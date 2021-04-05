Россиянок задержали за съемки в обнаженном виде в Дубае

По предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди них восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России.

Ранее в соцсети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.

«В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан России, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная – за участие в развратных действиях», – сообщил источник РИА «Новости».

«Участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхам ОАЭ (около 1390 долларов) на каждую. Зачинщику мероприятия может грозить до 1,5 лет тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около 14 тыс. долларов)», – сказал источник.

Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан представитель генконсульства не исключил, что участницы пикантной фотосессии могут быть помилованы эмиратскими властями.

Напомним, в 2015 году в столице ОАЭ Дубае был задержан разыскиваемый по линии Интерпола один из лидеров екатеринбургского организованного преступного сообщества (ОПС) «Уралмаш» Александр Куковякин.