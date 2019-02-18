В Сочи полицейский насмерть сбил девочку на пешеходном переходе и скрылся

В Сочи полицейский арестован за наезд на 10-летнюю девочку, которая в результате ДТП скончалась в больнице, сообщает СК по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 16 февраля, подозреваемый двигался на своем Hyundai Accent по улице Каспийской, сообщается на сайте СК.

«Водитель, приближаясь к остановке общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил дорогу девочке-малолетнему пешеходу, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель допустил наезд на ребенка. Девочка была доставлена в больницу, где несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, в тот же день она скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

После аварии полицейский скрылся с места преступления, для его поисков был введен план «Перехват». Через некоторое время подозреваемый сам пришел в правоохранительные органы.

На данный момент его заключили под стражу. В отношении 26-летнего полицейского было возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 264 УК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В 2016 году в Башкирии полицейский, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть женщину.