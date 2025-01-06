Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.0 комментариев
Бербок поставила вопрос помощи Сирии в зависимость от прав женщин
Бербок увязала помощь Сирии с соблюдением прав женщин и назвала это «жесткой реальной политикой»
Помощь Сирии должна зависеть от соблюдения прав женщин и недопустимости финансирования исламистских структур, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Бербок подчеркнула, что если женщины не будут в безопасности в Сирии, то квалифицированные специалисты никогда не вернутся в страну для ее восстановления.
«Так что требовать соблюдения прав женщин в эти времена – это жесткая реальная политика», – приводит слова Бербок ТАСС со ссылкой на Funke.
Глава МИД заверила, что Евросоюз не будет направлять деньги Сирии на исламистские структуры. Она подчеркнула, что это было ясно донесено до руководителей «Хайят Тахрир аш-Шам*».
Бербок также заявила, что ситуация в Сирии демонстрирует важность феминистической политики. Министр считает, что подавление прав женщин делает общество более авторитарным и радикальным. По ее мнению, «тот, кто лишает прав половину населения, едва ли будет уважительно относиться и к этническим и религиозным группам», это препятствует экономическому развитию страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии во время ее визита в Дамаск, что сама Бербок назвала предсказуемым. Изображение Бербок и ее переводчиц на официальных фото со встречи с сирийскими политиками заретушировали.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ