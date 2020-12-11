Полицейский сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

В Можайске Московской области сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок госпитализирован, рассказали в правоохранительных органах.

«Сотрудник полиции, находившийся не при исполнении обязанностей, на 14-м километре автодороги «Можайск – Клементьево – Руза» сбил восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», – передает ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что полицейский в момент столкновения был трезв. Девочка находится в тяжелом, но стабильном состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

В сентябре в Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб.

Ранее в Сочи полицейский насмерть сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся.