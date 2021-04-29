Кравчук решил дополнить предложения России по Донбассу «деталями от Киева»

Украина готова поддержать обсужденный Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия, взяв за основу предложения России и дополнив их своим деталями, заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук.

«Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины. Первый документ, который мы обсуждали вчера (28 апреля), был представлен российской стороной. Она предложила проект такого документа», – отметил Кравчук, добавив, что его принять не удалось.

В то же время, по его словам, «российский проект должен быть взят за основу», но с деталями от Киева, которые он в четверг передал специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау. «Наши дополнения ... есть время рассмотреть, и, может быть, дай бог, мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное», – подчеркнул Кравчук, передает ТАСС.

В среду Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.

Тогда же глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.

25 апреля Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет «историческим событием» и важным шагом для установления мира. В ЛНР в ответ уличили Кравчука во лжи об «историческом событии». «Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.