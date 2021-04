В правительстве сообщили, что не рассматривают идею объединения регионов 28 апреля 2021, 10:08 Текст: Алина Назарова

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин не поднимал вопроса объединения регионов в ходе заседаний правительства, сообщил представитель вице-премьера. «В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», – сказал представитель вице-премьера РБК. Ранее, 27 апреля, Хуснуллин в ходе организованного Высшей школой экономики круглого стола на тему «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» назвал неправильным принцип административно-территориального деления России. Зампред правительства указал, что стране не нужны 85 регионов. «Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», – пояснил вице-премьер. По его словам, такие регионы необходимо объединять с соседними, чтобы экономить деньги на содержание бюрократического аппарата и выравнять социальное положение населения в субъектах. Хуснуллин уточнил, что его слова не официальная позиция, которая согласована с правительством, а лишь частное мнение. Позже глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил, что решения о слиянии нескольких регионов могут принимать только их жители. Слова Хуснуллина он назвал неожиданными для такого высокопоставленного чиновника. По мнению Гольдштейна, подобные вопросы должны решаться на уровне президента страны и премьер-министра.

Газпром отверг предложение Украины увеличить транзит 27 апреля 2021, 14:16

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Предложение ООО «Оператор ГТС Украины» дополнительно увеличить транзит газа через Украину в мае не заинтересовало Газпром. На 2021 год у Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. метров – это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. метров в сутки, передает «Интерфакс». Сообщается, что 27 апреля ОГТСУ на месячный аукцион выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было. Напомним, глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил о готовности предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу. Он пояснил, что если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу». Германия поддержала решение Праги о высылке российских дипломатов 27 апреля 2021, 17:32

Фото: Janine Schmitz/photothek.de/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

ФРГ поддерживает решение Чехии о высылке из страны российских дипломатов, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. «Что касается ситуации в отношениях между Чешской Республикой и Россией, то я говорил на прошлой неделе по телефону с новым чешским коллегой, ясно указал на то, что мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. Есть разные возможности реализации этой поддержки», – передает его слова РИА «Новости».



Маас добавил, что посол Германии в России уже занимается организацией помощи посольства для поддержания работоспособности чешской дипмиссии в Москве. Напомним, Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте. Также главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Крупный санаторий в Сочи массово отменил брони на май 27 апреля 2021, 16:29

Фото: adlerkurortsochi.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Санаторный комплекс «Адлеркурорт» отменил часть броней на май, из-за технического сбоя было продано больше номеров, чем есть в санатории в Сочи. «Это выяснилось в апреле, когда у стойки регистрации на одни и те же места стали претендовать десятки человек. Поначалу все удалось решить без последствий для партнеров – туристов с извинениями переселили в аналогичный корпус на той же территории. Однако ближе к середине месяца стало ясно, что масштабы овербукинга не позволяют обойтись своими силами. К тому же ситуация осложнилась тем, что часть номеров были выкуплены с кешбэком – эти бронирования старались сохранить в первую очередь. На некоторые даты получалось так, что на 500 мест претендует 1000 человек, поэтому пришлось обратиться за помощью к туроператорам, выкупившим блоки, и просить их помочь с размещением гостей в других отелях», – цитирует TourDom.ru коммерческого директора объединения «Профкурорт» Марину Розанову. Уточняется, что овербукинг произошел на вторую половину мая, когда спрос на отдых в Сочи спадет после майских праздников. Как рассказали в пресс-службе санатория, туристы в срочном порядке переселяются с сохранением уровня звездности в другие отели. «Санаторий очень востребован у туристов из-за доступных цен», – рассказали в пресс-службе. После того, как президент Владимир Путин объявил долгие выходные на майские праздники, российские курорты готовятся к дополнительному наплыву туристов. Так, например, Сочи в пятницу пообещал принять до 200 тыс. отдыхающих в эти праздники, что на четверть больше, чем в майские праздники 2019 года. Как выяснили эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, 31,15% из его клиентов отправятся на майские праздники в Севастополь. На втором месте – Петербург, третье – у Волгограда. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что Крым занял второе место по популярности на майские праздники, уступив Краснодарскому краю. На третьем месте – отдых в Петербурге, на курортах Кавказских Минеральных вод. На четвертом месте – Калининградская область, на пятом – Москва и Подмосковье. Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стулом в Анкаре 27 апреля 2021, 15:00

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, когда ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля. В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: «Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка»: Урсула фон дер Ляйен – о своих ощущениях на диване у Эрдогана». «Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определенности от партнеров в самоидентификации», – указала Захарова. Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Виторган высмеял волшебные прикосновения Собчак 27 апреля 2021, 23:30

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Актер Максим Виторган прокомментировал заявление своей бывшей супруги Ксении Собчак о том, что все, к чему она прикасается, «превращается в Forbes». «Приятно видеть, что в рейтинг Forbes «Самые перспективные россияне до 30 лет» попала моя подруга, – заявила Собчак в Instagram. – Приходите попробовать как вкусно она готовит!». Речь идет о поваре-аватаре Саше SHE. При этом Собчак добавила, что «все, к чему» она «прикасается, превращается в Forbes». Это заявление прокомментировал бывший муж Собчак Максим Виторган: «Не все. Сейчас перепроверил еще раз – не все». Как сообщал РБК, Собчак, бренд-шеф Владимир Мухин и ресторатор Борис Зарьков открыли ресторан She, который заработал в конце 2020 года. Они запустили заведение нового типа, где функцию шеф-повара выполнял бы искусственный интеллект – девушка-аватар Саша Вайнер (Саша SHE). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) В начале 2019 года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене. В июне 2019 года Собчак подтвердила развод с Виторганом. В сентябре 2019 года состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Собчак устроила эротический танец. В Донбассе подорвалась машина с бойцами ВСУ 27 апреля 2021, 17:04 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные подорвались на автомобиле в Донбассе, погиб один человек, сообщила пресс-служба так называемой Операции объединенных сил (ООС) ВСУ. «Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один из военнослужащих из состава ООС получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в Facebook ООС. Трое других военнослужащих также получили ранения, их доставили в медучреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. На место происшествия прибыл руководящий состав воинской части и рабочая группа Войсковой службы правопорядка ВСУ, обстоятельства инцидента устанавливаются. Ранее в апреле сообщалось, что в ЛНР мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. В народной милиции республики отмечали, что, по предварительным данным, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими третьей батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ. Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть 28 апреля 2021, 06:51

Фото: «Централ Партнершип»/

«Ржевский против Наполеона»

Текст: Антон Антонов

Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости». Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Reuters заявило об угрозе поставкам нефти из России в Белоруссию из-за США 27 апреля 2021, 22:49 Текст: Антон Антонов

Как утверждает Reuters со ссылкой на источники, российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за санкций США против Минска. Reuters ссылается на четыре источника, «знакомых с ситуацией». Указывается, что новые санкции США против «Белнефтехима» и его дочерней компании «Нафтан» не затрагивают российских экспортеров напрямую, но те обеспокоены, что могут попасть под санкции за работу с белорусскими партнерами. Как отмечает Reuters, «помимо кредитов, Россия поддерживает» Белоруссию «поставками нефти на выгодных условиях», теперь же источники заявляют, что как минимум пара крупных российских компаний «не планирует поставлять нефть на «Нафтан» в мае». В одной из российских нефтяных компаний заявили, что «ждут решения начальства, а пока не подписывают» соответствующие документы. Reuters сообщает, что Россия поставляет «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц. Источники ожидают, что объемы будут перенаправлены в морские порты для экспорта. В конце прошлого года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Вашингтон с 3 июня возобновляет санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лингвист рассказала о разнице румынского и молдавского языков 27 апреля 2021, 21:30

Фото: REUTERS/Bogdan Cristel BC/AA

Текст: Татьяна Косолапова

Румынский и молдавский языки справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов, массовой культуры и литературы, рассказала газете ВЗГЛЯД аспирант кафедры философских наук Московского государственного лингвистического университета Анастасия Родионова, комментируя инициативу президента Санду о государственном языке в Молдавии. В Молдавии в очередной раз подняли языковой вопрос: нынешний президент страны Майя Санду выступила с призывами к парламенту переименовать государственный язык в румынский. При этом многие лингвисты считают, что отличий между двумя языками недостаточно, чтобы считать их разными. «Румынский и молдавский языки все-таки справедливо считать одним языком, особенно если мы говорим о языке официальных документов, о языке массовой культуры, языке литературы. Классические академические тексты, литературные произведения, публицистика на румынском и молдавском языках будут идентичными и понятными на обеих сторонах реки Прут», – говорит Родионова. Другое дело – разговорный язык в Молдове, продолжает аспирант. Молдаване сегодня могут говорит как на чистом молдавском или румынском, так и на подобии украинского суржика, добавляя в свою речь элементы русской лексики и грамматики. Данное явление обусловлено историей. «Безусловно, язык в Румынии и в Молдове в исторической ретроспективе подвергался разным влияниям. Как румыны, так и молдаване исповедуют православие. Долгое время языком церковных богослужений был церковнославянский, что значительным образом отразилось и в языке. В молдавском и румынском языках значительную часть лексики составляют слова славянского происхождения. Однако с момента образования Румынии как единого государства, румынский язык подвергался изменениям по части замены многих славянских лексем словами латинского происхождения. В Молдове же, ставшей в XIX веке частью Российской империи, а позднее частью советского государства, язык неизбежно впитывал в себя элементы русского языка», – рассказывает собеседник. Она отмечает, что в языке Республики Молдова есть и свои регионализмы (слова, употребляемые только в данном регионе). Ровно таким же образом, как региональные языковые единицы присутствуют в регионах современной Румынии. «Поэтому, по моему мнению, верно считать, что в Румынии и в Молдове язык один и тот же, и большинство это понимают. Вопрос наименования языка лежит в области национальной идентичности и геополитики и звучит скорее как «Кем себя считают жители Республики: молдаванами или румынами?». И, как показывает статистика, этот вопрос сам народ для себя ещё не решил. Поэтому возвращение к этому довольно острому и болезненному вопросу снова поспособствовало расколу общества на равные части», – поясняет Родионова. Но для того, чтобы понимать различия между языками, необходимо посмотреть на составляющие их элементы, знакомые всем, кто изучает иностранные языки, подчеркивает лингвист. Во-первых, это лексика или слова, используемые в языке. Лексическая база языка в Румынии и в Молдове совпадает, за исключением некоторых регионализмов и просторечий из разговорного языка, что не является критичным. «Во-вторых, грамматика и синтаксис, то как слова строятся и сочетаются в предложении, чтобы оно имело смысл. Литературный румынский и молдавский язык в своей грамматической структуре не отличаются. Опять же, на разговорно-бытовом уровне в Молдове может присутствовать некоторое калькирование синтаксиса русского языка, то есть неверное построение предложения, а фактически его дословный перевод с русского языка. Но это элементы неграмотной речи и в литературном языке такого встретить нельзя», – обращает внимание эксперт. И в-третьих, фонетика, которая в языках обоих государств также одинакова, говорит Родионова. Присутствует, конечно, молдавский акцент, которому присуще смягчать твердые звуки, однако пониманию языка это не мешает. В декабре прошлого года официальный сайт президента Молдавии полностью перешел на румынский язык. Молдавский язык на нем теперь недоступен, хотя ранее именно он и являлся основным. США приготовились к «откровенным разговорам» с Россией 27 апреля 2021, 22:27 Текст: Антон Антонов

Вашингтон и Москву ждут «откровенные разговоры» о реакции России на санкции США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, сейчас американская сторона «пытается понять в точности намерения» России. Он заявил, что предстоят «очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами». «Мы уже проводили их», – приводит его слова РИА «Новости». В администрации США заверили, что Вашингтон не желает «эскалации» и собирается «показать России, какую именно деятельность не хочет терпеть». В целом, по его словам, США демонстрируют «долговременный» подход, в частности, к России и Афганистану. Представитель Белого дома, описывая первые 100 дней администрации Джо Байдена, заявил, что США «не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ». 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Корабль ВМС США устроил стрельбу при приближении иранских катеров 28 апреля 2021, 01:56

Фото: William F. Gowdy/U.S. Navy/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Американский патрульный корабль «Файрболт» сделал предупредительные выстрелы, когда в Персидском заливе к нему приблизились катера иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщает ВМС США. Инцидент произошел 26 апреля, корабли США «проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах», сообщили в ВМС. Три катера КСИР «быстро приблизились с неизвестными намерениями» к «Файрболту» и сторожевому кораблю Береговой охраны США «Баранофф», передает ТАСС. Американцы по громкоговорителю призывали КСИР прекратить маневры, а затем патрульный корабль «произвел несколько предупредительных выстрелов». Иранские «катера отошли на безопасное расстояние». ВМС США сообщают, что все это время поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры «для снижения риска просчета, столкновения и эскалации». Подчеркивается, что «командиры сохраняют неотъемлемое право на самооборону». Напомним, СМИ сообщали, что 2 апреля два судна Береговой охраны США были окружены в Персидском заливе военными катерами, которые, предположительно, принадлежали иранскому Корпусу стражей исламской революции. Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт 27 апреля 2021, 18:40

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Нормальные двусторонние отношения России и США были бы возможны, если бы это зависело только от Москвы, поскольку российская сторона предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация Штатов «скользит по той же наклонной», заявил глава МИД Сергей Лавров. «Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», – передает его слова РИА «Новости». Министр добавил, что Москва предлагала это администрации нового президента США Джо Байдена сразу, «как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия». «Я упоминал об этом [госсекретарю США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», – заявил Лавров. Он отметил, что беседа с Блинкеном после инаугурации Байдена была «доброжелательной, спокойной, прагматичной». «Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в Госдепартаменте, в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами», – продолжил глава МИД России. По словам Лаврова, дальше пошла «цепная реакция». «Мы, кстати, долго терпели – мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация [Дональда] Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», – сказал он. «Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», – заявил Лавров. В разговоре президента России Владимира Путина с Байденом сразу после инаугурации последнего, в разговоре глав дипломатий «нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным», заявил Лавров. «Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали – что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», – отметил министр иностранных дел. Лавров подчеркнул, что от отношений России и США зависит международная стабильность. «Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов – это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова», – заключил Лавров. 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США, они должны покинуть Россию до 22 мая. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления США о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям. Он добавил, что для улучшения отношений США и России необходима обоюдная политическая воля. «Президент (России Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», – сказал представитель Кремля. При этом США попали в список недружественных России государств. Умер актер фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе 27 апреля 2021, 13:14

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Грузинский актер театра и кино 85-летний Кахи Кавсадзе, который был госпитализирован в середине февраля в тяжелом состоянии с диагнозом двусторонняя пневмония, скончался. Кавсадзе переболел коронавирусом в конце ноября 2020 года, а в декабре его брат Имери Кавсадзе заявил, что актер вылечился и чувствует себя хорошо. Врачи сообщали, что на некоторое время Кавсадзе был подключен к аппарату искусственного дыхания. В середине февраля стало известно, что Кавсадзе госпитализирован в тбилисскую клинику с двусторонней пневмонией, его состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рустави 2». Кахи Кавсадзе – советский и грузинский актер театра и кино, обладатель множества наград и премий. Тбилисец из семьи потомственных музыкантов, ведущий актер Тбилисского театра имени Шота Руставели, которому он был верен более 45 лет. Он снялся более чем в 80 картинах и театральных работах. Фразы его известных киногероев – Дон Кихота и знаменитого Абдуллы из культового фильма «Белое солнце пустыни» – разошлись на цитаты. Именно роль Абдуллы стала визитной карточкой в кинокарьере артиста. Среди работ актера в кино также роли в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние». В 2009 году Кавсадзе получил государственную премию имени Котэ Марджанишвили, а в 2010 году стал лауреатом государственной премии имени Шота Руставели. В 2008 году звезда Кахи Кавсадзе открылась перед театром Руставели в центре Тбилиси. Лавров: Будем жестко реагировать на попытки США пересечь «красные линии» 27 апреля 2021, 19:29

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Россия будет реагировать на любые попытки Соединенных Штатов пересечь «красные линии», обозначенные Москвой, и готова жить в условиях холодной войны, если Вашингтон не прекратит действовать с позиции суверена, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Ну, если нет – это их выбор. Значит, будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», – передает слова Лаврова РИА «Новости». «Президент четко сказал в послании (Федеральному собранию – прим. ВЗГЛЯД), подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам… и, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь «красные линии», которые, как вы слышали, мы определяем сами», – отметил министр. Лавров подчеркнул, что в отношениях с Соединенными Штатами ничего не может измениться, пока они не «осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и России». Как заявил глава МИД, Вашингтону следует понять, что в Уставе ООН «не зря прописаны такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств». США должны начать диалог с Россией «взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден», подчеркнул Лавров. В послании Федеральному собранию Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, заявив, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов. Ранее в МИД заявили о далеких от реальности представлениях Запада о России. Шойгу отверг угрозы Запада в связи с перемещением российских войск 27 апреля 2021, 12:04

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия перемещает войска в пределах собственной территории по своим планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Москва и впредь будет делать все, что сочтет нужным, для обеспечения безопасности своих границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», – сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник. Он подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет и намерена впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ, передает РИА «Новости». Также министр заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.