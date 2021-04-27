Фестиваль «Нашествие» в 2021 году переедет на новое место

Музыкальный фестиваль «Нашествие» в 2021 году пройдет 30, 31 июля и 1 августа на новом месте – в подмосковном городе Серпухов, сообщили в оргкомитете фестиваля.

«Московская область – традиционный центр культурно-туристического притяжения страны – с приходом «Нашествия» станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет десятки тысяч гостей», – заявили в оргкомитете, передает НСН.

Управляющий фестиваля Евгения Киселева рассказала, что «фестиваль станет «символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны» после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии».

При этом, фестиваль сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля. Ведь, по словам организаторов, современное «Нашествие» – это не только музыка десятков музыкальных коллективов, это яркое культурное явление, включающее в себя театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия.

Как сообщил медиадиректор «Нашествия» Сергей Горбачев, проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться в рамках программы «Лето в Подмосковье», во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора Московской области, с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Как отметили организаторы, несмотря на смену места проведения фестиваля, все ранее приобретенные билеты действительны на «Нашествие» в Серпухове: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов.

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки фестиваль был перенесен на июль 2021 года. Однако с 24 по 26 июля 2020 года «Нашествие» все-таки состоялось в онлайн-формате.