В МИД Болгарии собрались провести с послом России «серьезный разговор»

В МИД Болгарии в четверг проведут встречу с послом России Элеонорой Митрофановой, там нацелены на серьезный разговор, заявила исполняющая обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

Захариева заявила в интервью телеканалу «Нова», что «с послом России в Болгарии мы проведем очень серьезный разговор», передает ТАСС.

«Разговор в дипломатии – это тоже действие. Реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Гарантировано, что будут и действия. Проводим анализ ситуации и скоро объявим свое решение», – добавила она.

И. о. главы МИД также заявила, что Болгария хочет «развивать с Россией туризм и иметь равноправные отношения, но это не должно быть ценой национальной безопасности Болгарии».

Кроме того, она затронула тему расследования взрывов на складах в Болгарии, в причастности к котором болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян. По ее словам, болгарская сторона предприняла дополнительные действия в рамках следствия по этому делу после расследования чешской стороны дела о взрывах на складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году.

Ранее стало известно, что МИД Болгарии пригласил на встречу посла России в Софии. До этого представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева сообщила, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что так можно дойти и до обвинений в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Он также призвал ЕС разобраться с выполнением обязательств по торговле оружием.

Напомним, в марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. В ответ Москва объявила о высылке двух сотрудников посольства Болгарии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС.