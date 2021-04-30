Число пострадавших на границе Киргизии и Таджикистана достигло 96 Киргизия и Таджикистан подписали заявление по итогам переговоров 30 апреля 2021, 02:30 Текст: Антон Никитин

Полномочный представитель правительства Киргизии Омурбек Суваналиев и председатель Государственного комитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов после переговоров в городе Исфара подписали совместное заявление о намерении властей республик прекратить вооруженный конфликт на границе. В заявлении, текст которого опубликован на сайте государственного информагентства Таджикистана Ховар, говорится, что созданные по инициативе правительств Таджикистана и Киргизии комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах обеих стран, случившегося 29 апреля 2021 года, «обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации», передает ТАСС. Также комиссии договорились «принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств». Новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погибли три человека, еще 96 человек пострадали. В четверг глава правительства Киргизии и премьер Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе, где договорились о снижении напряженности. В МИД Киргизии сообщили, что стороны решили прекратить огонь и отвести военных на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана заметили, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему весенние сельхозработы доводят киргизов и таджиков до войны. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.

В Киргизии заявили о выходе из-под контроля ситуации на границе с Таджикистаном 29 апреля 2021, 13:45

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка, заявил замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев. Тулаев сообщил, что «ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля», в данный момент «перестрелка продолжается, стреляют силовики», передает «Интерфакс». При этом информация о том, кто начал стрелять первым, разнится. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщает, что в 13.05 на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух, военнослужащие Киргизии открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Таджикистана. В свою очередь Киргизия заявляет, что первыми огонь открыли погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14.00. На месте идут переговоры, ситуацию со стороны Киргизии пытается урегулировать первый замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. От Таджикистана на место конфликта выехал начальник УМВД по Согдийской области генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов и региональные власти. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на погранзаставы 29 апреля 2021, 16:06

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Погранслужба Киргизии заявляет об атаке военных Таджикистана на пять киргизских погранзастав, на одной из них начался пожар. В пресс-центре государственной пограничной службы Киргизии сообщили, что к киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства, передает РИА «Новости». «Около 17.00 (14.00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда», – рассказали в ведомстве. В ответ на действия таджикской стороны «отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики) захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан». «По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства», – подчеркнули в ведомстве. Ранее замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Эксперт оценил угрозу развития конфликта на киргизско-таджикской границе. Эксперт оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля 2021, 13:02

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Макарова

«Пограничные инциденты не перерастут в войну, но конфликты между представителями этих народов среди мигрантов в России возможны», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Малашенко, комментируя конфликт на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана, в результате которого есть раненые. «Баткенский район – самый острый участок на границе между Таджикистаном и Киргизией. Дело в том, что каждый считает этот кусок земли своим. Когда таджики начинают работать на территории, которая им не принадлежит, и осваивать ее, это вызывает раздражение киргизов», – отметил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Эксперт обратил внимание на неурегулированность ситуации в этом районе. «Баткен всегда был непростым районом для Киргизии. Там живет не тот народ, который можно утихомирить. Сегодня ситуация на небольшой части границы урегулирована, но сама граница очень длинная, – пояснил собеседник. – Кроме того, там идет наркотрафик, который контролируется не местными таджиками или киргизами, а мафией». Также на этой территории есть не только этнические, но и финансово-хозяйственные проблемы, однако в полноценную войну между двумя странами этот конфликт не перерастет. «В противном случае в него вмешается Россия. Она заинтересована в том, чтобы не поддерживая никого, быть посредником. Поэтому столкновения, в том числе с применением военной силы, как были, так и будут. Но воевать по-крупному там некому», – считает эксперт. Говоря о возможности переноса конфликта между мигрантами в Москву и другие города России, Малашенко отметил, что раньше таких проблем не было. «Но по мере формирования этнических общин, в том числе в Москве, подобные конфликты возможны. Общины сейчас формируются не только мусульманами или просто выходцами из Центральной Азии, а именно по этническому признаку. Вот этот тренд на этнизацию миграции может привести к будущим конфликтам», – полагает эксперт. Напомним, в среду Напомним, в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве Киргизии, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Позже Киргизия эвакуировала местных жителей из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Они будут размещены в школах Баткена. В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском округах, расположенных вблизи границы с Таджикистаном, введен режим чрезвычайного положения. Позже в Бишкеке заявили, что что погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 по местному времени якобы начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенской области. Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь 29 апреля 2021, 18:16

Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению с 20.00 прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации, сообщила пресс-служба киргизского МИДа. «Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь с 20.00 (17.00 мск) и отвести военные силы на места прежней дислокации, сообщил МИД КР. Решение приняли по итогам переговоров министров иностранных дел», – передает сообщение ведомства «Sputnik Кыргызстан» в Telegram. Стороны также договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне. Напомним, в четверг глава правительства Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода встретятся на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. В Таджикистане не исключили перерастание пограничного конфликта в полномасштабную войну 29 апреля 2021, 17:15

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

Нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов, комментируя перестрелки, вспыхнувшие на стыке Киргизии и Таджикистана. «Демаркационные работы ведутся давно, но они постоянно прерываются из-за протестов киргизских общин. Местные жители постоянно вмешиваются в работу межгосударственной комиссии. При этом таджикские общины не вмешиваются, сохраняют спокойствие. Таджикистан – полуавторитарное государство и рядовые граждане слушаются указаний правительства в этом вопросе. А в Киргизии – формально демократическое устройство, более того, там постоянно меняется власть. Политики все время напрямую зависят от избирателей. В результате – они вынуждены идти на поводу у местных общин», – пояснил таджикский политолог Негматулло Мирсаидов. «Все последние годы на этой границен регулярно возникают перестрелки, локальные конфликты, которые каждый раз могут перерасти в серьезное военное противостояние. Если в Бишкеке не появится стабильной власти, не появится политиков, которые будут опираться на существующие договора, на юридические документы и официальные карты, опасность полномасштабной войны будет возрастать», – предупреждает таджикский политолог. В этот раз бои вспыхнули из-за того, что киргизская сторона решила начать ремонт водораспределительного сооружения, а таджикская сторона этому воспротивилась. «Согласно еще советским картам, сооружение находится на территории Таджикистана, но при этом оно фактически оккупировано киргизами. В четверг там и столкнулись жители двух поселков, а затем к этому столкновению подключились и военные с обеих сторон», – сказал Мирсаидов. «Душанбе давно предлагал этот вопрос решить за переговорным столом. Но Бишкек в одностороннем порядке заявил, что это водохранилище принадлежит ему. К сожалению, все идет к тому, что на сей раз конфликт серьезно затянется», – посетовал Мирсаидов. Напомним, бои между Таджикистаном и Киргизией вспыхнули утром в четверг. Стычка произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта. При этом информация о том, кто и когда начал стрелять первым, разнится. Душанбе сообщает, что в 13.05 по местному времени на участке водораспределительного пункта «Головной», который находится в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло общины Чоркух, военные Киргизии открыли огонь по пограничникам Таджикистана. В свою очередь Бишкек заявляет, что первыми огонь открыли пограничиники и спецназовцы МВД Таджикистана– в 14.00. На месте идут переговоры. Ситуацию со стороны Киргизии пытается урегулировать первый замглавы ГКНБ Уларбек Шаршеев. От Таджикистана на место выехал начальник УМВД по Согдийской области, генерал-майор милиции Абдулло Навджувонов. Эксперт газеты ВЗГЛЯД ранее оценил угрозу развития конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Стало известно о нападении таджикских военных на приграничный поселок в Киргизии 29 апреля 2021, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Таджикские военнослужащие предприняли попытку атаки территории Киргизии в районе поселка Кызыл-Бел Баткенского района Баткенской области, заявили в погранслужбе страны. «По последним данным, военные Таджикистана попытались атаковать нашу территорию в районе села Кызыл-Бел со стороны таджикского населенного пункта Гулистон», – сказал собеседник ТАСС. Кызыл-Бел расположен примерно в 10 километрах от областного центра Баткен, данных о потерях в результате атаки пока не поступало. Между тем в горном поселке Ворух и в кишлаке Лангар и в населенном пункте Чоркух в Таджикистане слышна стрельба, за последний час в больницу поступили 15 раненых, пишет «Sputnik Таджикистан». «Ситуация плохая. Столкновения продолжились в трех населенных пунктах на таджикской территории», – сказал источник агентства в районной администрации. Местные жители сообщили, что вооруженные киргизские пограничники патрулируют дорогу между Чоркухом и Ходжа Аъло, они заблокировали водораспределительный пункт. Конфликт на участке водораспределительного пункта «Головной» начался 28 апреля около 16.00 по местному времени, сообщили в госкомитете нацбезопасности Таджикистана. Telegram-канал Kotsnews также опубликовал видеозапись, на которых, как указано, киргизский БМП открыл огонь по позициям таджикских военных. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. Минздрав Киргизии назвал число раненных и погибших в конфликте на границе 29 апреля 2021, 17:28

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения, сообщили в киргизском министерстве здравоохранения и социального развития. «За время конфликта на границе ранения получили 26 человек, двое скончались», – передает слова представителя ведомства ТАСС. У некоторых госпитализированных огнестрельные ранения. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Последствия столкновений на границе Таджикистана и Киргизии попали на видео 29 апреля 2021, 20:41 Текст: Елизавета Булкина

Военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал видео горящих домов и разрушений в результате столкновений на границе Таджикистана и Киргизии. Видеозапись Коц опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее было опубликовано видео обстрела позиций Таджикистана силами Киргизии. Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. В Киргизии заявили о захвате таджикской погранзставы 29 апреля 2021, 17:03 Текст: Елизавета Булкина

Таджикистан обстрелял три пограничные заставы и два пограничные поста в Баткенской области, одна застава загорелась, в ответ киргизская сторона захватила таджикскую погранзаставу, сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Киргизии. В погранслужбе заявили, что в 14.05 началась перестрелка между силовиками двух стран в местности «Головной водораздел». «Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела загорелось здание заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда», – передает сообщение погранслужбы «Sputnik Кыргызстан». Отряд специального назначения «Бору» ПС Киргизии в ответ на действия таджикских военных захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло». По всему периметру кыргызско-таджикской границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. Политолог: Урегулирование киргизско-таджикского конфликта затянется на годы 29 апреля 2021, 16:54

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«Назревает очень тяжелый вооруженный конфликт, который грозит затянуться на многие годы», – заявил газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Бакыт Бакетаев, комментируя вспыхнувший на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана конфликт. «На мой взгляд, дело созрело настолько, что никакие переговоры по линии дипломатов уже ничего не смогут исправить. Переговоры зашли в тупик. Теперь задачей политиков будет разрешение вооруженного конфликта», – считает Бакетаев. По его словам, все приграничные вопросы и существующие анклавы – это «опухоль, которую можно пытаться вылечить с помощью терапии, но рано или поздно наступит момент, когда поможет только хирургическое вмешательство». «К сожалению, за 30 лет этот конфликт дорос до критической стадии», – добавил эксперт. По его мнению, пограничный вопрос между Киргизией и Таджикистаном многогранен и требует комплексного подхода. Собеседник не исключает, что урегулирование киргизско-таджикского конфликта затянется на годы. «Какую-то часть территории они возьмут, какую-то возьмем мы. В Москве, скорее всего, сейчас не будут доверять ни киргизской стороне, ни таджикской. Потом на линию соприкосновения придут войска ОДКБ и все затянется лет на 10, как это было в свое время в Карабахе», – отметил собеседник. Политолог также указал на неаккуратность руководства обеих стран в высказываниях по отношению друг к другу и отметил готовность сторон к конфликтному сценарию. Кроме того, по его словам, назревает противостояние между тюркоязычными и ираноязычными странами. «Думаю, на нашей стороне будут Казахстан, Узбекистан и Турция, а Таджикистан и Иран будут по другую сторону баррикад. Кроме того, в Таджикистане могут «проснуться» боевики, которые имеют опыт партизанской войны, а к ним подтянутся афганцы. В целом назревает очень тяжелая ситуация», – заключил эксперт. Напомним, в среду произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители киргизской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями, пострадал один человек. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо киргизстанцев. Как отметили в погранведомстве Киргизии, со стороны киргизстанцев оружие не применялось. Позже Киргизия эвакуировала местных жителей из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Они будут размещены в школах Баткена. В Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском округах, расположенных вблизи границы с Таджикистаном, введен режим чрезвычайного положения. Позже в Бишкеке заявили, что что погранвойска и спецназ МВД Таджикистана в 14:00 по местному времени якобы начали массированный обстрел из минометов, пулеметов и автоматов водозабора «Головной» в селе Кок-Таш Баткенской области. Увеличилось число погибших из-за столкновений на границе Киргизии и Таджикистана 29 апреля 2021, 21:57 Текст: Елизавета Булкина

Количество погибших в результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана возросло до трех человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщили в пресс-службе минздрава Киргизии. «На 23.30 [20.30 мск] (…) зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области – девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», – передает сообщение Минздрава РИА «Новости». Число пострадавших граждан Киргизии увеличилось до 84 человек. В четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Премьеры пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Эксперт назвал причину военного инцидента между Киргизией и Таджикистаном 29 апреля 2021, 18:42 Текст: Евгений Погребняк

«Киргизия собирается строить несколько водохранилищ на своей территории, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). Если водохранилища построят, то таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут». Такими словами военный эксперт из Киргизии Марс Сариев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил подоплеку военного обострения на границе стран. По мнению наблюдателей, разгорающийся между Киргизией и Таджикистаном приграничный конфликт имеет параллели с недавней войной в Нагорном Карабахе. Как известно, война на Южном Кавказе стала итогом давних территориальных споров. «Я думаю, что таджикская сторона в данном случае является фигурой в более глобальной игре. Ситуация удивительным образом напоминает затянувшийся конфликт на южном Кавказе. Таджикистан, как и Армения, – страны, которые по большей части находятся в окружении тюркоязычных стран и имеют с ними приграничные проблемы вокруг своих анклавов. Война в Карабахе сильно изменила геополитический фон, есть влиятельные геополитические игроки, которым выгоден конфликт между двумя членами ОДКБ», – заявил Сариев. Напомним, 28 апреля у воднораспредительного пункта «Головной», которую контролирует Киргизия, разгорелся конфликт. По сообщению киргизской стороны, в одностороннем порядке граждане Таджикистана попытались вывезти оттуда гравий, а также установить камеры видеонаблюдения. В ответ собравшаяся толпа жителей Киргизии попыталась выразить протест, стороны стали закидывать друг друга камнями и конфликт быстро перерос в перестрелку. На следующий день 29 апреля к конфликту подключились пограничники и, судя по видеокадрам с места событий, военные обеих стран. На кадрах видны взрывы, горящие дома и сильная стрельба из стрелкового оружия, Киргизия обвинила Таджикистан в минометном обстреле и стрельбе по мирному автотранспорту. В свою очередь таджикские силовики утверждают, что стрельбу по мирным жителям начали их киргизские коллеги, а они лишь ответили. «Попытка установки видеокамер – это всего лишь предлог к эскалации конфликта. – полагает Сариев. – Киргизия собирается строить несколько водохранилищ на своей территории, чтобы регулировать стоки рек (идущих в том числе и в Таджикистан). Если водохранилища построят, то таджикские позиции в переговорах вокруг анклавов и других приграничных вопросов резко ослабнут. Поэтому я думаю, что Душанбе решил целенаправленно форсировать события, это был своеобразный превентивный ход. Со вчерашнего дня обстрел начался именно с таджикской стороны. Сейчас уже и минометы применяют. Ранее киргизские пограничники старались не открывать ответный огонь, но сейчас уже втянулись в перестрелку, которая идет с обеих сторон», – полагает Сариев. Разрешить конфликтную ситуацию мог бы посредник, пояснил эксперт. Поскольку обе страны являются членами Договора о коллективной безопасности, то высказывается предположение о возможном участии Москвы как переговорной площадки. «В этом непримиримом конфликте как нейтральный третейский судья должна выступить Россия. На идущем сейчас митинге в Бишкеке уже есть высказывания, что Москва могла бы выступить арбитром. Местные элиты ведут свои игры, которые в итоге могут привести к печальным последствиям. Однако ни России, ни другим членам ОДКБ, ни народам Средней Азии – этот конфликт абсолютно не выгоден», – полагает Марс Сариев. В свою очередь, пресс-служба пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан возложила всю вину на Киргизию, обвинив в незаконном захвате «Головного» и начале обстрела. «29 апреля на участке водораспределительного пункта «Головной» военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим пограничных войск Республики Таджикистан. Этот инцидент произошел в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта «Головной». Согласно картам 1924-1927 годов, а также 1989 года этот объект всецело принадлежит Республике Таджикистан и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан», – так изложила свою версию конфликта таджикская сторона. Появилось видео обстрела позиций Таджикистана силами Киргизии 29 апреля 2021, 18:02 Текст: Елизавета Булкина

Вооруженные силы Киргизии обстреляли позиции таджикской стороны, один из силовиков заснял момент пуска снарядов. Видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц. На кадрах видно, как боевая машина пехоты (БМП) атакует позиции сил Таджикистана. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками. Президент Киргизии призвал жителей страны к спокойствию на фоне ситуации на границе 29 апреля 2021, 16:15 Текст: Елизавета Булкина

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. «Призываю всех жителей Кыргызстана, прежде всего политические силы и средства массовой информации, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь. Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и решим все вопросы с учетом добрососедских интересов и соблюдая согласие на нашей древней земле. Сейчас опасны люди, которые пытаются разжечь конфликт изнутри. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент», – говорится в обращении главы государства в Facebook. Напомним, новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. В Киргизии заявили, что в ходе столкновений на границе с Таджикистаном погиб житель Киргизии, еще 16 получили ранения. Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности разрешить ситуацию на границе 29 апреля 2021, 19:00 Текст: Алексей Дегтярев

Премьер-министры Таджикистана и Киргизии Кохир Расулзода и Улукбек Марипов пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами, сообщили в пресс-службе киргизского правительства. «Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров», – цитирует пресс-службу РИА «Новости». Премьеры обеих стран полагают, что при решении приграничных вопросов «применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта». Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе. Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации. Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры. Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка. Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией. По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения. Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов заявил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.