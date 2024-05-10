Мишустин пообещал поддержку правительства участникам СВО

Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России

Политолог Баширов: Личное внимание Путина к бойцам СВО работает на сплочение россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин со всей ответственностью подходит к проблемам и вопросам, связанным с СВО. Он регулярно общается с солдатами, видится с военными корреспондентами. Фактически старается узнавать обо всем, что происходит на фронте, из первых уст. Встреча 7 мая в этом смысле не стала исключением. Она еще раз подтвердила принципиальную важность диалога с бойцами для главы государства», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Тот факт, что мероприятие состоялось сразу после инаугурации, говорит об однозначной расстановке приоритетов главнокомандующим. В настоящий момент в повестке дня Владимира Путина спецоперация стала одним из важнейших вопросов. Это не удивительно, ведь как заметил президент, именно с ее успешным завершением связано дальнейшее развитие России», – отмечает он.

«Вокруг нее сплелись сотни различных тем – как политических, так и экономических. Но наиболее значимым является идеологический аспект. Москва стоит в авангарде отстаивания исторической справедливости. Мы действуем на благо всего мира и противостоим порывам украинских властей изменить ментальность братского народа», – акцентирует собеседник.

«Разумеется, то внимание, которое оказывает президент участникам СВО, положительно сказывается на общественных настроениях. Фронт не может существовать без тыла. Население России получает четкий сигнал, смысл которого заключается в призыве к истинному единению, всеобщей работе на благо будущего Родины», – уточняет эксперт.

«Уверен, Владимир Путин продолжит прямой и открытый диалог с нашими бойцами. Он подает прекрасный пример чиновникам всех уровней. Спецоперация является приоритетом политики государства, а потому руководителям разного масштаба также стоит больше внимания уделять героям», – резюмирует Баширов.

Ранее Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Беседа состоялась 7 мая, сразу после церемонии инаугурации президента. В ходе мероприятия глава государства поблагодарил военнослужащих за мужество и умение командовать войсками, сообщает официальный сайт Кремля.

«У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы», – заметил он.

При этом, по его мнению, все это возможно лишь при одном условии – успешной работы бойцов на поле боя. «Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», – подчеркнул президент.

Кроме того, во время встречи активно обсуждались вопросы оборонной промышленности.