадь которой входит лоджия или балкон. Соответственно, у владельца жилого помещения нет никаких ограничений на использование той или иной территории своей квартиры.

«Все, что касается подобных проявлений в обнаженном виде, то я почти убежден, что негативных последствий в России быть не должно. Мы же не раз видели, как совершенно нездоровые дамы чуть ли не грудью бросались на полицейских. Причем это на постоянной основе происходит и в европейских странах, да и у нас в стране такие были, но это публичное место. А балкон все-таки больше подходит под частную территорию», – подытожил юрист.