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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    24 комментария
    10 мая 2024, 15:25 • Новости дня

    Мишустин пообещал поддержку правительства участникам СВО

    Мишустин: Правительство России продолжит предоставлять участникам СВО льготы и все необходимое

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России продолжит обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, оперативно предоставлять меры поддержки и льготы, сообщил кандидат на должность премьер-министра России, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.

    Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявил, что основной задачей правительства является поддержка участников СВО и их семей, им  будут помогать не только снаряжением и техников, и с решением социальных вопросов, передает РИА «Новости».

    По его словам, «забота о наших ребятах и их близких находится в центре внимания правительства и будет находиться».

    Ранее Мишустин пообещал, что власти будут добиваться повышения доходов россиян.

    Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

    10 мая 2024, 05:16 • Новости дня
    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра

    Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра: депутаты впервые сформируют правительство

    Путин предложил Госдуме утвердить Мишустина на пост премьер-министра
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив историческую значимость данного события.

    «Государственная Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров», - написал Володин в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что депутаты будут реализовывать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году.

    «Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной Думы», – отметил Володин.

    По его словам, обсуждение кандидатуры Мишустина сначала пройдет во всех фракциях, а затем состоится пленарное заседание Государственной Думы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

    Володин обозначил ключевые темы, которые будут подняты в ходе обсуждения: демографическая политика, повышение благосостояния граждан, поддержка семей с детьми, укрепление технологического суверенитета, развитие экономики и регионов, повышение обороноспособности страны.

    58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года, сменив на посту премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее Мишустин занимал должность директора Федеральной налоговой службы.

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    9 мая 2024, 17:28 • Новости дня
    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России

    Политолог Баширов: Личное внимание Путина к бойцам СВО работает на сплочение россиян

    Политолог: Для Путина победа в СВО является залогом успешного развития России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча с бойцами СВО сразу после инаугурации говорит о четких приоритетах главы государства. Владимир Путин крепко увязывает победу в спецоперации с залогом успешного развития России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Напомним, 7 мая президент встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО.

    «Владимир Путин со всей ответственностью подходит к проблемам и вопросам, связанным с СВО. Он регулярно общается с солдатами, видится с военными корреспондентами. Фактически старается узнавать обо всем, что происходит на фронте, из первых уст. Встреча 7 мая в этом смысле не стала исключением. Она еще раз подтвердила принципиальную важность диалога с бойцами для главы государства», – сказал Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Тот факт, что мероприятие состоялось сразу после инаугурации, говорит об однозначной расстановке приоритетов главнокомандующим. В настоящий момент в повестке дня Владимира Путина спецоперация стала одним из важнейших вопросов. Это не удивительно, ведь как заметил президент, именно с ее успешным завершением связано дальнейшее развитие России», – отмечает он.

    «Вокруг нее сплелись сотни различных тем – как политических, так и экономических. Но наиболее значимым является идеологический аспект. Москва стоит в авангарде отстаивания исторической справедливости. Мы действуем на благо всего мира и противостоим порывам украинских властей изменить ментальность братского народа», – акцентирует собеседник.

    «Разумеется, то внимание, которое оказывает президент участникам СВО, положительно сказывается на общественных настроениях. Фронт не может существовать без тыла. Население России получает четкий сигнал, смысл которого заключается в призыве к истинному единению, всеобщей работе на благо будущего Родины», – уточняет эксперт.

    «Уверен, Владимир Путин продолжит прямой и открытый диалог с нашими бойцами. Он подает прекрасный пример чиновникам всех уровней. Спецоперация является приоритетом политики государства, а потому руководителям разного масштаба также стоит больше внимания уделять героям», – резюмирует Баширов.

    Ранее Владимир Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Беседа состоялась 7 мая, сразу после церемонии инаугурации президента. В ходе мероприятия глава государства поблагодарил военнослужащих за мужество и умение командовать войсками, сообщает официальный сайт Кремля.

    «У нас большие задачи по развитию страны в сфере экономики, которая является основой всех наших успехов – это мы все должны понимать и понимаем – в социальной сфере, по укреплению семей России, по развитию здравоохранения, образования и так далее. У нас есть все возможности, абсолютно все возможности для того, чтобы все эти задачи были полностью реализованы», – заметил он.

    При этом, по его мнению, все это возможно лишь при одном условии – успешной работы бойцов на поле боя. «Это ключевое звено на сегодняшний день. Мы все это понимаем, вся страна это понимает, и поэтому, вы видите, вся страна вас поддерживает», – подчеркнул президент.

    Кроме того, во время встречи активно обсуждались вопросы оборонной промышленности.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    10 мая 2024, 14:41 • Новости дня
    Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы
    Мишустин назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьера.

    Он подчеркнул, что основой работы правительства на ближайшие шесть лет будет послание президента Федеральному собранию.

    «Это ключевые приоритеты и масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит реализовать. Во взаимодействии с Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов и институтами развития. С общественными организациями, готовыми заниматься созидательной деятельностью на благо страны и наших граждан», – передает слова Мишустина ТАСС.

    Он также перечислил несколько приоритетных для правительства направлений: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

    По словам Мишустина, за последние четыре года работы правительства в предыдущем составе удалось сделать госаппарат более эффективным, также улучшить межведомственную координацию.

    Благодаря этому сформирован прочный фундамент для движения страны вперед и для достижения поставленных целей.

    Ранее полперд президента в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера
    Путин выразил надежду на поддержку Госдумой кандидатуры Мишустина на пост премьера
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин встретился с и. о. премьер-министра Михаилом Мишустиным в Кремле и выразил надежду на то, что Госдума поддержит его кандидатуру на пост главы правительства.

    Встреча состоялась перед тем, как Мишустин отправился на встречу с парламентскими фракциями, передает ТАСС.

    «Мне кажется, было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства», – сказал президент Мишустину.

    «Очень надеюсь на то, что депутаты Государственной думы – а вы не так давно были в Госдуме, отчитывались, они знают, что и как правительством и вами как председателем правительства сделано за последние годы – оценят должным образом и поддержат вас в ходе ваших консультаций, предстоящих сегодня на фракциях, затем и на заседании парламента», – добавил он.

    Глава государства также выразил надежду, что Мишустин сможет убедить депутатов по поводу кандидатуры своих заместителей и федеральных министров.

    Путин, объясняя выбор кандидатуры Мишустина на пост, заявил, что правительство в сложных условиях немало сделало за предыдущие годы. Президент назвал главным стремление к реализации национальных целей развития.

    После рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера Путин проведет с ним еще одну встречу.

    «После того, как это произойдет, а надеюсь, что это так и будет, мы с вами встретимся еще раз и поговорим более подробно тогда о ваших предложениях», – обратился Путин к и. о. премьера.

    В свою очередь Мишустин подтвердил, что в работе правительства не будет никаких пауз. Он заявил, что правительство сделает все для расширения экономики, чтобы оправдать доверие граждан.

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    10 мая 2024, 13:37 • Новости дня
    Российские войска за пять дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

    Минобороны: ВС России за пять дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ

    Российские войска за пять дней нанесли 27 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженными силами России нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по инфраструктуре ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.

    Удары наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками с 5 по 10 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности.

    С России поразили объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска поразили средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и техники ВСУ на железнодорожных станциях.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.

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    10 мая 2024, 11:04 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили два снаряда «Ольха» над Белгородской областью

    Минобороны: Российские ПВО уничтожили два снаряда «Ольха» над Белгородской областью

    Российские ПВО уничтожили два снаряда «Ольха» над Белгородской областью
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам в Российской Федерации с применением РСЗО «Ольха», сообщили в Министерстве обороны.

    Средства ПВО уничтожили два украинских реактивных снаряда над Белгородской областью, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО России за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Московской, Брянской и Белгородской областями.

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    10 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    Депутатов попросили не хлопать Мишустину после утверждения

    Депутаты Госдумы призвали сами себя быть сдержаннее и не хлопать после утверждения кандидатуры премьера

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы призвали друг друга не сопровождать оглашение результатов голосования по утверждению кандидатур премьер-министра и правительства России бурными продолжительными аплодисментами.

    Большинство фракций в Госдуме предварительно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, вопросы остались только у фракции КПРФ, которая должна проголосовать исходя из отношений к их вопросам и наказам Мишустину, пишет «Московский комсомолец».

    Кандидатуры замов главы правительства и новых руководителей ведомств, которые в пятницу представит новый премьер-министр, начнут обсуждать в воскресенье. Комитеты Госдумы будут проводить совместные заседания по голосованию кандидатов за вице-премьеров, после чего профильный комитет озвучит общую позицию.

    Председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов призвал депутатов быть сдержаннее при обсуждении кандидатуры, не вставить и бурно не аплодировать.

    Ранее и. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.

    Путин выразил надежду на то, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 12:17 • Новости дня
    Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьера
    Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьера
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.

    Ожидается, что в течение ближайших двух часов Мишустин проведет встречи со всеми парламентскими фракциями. Общение пройдет в закрытом режиме. После этого запланировано пленарное заседание с участием кандидата на должность премьера, передает ТАСС.

    Первой фракцией, с которой встретится Мишустин, будет КПРФ. Затем он встретится с ЛДПР, представителями фракции «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди». Завершающей станет встреча с представителями партии «Единая Россия». Каждая встреча займет 20 минут.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.

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    10 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» в течение недели освободила пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесла поражение формированиям девяти бригад ВСУ около Стельмаховки, Новоселовского ЛНР, Новосадового ДНР и Синьковки Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, отражены 14 контратак штурмовых групп трех бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах рядом с Крахмальным Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.

    Потери противника – до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Кроме того, подразделения Южной группировки продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ под Спорным, Андреевкой, Елизаветовкой, Курдюмовкой, Победой и Григоровкой ДНР.

    Отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ ву Красного ДНР. Противник потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе американский БТР М113, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 западных. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и три полевых склада боеприпасов.

    Также подразделения группировки «Центр» освободили Новокалиново ДНР, нанесли поражение ВСУ и отразили 48 контратак противника поблизости от Семеновки, Соловьево, Очеретино и Нетайлово ДНР.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один Leopard и два Abrams, 16 бронемашин, в том числе две БМП Bradley и БМП Marder, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО Vampire.

    В это же время группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям двух мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны оуоло Урожайного, Старомайорского, Водяного и Пречистовки ДНР. Потери противника – до 860 военнослужащих, семь танков, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение ВСУ в районах Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного Херсонской области и Павловки Запорожской области.

    Отражена контратака штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее Работино Запорожской области. Потери противника – до 240 военнослужащих и 20 орудий полевой артиллерии, из них – 11 американских М777.

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    10 мая 2024, 10:12 • Новости дня
    Проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром внесен в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Комитет Госдумы по контролю внес на рассмотрение парламента проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром.

    В тексте документа говорится, что Госдума рассмотрела представленную кандидатуру премьера и постановляет утвердить Минустина главой правительства.

    На заседании Госдумы кандидатуру Мишустина представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, уточнил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, передает ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

    Полпред президента в Госдуме Минх рекомендовал депутатам поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

    Минх рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх рекомендовал парламентариям поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства.

    Минх заявил, что у палат парламента очень серьезный объем контрольно-кадровых полномочий по формированию правительства, передает ТАСС.

    «Я прошу вас, уважаемые депутаты Государственной думы, поддержать выбор президента России», – сказал Минх.

    Ранее Путин встретился с Мишустиным, которого выдвинул на пост премьера.

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    10 мая 2024, 15:08 • Новости дня
    Мишустин: Кабмин запустит девять проектов технологического суверенитета

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство запустит девять проектов для достижения Россией технологического суверенитета, заявил и. о. премьер-министра Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

    Он рассказал, что эти проекты направлены «на производство конкретных линеек высокотехнологичных товаров на основе собственных разработок». Мишустин анонсировал, что реализация проектов даст возможность выйти на поставленную главой государства цель по снижению импорта до уровня не более чем 17% ВВП, передает ТАСС.

    Он также рассказал, что реализация проектов технологического суверенитета позволит нарастить долю российских высокотехнологичных товаров в полтора раза за шесть лет. Поддержка коснется высокотехнологичных проектов в области «радиоэлектроники, станкостроения, медицинской техники и технологий, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем, космоса, атома, новых энергетических технологий, а также продовольственной безопасности».

    Одной из задач нового правительства станет создание полного цикла высокотехнологичных товаров, что позволит за шесть лет нарастить на 40% добавленную стоимость обрабатывающих отраслей.

    Также новое правительство России будет обновлять научную инфраструктуру, а также поддержит развитие передовых технологий, например, искусственного интеллекта (ИИ), рассказал Мишустин.

    Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

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    10 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Единороссы единогласно поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

    Tекст: Ольга Иванова

    Члены фракции «Единая Россия» приняли единогласное решение о поддержке кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра, рассказа глава фракции Владимир Васильев.

    Он подчеркнул, что такое решение фракция приняла исходя из того, какая работа была сделана совместно за прошедший период, передает ТАСС.

    При этом лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина.

    Депутат считает, что правительство должно скорректировать финансово-экономический курс в пользу тех, «кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах, где сегодня не хватает кадров в массовом порядке».

    Ранее и. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.

    Путин выразил надежду на то, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.

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    10 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Мишустин пообещал, что власти будут добиваться повышения доходов россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти России будут добиваться не только развития экономики в целом, но и повышения доходов граждан, заявил и. о. премьер-министра России Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.

    Он отметил, что к 2030 году, согласно поручению президента, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Для этого должен быть не только увеличен валовый выпуск товаров и услуг, но и рост должен сопровождаться повышением уровня доходов населения, передает ТАСС.

    По словам Мишустина, добиться этого можно при сохранении макроэкономической стабильности, обеспечении технологического и финансового суверенитета. Кроме того, Мишустин заявил о планах до 2030 года повысить доходы сотрудников организаций малого и среднего бизнеса.

    Также он рассказал, что власти намерены развивать отечественную промышленности, в ближайшие годы объемы производства должны вырасти на десятки процентов.

    Кроме того, Мишустин планирует увеличить на две трети объем несырьевого неэнергетического экспорта, сельхозпродукции – в 1,5 раза.

    Ранее Мишустин заявил, что в следующие шесть лет правительство России будет работать над повышением уровня жизни россиян, поддержкой семей с детьми, а также укреплением экономики.

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    Британия применила против России тактику инфантила

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    Зачем советская власть ввела и отменила национальные дивизии

    В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии действовали национальные дивизии, сформированные по этническому принципу. Зачем они понадобились стране победившего интернационализма? И почему показали себя в боях хуже, чем «обычные» дивизии? Подробности

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    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Британия против России: обострение вражды

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