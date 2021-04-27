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В Кремле сообщили о планах Путина передать Эрмитажу церковную утварь времен Александра II
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Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург 27 апреля посетит Эрмитаж и передаст музею на хранение уникальную церковную утварь, которая создавалась по заказу императора Александра II, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня также Путин заедет в Питере в Эрмитаж. Он передаст Эрмитажу церковную утварь, которая в свое время принадлежала императору Александру II. Она была возвращена в Россию годом ранее, и как раз президент передаст ее на хранение в один из главных музейных комплексов нашей страны», – передает слова представителя Кремля ТАСС.
Песков отметил, что утварь «имеет совершенно феноменальную судьбу». Эти предметы принадлежали дочери императора Александра II, княжне Марии Александровне, которая была выдана замуж за английского принца Альфреда, герцога Эдинбургского, графа Кентского и Ольстерского. «В доме, где они жили, была как раз построена православная церковь, и туда эта утварь была заказана императором. И дальше она уже путешествовала по миру, пока опять не вернулась в Санкт-Петербург, где она была изготовлена в 1875 году», – рассказал пресс-секретарь главы государства.
Помимо посещения Эрмитажа Путин встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и примет участие в заседании Совета законодателей.
«Сегодня день российского парламентаризма. 115 лет назад собственно первый наш парламент собрался, и с тех пор традиции парламентаризма начали зарождаться, и в 2012 году руководство палат Федерального собрания приняло решение об образовании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании. И сегодня будет заседание Совета законодателей РФ, они проводятся дважды в год», – сказал Песков, уточнив, что мероприятие пройдет в Таврическом дворце.
Пресс-секретарь добавил, что заседание Совета в этом году проходит после оглашения послания Федеральному собранию, большая часть которого была посвящена развитию регионов страны. «В том числе речь пойдет и о развитии этих самых регионов», – уточнил Песков.
Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС.
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Путин наградил Жириновского орденом
Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.
Жириновский, которому 25 апреля исполняется 75 лет, является основателем и председателем партии ЛДПР, депутатом Госдумы всех пяти созывов с 1993 года.
В 2016 году Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории
Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент Владимир Путин, используется в колледжах, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
В ведомстве рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», передает РИА «Новости».
«Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», – отмечается в сообщении.
Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы, используемой в образовательном процессе. Прежде всего, внимание экспертов было уделено предмету «История», включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства.
Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.
В Кремле заявляли, что беглая проверка учебников истории в России после заявления президента показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто.
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Офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений.
«Нет, я считаю это некорректным», — сказал он в интервью Liga.net, отвечая на вопрос относительно готовности президента Украины пригласить российского лидера в Киев на переговоры.
При этом Ермак напомнил обращение Зеленского к Путину с предложением «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». «Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью», – добавил глава офиса украинского президента.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве.
Путин подписал указ о военных сборах
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, числящихся в запасе, документ вступает в силу со дня подписания – с 26 апреля.
«Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Правительство и региональные власти должны, согласно указу, обеспечить выполнение мероприятий по призыву россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
Указ вступает в силу со дня опубликования – с 26 апреля.
В 2020 году президент подписывал указ о военных сборах для россиян в запасе в июне. В 2019 году Путин подписывал указ о призыве на двухмесячные военные сборы россиян в феврале.
Японцы поблагодарили Путина за собак
Читателей японского бизнес-журнала President Online восхитил тренд на собак породы акита-ину. По их мнению, популярность этих животных возросла в России благодаря президенту Владимиру Путину, получившему собаку в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ.
Как считают читатели, собакам породы акита-ину гораздо комфортнее живется в большой и просторной России, чем на родине в Японии, пишет РИА «Новости».
«Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!» – написал в комментариях один из читателей.
«Мне кажется, что в Японии им тесно и жарко. Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше», – предположил другой пользователь.
«А мне нравится, что в России так быстро растет число собак японских пород. Это же соприкосновение культур», – отметил третий читатель.
Напомним, в 2012 году губернатор японской префектуры Акита в благодарность за сотрудничество и помощь в ликвидации последствий сильного землетрясения и цунами подарил Путину щенка охотничьей породы акита-ину. Его назвали Юмэ, или Мечта (в переводе на русский). В декабре 2016 года президент взял Юмэ с собой в Кремль на интервью с японскими журналистами.
Названы сроки проведения встречи Путина и Байдена
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, уже есть возможные даты, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин», об этом сообщает РИА «Новости». При этом Ушаков отказался уточнять, о каких именно датах идет речь.
Также он рассказал, что подготовка к встрече еще не началась, но сигнал от США получен и будет рассмотрен, решение будут принимать в зависимости от многих факторов.
«Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно», – сказал Ушаков. Он уточнил, что со стороны США есть сигналы о реальном желании провести личную встречу двух лидеров.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
«Единая Россия» внесла в Думу законопроекты по социальным поручениям Путина
В Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию задач, сообщили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЕР в парламенте Сергей Неверов.
«Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до семи лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от восьми до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную думу», – цитирует Турчака сайт «Единой России».
По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей.
Ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте России. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тыс. детей.
Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент – установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Оно составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин.
«Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», – добавил Турчак.
В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. «Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», – сказал руководитель фракции.
Напомним, в послании Федеральному собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе оглашения послания он объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах для школьников, а также беременным женщинам.
Володин призвал Запад «вести себя прилично»
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию у него состоялся разговор с зарубежными СМИ, в ходе которого он высказал ряд тезисов об отношениях Москвы и Запада.
Володин в своем Telegram-канале опубликовал основные тезисы разговора с зарубежными СМИ, «чтобы быть честным и избежать выдергиваний из контекста».
Так, он призвал Запад заняться внутренними делами и правами собственных граждан: «Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные, отработанные материалы?».
«Понятно совершенно, что у вас все трещит и вы не можете выдержать экономической конкуренции с Китаем. Но послушайте, ведите себя прилично. Весь мир может скатиться в этот ужас. Есть страны, к которым относятся и Соединенные Штаты Америки, и Британия, и европейские государства, которые могут остановить это скатывание, но при этом им надо поступиться своими амбициями, не стандартами», – указал он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что «никто не хочет вмешиваться в ваши (Запада) дела и не вмешивается», и «все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы» никто из представителей США и Европы не хочет обсуждать «ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах», это игнорируется, при том, что «виновные» были назначены.
«Вас не устраивает одно – что Россия развивается. Почитайте доклад секретных служб Соединенных Штатов Америки, который есть в открытом доступе. Вы там конкретную ставите задачу в отношении президента страны (Владимира Путина) – ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности. Понятно совершенно. Путин – наше преимущество. И вы делаете все для того, чтобы нас его лишить. И эти вызовы мы воспринимаем как вызовы каждому из нас, потому что они касаются нашего президента. Оскорбления в его адрес – это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела – это оскорбление граждан нашей страны», – указал Володин.
Он также напомнил слова главы государства о том, что именно Россия будет определять для себя «красные черты».
«Уважаемые издания, как вы относитесь к нашим СМИ? Когда речь идет о Конгрессе, отношение к ним – хамское. В той же Украине, когда взяли и закрыли все оппозиционные издания, почему вы молчите? Где ваша журналистcкая солидарность? Вы вообще себя-то кем считаете и как воспринимаете такие решения? (...) А все потому, что вы кормитесь с рук этих государств и забыли про стандарты», – также сказал председатель Госдумы.
Он отметил, что представитель западных СМИ зачастую присутствуют на важных мероприятиях в России, участвуют в парламентских пулах, у них «есть возможность у нас спросить», им дают ответы.
«Но, извините, если бы госпожа (спикер нижней палаты Конгресса Нэнси) Пелоси пригласила наш Sputnik или Russia Today для того, чтобы рассказать и объяснить, почему они так себя ведут, нам бы было более понятно. Но вы же ведете себя по-хамски. При этом считаете, что мы должны стандарты выполнять, а вы их не будете. Мы-то выполняем и от этого не теряем. Поэтому вы, что касается своих интересов и своих инструментов, эти темы заканчивайте», – сказал Володин.
Он также указал, что «все те, кто начинает связывать судьбу с зарубежными государствами, должны понимать: наши граждане это не поддерживают», в России «всегда относились плохо к предателям», страну никогда невозможно было «пошатнуть руками тех, кто измарал себя рукопожатиями, обниманием и принимал подношения у тех, кто желает нам зла, кто желает развала».
Напомним, Владимир Путин в своем обращении Федеральному собранию заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта. «Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Позже в Кремле заявили, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
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Лавров: Россия изучает возможность проведения встречи Путина и Байдена
Москва изучает возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Одновременно, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, я упомянул о том, что касается предложения президента США Джо Байдена о проведении саммита. Оно было позитивно воспринято и сейчас изучается», – сказал он в эфире на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
Кроме того, Лавров сообщил, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат идти по пути эскалации. «Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация», – добавил министр.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе
Президент России Владимир Путин обратил внимание лидера Франции Эммануэля Макрона на действия Киева, намеренно обостряющие ситуацию в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Франции, особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины.
«Подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском формате», – сообщили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба президента Франции сообщила, что Путин и Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с гибелью экипажа подлодки
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море, сообщила пресс-служба Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», – приводятся слова президента в сообщении на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что все 53 члена экипажа на пропавшей лодке ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 мертвы.
Начальник штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно заявил, что близ острова Бали, где пропала подлодка ВМС Индонезии, были обнаружены ее обломки, а также личные вещи экипажа. Предположительно, судно затонуло на глубине 600-700 метров.
Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находились по меньшей мере 53 человека.
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха».
«С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», – отмечается в тексте.
Кроме того, Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.
Ранее Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. При этом после отставки он останется и.о. главы правительства до проведения досрочных парламентских выборов, которые планируются 20 июня.
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Путин и Макрон договорились о «конкретных инициативах» по Карабаху
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба президента Франции.
В телефонном разговоре с Путиным Макрон подчеркнул «необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах заключенных, гуманитарной поддержки и сохранения наследия».
«Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации, в ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы», – передает Le Figaro сообщение Елисейского дворца.
Накануне президент Франции обсудил урегулирование карабахского конфликта и ситуацию на Южном Кавказе с премьер-министр Армении Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Кремль оценил проверку учебников на предмет искажения истории
Беглая проверка учебников истории в России после заявления президента Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы знаете, ему говорили о конкретных учебниках, но, скажем так, беглая проверка наших специалистов (показала) – из того, что сейчас действует, там таких примеров нет. Но раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, не известно как, но которые входили в разные школы. Сейчас это гораздо более упорядочено», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее резидент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.