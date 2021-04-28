Сбившего пешехода в Москве полицейского отдадут под суд

Лингвист рассказала о разнице румынского и молдавского языков

Румынский и молдавский языки справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов, массовой культуры и литературы, рассказала газете ВЗГЛЯД аспирант кафедры философских наук Московского государственного лингвистического университета Анастасия Родионова, комментируя инициативу президента Санду о государственном языке в Молдавии.

В Молдавии в очередной раз подняли языковой вопрос: нынешний президент страны Майя Санду выступила с призывами к парламенту переименовать государственный язык в румынский. При этом многие лингвисты считают, что отличий между двумя языками недостаточно, чтобы считать их разными.

«Румынский и молдавский языки все-таки справедливо считать одним языком, особенно если мы говорим о языке официальных документов, о языке массовой культуры, языке литературы. Классические академические тексты, литературные произведения, публицистика на румынском и молдавском языках будут идентичными и понятными на обеих сторонах реки Прут», – говорит Родионова.

Другое дело – разговорный язык в Молдове, продолжает аспирант. Молдаване сегодня могут говорит как на чистом молдавском или румынском, так и на подобии украинского суржика, добавляя в свою речь элементы русской лексики и грамматики. Данное явление обусловлено историей.

«Безусловно, язык в Румынии и в Молдове в исторической ретроспективе подвергался разным влияниям. Как румыны, так и молдаване исповедуют православие. Долгое время языком церковных богослужений был церковнославянский, что значительным образом отразилось и в языке. В молдавском и румынском языках значительную часть лексики составляют слова славянского происхождения. Однако с момента образования Румынии как единого государства, румынский язык подвергался изменениям по части замены многих славянских лексем словами латинского происхождения. В Молдове же, ставшей в XIX веке частью Российской империи, а позднее частью советского государства, язык неизбежно впитывал в себя элементы русского языка», – рассказывает собеседник.

Она отмечает, что в языке Республики Молдова есть и свои регионализмы (слова, употребляемые только в данном регионе). Ровно таким же образом, как региональные языковые единицы присутствуют в регионах современной Румынии.

«Поэтому, по моему мнению, верно считать, что в Румынии и в Молдове язык один и тот же, и большинство это понимают. Вопрос наименования языка лежит в области национальной идентичности и геополитики и звучит скорее как «Кем себя считают жители Республики: молдаванами или румынами?». И, как показывает статистика, этот вопрос сам народ для себя ещё не решил. Поэтому возвращение к этому довольно острому и болезненному вопросу снова поспособствовало расколу общества на равные части», – поясняет Родионова.

Но для того, чтобы понимать различия между языками, необходимо посмотреть на составляющие их элементы, знакомые всем, кто изучает иностранные языки, подчеркивает лингвист. Во-первых, это лексика или слова, используемые в языке. Лексическая база языка в Румынии и в Молдове совпадает, за исключением некоторых регионализмов и просторечий из разговорного языка, что не является критичным.

«Во-вторых, грамматика и синтаксис, то как слова строятся и сочетаются в предложении, чтобы оно имело смысл. Литературный румынский и молдавский язык в своей грамматической структуре не отличаются. Опять же, на разговорно-бытовом уровне в Молдове может присутствовать некоторое калькирование синтаксиса русского языка, то есть неверное построение предложения, а фактически его дословный перевод с русского языка. Но это элементы неграмотной речи и в литературном языке такого встретить нельзя», – обращает внимание эксперт.

И в-третьих, фонетика, которая в языках обоих государств также одинакова, говорит Родионова. Присутствует, конечно, молдавский акцент, которому присуще смягчать твердые звуки, однако пониманию языка это не мешает.

В декабре прошлого года официальный сайт президента Молдавии полностью перешел на румынский язык. Молдавский язык на нем теперь недоступен, хотя ранее именно он и являлся основным.