Госдеп США снял с Турции вину за геноцид армян в Османской империи Мишустин помог баскетболистам ЦСКА успеть на матч Евролиги в Турции 29 апреля 2021, 11:50 Текст: Алина Назарова

Баскетболисты ЦСКА смогли принять участие в решающем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против турецкого «Фенербахче» благодаря личному вмешательству премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин. «Хочу отдельно поблагодарить премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Из-за всем известных сложностей с перелетами между Россией и Турцией по независящим от нас причинам чартер ЦСКА не получил вовремя разрешение на вылет, команда несколько часов находилась в Шереметьево, теряя драгоценное время. А если бы мы не прилетели на третью игру, то по правилам Евролиги получили бы техническое поражение со счетом 0:20. Только личное вмешательство Михаила Владимировича помогло быстро решить этот вопрос», – сказал Ватутин, передает ТАСС. В среду ЦСКА обыграл «Фенербахче» со счетом 85:68 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги и девятый раз подряд вышел в «Финал четырех». Армейцы являются четырехкратными победителями турнира. Он отметил турецкую команду, которая проявила характер, несмотря на серьезные проблемы с составом. «Поздравляю всех, ЦСКА снова там, где и хотел быть, жаль, что «Финал четырех» пройдет без болельщиков. Хочу отметить «Фенербахче», несмотря на все сложности, турецкая команда билась. Серия могла бы завершиться иначе или просто продлиться, но случилось то, что случилось, и мы празднуем успех», – отметил президент ЦСКА. Напомним, Россия в середине апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за распространения коронавируса в этих странах. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре 27 апреля 2021, 15:00

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля. В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана». «Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определенности от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова. Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Госдеп США снял с Турции вину за геноцид армян в Османской империи 29 апреля 2021, 03:34

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не пытался возложить на Анкару вину за геноцид армян в Османской империи в начале XX века, Турция является критически важным союзником США и в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Как отметил президент [США Джо Байден], стремление отмечать день поминовения призвано почтить [память] жертв [событий, произошедших в Османской империи в начале XX века], а не возложить [на кого-то] вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи», – приводит слова Блинкена ТАСС. Как отметил госсекретарь США, Байден изложил давно имеющиеся у него взгляды, когда от его имени Белый дом в минувшие выходные дни распространил заявление, в котором американский президент признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи. «Однако также важно отметить, что у президента [США Джо Байдена] состоялся [23 апреля] хороший [телефонный] разговор с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Знаю, что они с нетерпением ждут возможности встретиться. Есть много вопросов и сфер, по которым мы тесно работаем вместе. Турция является критически важным союзником Соединенных Штатов и в НАТО. Мы действуем как партнеры по многим общим региональным и глобальным интересам», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства США. «Мы будем продолжать добиваться [поддержания] прочных двусторонних отношений [с Турцией], включающих расширенные области сотрудничества, а также эффективного управления [теми сферами], в которых между нами имеются разногласия. И, как между большинством стран, между нами есть противоречия», – подчеркнул Блинкен. Накануне перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире прошел митинг против признания Байденом геноцида армян. Участники акции потребовали признать Крым российским и закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных. В понедельник генсек турецкой партии «Родина» на митинге перед посольством США призвал признать Крым российским, установить контроль над военными базами Инджирлик и Кюреджик, а американские войска в течение 15 дней вернуть в США. В Пентагоне сочли, что решение Байдена не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере. Напомним, в прошлую субботу президент США Джо Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами и предупредила Вашингтон о последствиях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена, а президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили позицию Вашингтона. В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. «Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС 28 апреля 2021, 10:45

Фото: Pignatelli/EUC/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Инцидент в Анкаре, когда главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля, испортил отношения между двумя лидерами ЕС, которым еще предстоит работать вместе до конца ноября 2024 года. «Спустя почти три недели после инцидента в Анкаре Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель в понедельник, 26 апреля, пришли объясниться перед Европейским парламентом. Депутаты Европарламента с волнением ожидали встречу с ними, поскольку отношения между двумя лидерами ЕС ухудшились после их поездки в Турцию и трансляции видео, где Урсула фон дер Ляйен стоит перед председателем Европейского совета и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уже удобно устроившимися в своих креслах, а потом во время переговоров садится на диван», пишет Le Figaro, перевод статьи которой приводит ИноПресса. Как отмечает издание, во время дебатов, посвященных отношениям между ЕС и Турцией, и на последнем заседании Европейского совета дер Ляйен уделила первостепенное внимание этому делу, «обиду от которого ей, видимо, до сих пор нелегко снести». «Я председатель Европейской комиссии, и когда я отправлялась в Турцию, я ожидала, что со мной будут обращаться в таком качестве. Как с председателем Комиссии. Но это было не так. Я не нахожу оправдания такому обращению в европейских договорах. Поэтому я должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина», – предположила она, добавив, что «чувствовала себя оскорбленной и одинокой как женщина и как европейка». Шарль Мишель выразил свои сожаления по этому поводу. «Мы уверены, Урсула фон дер Ляйен и я, что эта ситуация больше не повторится», – пообещал он. Подвергнувшись нападкам со стороны нескольких депутатов Европарламента, председатель Европейского совета ради умиротворения постарался дать обещания женщинам. Так, он пообещал оказать давление на государства-члены, чтобы они приняли директиву о присутствии женщин в советах директоров и уменьшили неравенство в оплате труда между мужчинами и женщинами. Он также упомянул о созыве саммита, посвященного гендерному равенству, с созданием в рамках Европейского совета органа, посвященного этим вопросам. Издание отмечает, что инцидент в Анкаре испортил отношения между двумя лидерами ЕС. «В последние дни множились прямые и косвенные послания столиц, в частности Парижа и Берлина, направленные на то, чтобы убедить фон дер Ляйен и Мишеля положить конец их разногласиям. … (Однако) похоже, что пока такие запросы еще не полностью реализованы». «На саммите по климату с Байденом они потратили уйму времени, выясняя, кто и что скажет», – заявил один из европейских дипломатов. «Софагейт» неизбежно оставит след в отношениях между двумя лидерами ЕС, которым, тем не менее, придется работать вместе еще несколько лет. До конца ноября 2024 года», отмечает издание. Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Турецкая партия призвала признать Крым частью России 26 апреля 2021, 21:35

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global look Press

Текст: Ксения Панькова

В ответ на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая партия Vatan («Родина») на митинге перед посольством США в Анкаре предложила признать Крым территорией России и принять определенные меры. «Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», – говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы, передает РИА «Новости». По словам генсека партии, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней. «Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – добавил он. В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов. Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты. Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. Кроме того, американский посол был вызван в МИД Турции. В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В Турции объявили полный локдаун 26 апреля 2021, 20:12

Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV. По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. «Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Эрдоган напомнил о фактах причастности США к геноциду 26 апреля 2021, 21:17 Текст: Ксения Панькова

Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. «Если вы говорите «геноцид», посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит – все и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык «геноцид» к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. По его словам, «у армянской стороны нет никаких конкретных доказательств, как нет решения международного суда» по геноциду 1915 года. Накануне американский посол вызван в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века. В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов. Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты. В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Пентагон оценил возможные последствия признания Байденом геноцида армян 27 апреля 2021, 01:25 Текст: Антон Антонов

Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале XX века не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Пентагон «не ожидает каких-либо изменений в военных отношениях с Турцией». Кирби подчеркнул, что страны являются союзниками по НАТО, и военное ведомство США полагает, что заявление Байдена эти отношения «не затронет». Кирби выразил надежду, что военные связи США и Турции будут укрепляться, передает ТАСС. Напомним, Байден признал геноцид этнических армян в Османской империи. Ряд турецких политиков призвал незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик, которая сейчас используется одновременно ВВС Турции и США. Турецкая партия Vatan заявила, что следует признать Крым территорией России, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней. Турция назвала сроки начала поставок «Спутника V» 28 апреля 2021, 19:32 Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. «По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», – передает слова главы турецкого Минздрава РИА «Новости». По словам Коджи, поставки препарата будут осуществляться в течение полугода. Вместе с вакциной Турция получит и технологии ее производства. В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях. На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V». «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). Мишустин заявил о преодолении Россией самой острой фазы пандемии 28 апреля 2021, 12:15

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россия уже пережила самую острую фазу пандемии коронавируса, это произошло в том числе благодаря решениям, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России». Премьер подчеркнул, что ЕР оказывает правительству «надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив», передает РИА «Новости». «И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», – отметил Мишустин. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса. Семь российских авиакомпаний закончили вывозить россиян из Турции 28 апреля 2021, 00:58 Текст: Антон Антонов

Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight завершили вывозную программу из Турции, сообщила Росавиация. В частности, в понедельник авиакомпании двух стран совершили шесть рейсов из Турции в Россию, было «перевезено 1,3 тыс. пассажиров» (российскими авиакомпаниями – три рейса, 720 пассажиров). Также в Росавиации сообщили, что полностью завершена вывозная программа из Танзании, выполнено 12 рейсов, возвращено 4,1 тыс. пассажиров, передает ТАСС. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. В Турции прошел митинг против признания Байденом геноцида армян 28 апреля 2021, 15:43 Текст: Евгения Шестак

Участники акции протеста перед штабом командования сухопутных войск ОВС НАТО в турецком Измире потребовали признать Крым российским, а также закрыть авиабазу Инджирлик в Турции для американских военных на фоне признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, сообщили в пресс-службе партии Vatan, организовавшей акцию. «Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма (российским) и (независимости) Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республикой Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – говорится в обращении, передает РИА «Новости». Участники митинга заявили, что Байден не может угрожать «Турции, объединившейся с Россией, Азербайджаном, Ираном, Ираком, Сирией и Ливией». Также они призвали турецкие власти немедленно начать военное сотрудничество с Сирией, чтобы «покончить с поддерживаемой США Рабочей партией Курдистана». Напомним, Байден признал геноцид этнических армян в Османской империи. Ряд турецких политиков призвал незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик, которая сейчас используется одновременно ВВС Турции и США. Турецкая партия Vatan заявила, что следует признать Крым территорией России, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что признание геноцида армян не должно отразиться на отношениях с Турцией в военной сфере. РФПИ согласовал производство «Спутника V» в Турции 26 апреля 2021, 12:43 Текст: Алина Назарова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях. «РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявляют о сотрудничестве для производства в стране первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V». Viscoran Ilac осуществил подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях», – заявили в фонде, передает РИА «Новости». В рамках соглашения с РФПИ Viscoran Ilac также оказывает поддержку для формирования партнерств с другими местными фармацевтическими производителями. В частности, с компанией CinnaGen Ilac финализируется процесс технологического трансфера, ведутся переговоры с двумя другими производственными площадками для расширения мощностей по выпуску вакцины. «Соглашение с Viscoran Ilac направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины «Спутник V». РФПИ заключил соглашения с ведущими фармацевтическими компаниями в Азии, Латинской Америке, Европе и СНГ, благодаря которым безопасная и эффективная российская вакцина станет доступна для людей более чем в 60 странах», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Председатель совета директоров Viscoran Ilac Озтурк Оран отметил, что помимо соглашения для производства вакцины, процессов лицензирования, а также вопросов хранения и дистрибуции, частью сотрудничества с Россией также являются клинические исследования вакцины, которые продвигаются очень успешно. На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V». «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). Мишустин потребовал ликвидировать трехсменку в школах 26 апреля 2021, 13:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее, это касается всех субъектов, в том числе Чечни. Мишустин в минувшую пятницу посетил Грозный. Ему рассказали и о строящейся средней общеобразовательной школе в Грозном на 1224 места. Ее планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября. Как отметил Мишустин, открытие этой школы позволит приблизиться к окончательному решению проблемы трехсменного обучения в Чечне. «Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте России. Правительство помогает с решением этого вопроса», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он также сообщил, что продолжит практику поездок в регионы, чтобы узнать, что происходит на местах. «Уважаемые коллеги, мы будем продолжать практику рабочих поездок в регионы. Они позволяют увидеть, как обстоят дела на местах, как используются федеральные средства», – сказал премьер. Мишустин подчеркнул, что очень важно получить обратную связь, узнать мнение людей о работе властей. Мишустин выразил надежду на скорое завершение вакцинации от COVID 28 апреля 2021, 14:45 Текст: Ксения Панькова

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду на то, что масштабная вакцинация населения страны от коронавируса завершится в ближайшее время. «Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию», – сказал он на встрече с фракцией ЛДПР, передает РИА «Новости». Мишустин проводит серию встреч с фракциями ГД перед отчетом работы правительства в парламенте. Премьер отметил, что ведется активная работа по реализации задач, озвученных президентом России в послании. Он добавил, что правительство рассчитывает на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами. Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет. Мишустин: Решения по поручениям из послания Путина подготовили за три дня 28 апреля 2021, 12:22 Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что поручения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании парламенту, были оформлены в проекты нормативных актов в течение трех дней. «За три дня уже фактически все, что сказал президент в послании, было оформлено в проекты законодательных актов и нормативных правовых актов», – сказал глава кабмина на встрече с представителями фракции «Единой России» в Госдуме, передает ТАСС. Он поблагодарил коллег за эту работу и добавил, что правительству и депутатам Госдумы предстоит оценить совместную работу по исполнению президентских поручений. «Между правительством и Госдумой, депутатами сложилась хорошая традиция готовиться к этому событию, сверять часы и обсуждать текущую законодательную повестку. Нам также предстоит оценить, как налажена совместная работа по исполнению всех поручений, которые президент дал в послании Федеральному собранию», – сказал премьер, передает РИА «Новости». По его словам, «есть целый блок вопросов, который будет требовать нашего тесного взаимодействия – это поддержка семей с детьми, развитие регионов, продвижение крупных инфраструктурных проектов». Мишустин также отметил работу фракции ЕР во время распространения коронавируса, и принятые решения помогли пережить острую часть пандемии. Ранее Мишустин заявил, что российское правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию, это – безусловный ориентир работы кабмина. В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что около десяти первоочередных законопроектов во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию могут внести в Госдуму до начала майских праздников.