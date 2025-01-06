Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.0 комментариев
СК открыл уголовное дело после пожара в Кировской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели жителей поселка Кильмезь в результате пожара, сообщило СУ СК по Кировской области.
Дело открыто по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Как сообщается на сайте ведомства, днем 5 января в многоквартирном доме на улице Садовой в поселке городского типа произошло возгорание. Пожарные, прибывшие на место, обнаружили тела жертв в возрасте от 66 до 92 лет. Четырех местных жителей удалось спасти и эвакуировать.
На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Они продолжают осмотр места происшествия и проводят необходимые действия для установления причин и очага возгорания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило, что в результате пожара погибли восемь человек.