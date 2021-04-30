Соловьев: Госдеп нанес колоссальный удар по Эрдогану

«Госдеп в очередной раз попытался исправить ситуацию в отношениях с Турцией, но сделал только хуже», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

«Я полагаю, что Энтони Блинкен в попытке сделать как лучше просто нанес колоссальный удар по неоосманским амбициям Эрдогана. Вероятно, таким образом глава Госдепа хочет показать, что Турция не является правопреемником Османской империи», – предполагает тележурналист Владимир Соловьев.

По мнению собеседника, такой подход однозначно повлияет на двусторонние отношения США и Турции. «Однако нельзя забывать, что пока Турция является членом НАТО, ей от США никуда не деться. Но Эрдоган зачастую воспринимает все происходящее очень личностно. У него не было никаких иллюзий по поводу антипатии к нему со стороны американского руководства. Поэтому теперь он будет еще внимательнее следить за сигналами со стороны США. Он ведь хорошо помнит предыдущую попытку переворота и постарается не допустить повторения такой ситуации», – заключил Соловьев.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, а Турция является критически важным союзником США и в НАТО.

«Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных.

В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере.

В прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в отношениях Вашингтона и Анкары, которые не отличались прочностью, наступил критический момент. По мнению экспертов, Джо Байден приступил к «дрессировке» Турции.

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