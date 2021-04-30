На границе Киргизии с Таджикистаном возобновилась перестрелка

Перестрелка вновь ведется в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном, передает киргизское информагентство со ссылкой на УВД Баткенской области.

По данным агентства, стрельба ведется около часа, передает РИА «Новости».

Как передает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области, боевое столкновение между погранотрядами Киргизии и Таджикистана произошло на киргизском КПП «Кызыл-Бел».

«На КПП «Кызыл-Бел» (КР) – «Гулистон» (РТ) произошло короткое боевое столкновение. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев», – говорится в сообщении.

По его словам, обстановка в целом стабильная, но с некоторыми элементами напряженности.

«Стрельба прекратилась. Мы договорились с таджикской стороной отогнать технику на исходные позиции. Кроме того, мы потребовали, чтобы таджики убрали самосвалы из сел Максат, Колунду, Ак-Сай. Сейчас проводим ревизию, сколько домов сожжено и какова сумма ущерба. Только завершились переговоры, которые проходили на нейтральной полосе с участием глав ГКНБ обеих стран и погранслужб. Мы договорились вернуться в нулевое состояние, какое было до начала вооруженного столкновения», – приводит агентство слова Суваналиева.

Ранее в пятницу в киргизском МИД сообщили, что власти Киргизии и Таджикистана договорились о создании совместной рабочей группы по урегулированию конфликта.

Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений погибли 13 человек, еще 134 пострадали.

В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. По итогам переговоров в городе Исфара представители Киргизии и Таджикистана подписали заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе.