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Российским студентам разрешили уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая
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Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая, Минобрнауки готовит соответствующий приказ, заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.
«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», – передает ТАСС ответ Афанасьева на соответствующий вопрос.
Ранее президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.
Рим счел несправедливым решение России о высылке итальянского дипломата
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Итальянский МИД выразил «глубокое сожаление» в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе.
«Мы считаем решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно стало ответом на легитимную меру итальянских властей для защиты собственных интересов», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник МИД России объявил persona non grata военно-морского атташе при посольстве Италии в ответ на аналогичные действия Рима, дипломату предписано покинуть Россию в течение 24 часов.
Напомним, в конце марта Риме были задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов. Российское посольство заявило, что сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства.
Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии от импорта вакцины
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Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.
«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – говорится в официальном Twitter разработчиков вакцины.
Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Чешские сенаторы решили обвинить Земана в госизмене в связи с делом о Врбетице
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Сенат Чехии намерен подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана, поскольку он в ходе телеобращения якобы рассекретил некоторые данные по делу о взрывах на складах во Врбетице, что может рассматриваться как измена Родине, сообщил председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.
«Предполагаю, что возможностью подачи жалобы в связи с допущенной (Земаном) изменой Родине мы будем заниматься. Но прежде всего необходимую информацию надо собрать воедино, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты (по конституционному праву)», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Выстрчила, Земан в своем заявлении привел информацию из «живого» (расследуемого) дела, чем мог осложнить его расследование и поставить под угрозу безопасность страны.
«Президент в своем выступлении говорил о таких делах, я об этом знаю, которые на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер», – сказал глава Сената.
Выстрчил добавил, что группа известных общественных деятелей во главе с экс-министром Михаэлом Коцабом уже начала собирать подписи под адресованной Сенату петицией за подачу конституционной жалобы на главу государства по обвинению его в измене Родине.
«По нашему мнению, президент Земан опять повел себя как защитник и агент РФ, но никак не глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии. В своем выступлении поставил под сомнение доказательства и надежность выводов наших спецслужб», – говорится в петиции. В первый же день ее подписали около тысячи человек.
Сенатор и адвокат Вацлав Ласка пояснил, что конституционная жалоба в связи с изменой Родине должна содержать тщательно сформулированные аргументы. «Недостаточно просто написать в ней, что кто-то наносит ущерб интересам Чехии и создает угрозу ее безопасности», – сказал он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».
Лавров заявил о возможном нарушении Прагой ряда международных договоров
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Евросоюзу следует разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, есть подозрения, что Прага нарушила ряд международных договоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вот эти все путаные комментарии и заявления эмоциональные, не очень вменяемые, я бы так сказал. Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, все это произошло на его территории, насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском союзе», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции. «В том числе Оттавская конвенция, … запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза. Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов», – добавил министр.
Ранее немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Дроздова отреагировала на слухи о разводе с Певцовым
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Актриса Ольга Дроздова прокомментировала слухи о разводе с народным артистом России Дмитрием Певцовым, отметив, что в их семье царит мир и покой.
В последние месяцы в Сети появились слухи относительно проблем в отношениях Певцова и Дроздовой.
Актриса в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что у них с супругом действительно возникли сложности, которые были связаны с длительным сидением в четырех стенах, однако сейчас все недопонимания остались в прошлом.
«Я поближе познакомилась со своим мужем. Мы так долго не находились никогда вместе», – сказала она.
При этом актриса отметила, что в семье не обходилось без ссор и размолвок. Как отметила Дроздова, одним из главных камней преткновения является тот факт, что Певцов любит фотографировать ее в плохих ракурсах и затем выставляет эти снимки в соцсетях. Поклонники артиста после этого пишут в комментариях про актрису гадости.
«Когда я появляюсь в соцсетях у Дмитрия Анатольевича, я такое слышу. То прическа не такая, то спрашивают, почему у нее очки. Да потому, что я плохо вижу вдаль. А он всегда снимает, когда я не успеваю их снять. Сначала меня обозвали такой-сякой, потом назвали нездоровой», – рассказала супруга артиста. Однако после этого она заверила, что на данный момент в ее семье царит мир и покой.
«Я рада, что наконец-то нас всех выпустили наружу из домов, и мы по-прежнему друг друга любим», – добавила Дроздова.
Сам Певцов говорит: во всем мире для него нет никого краше жены, которая его вдохновляет.
Ранее Певцов предложил вернуть пятилетки, как это было во времена Советского Союза. По словам артиста, после распада СССР жителей страны убедили, что рынок – это хорошо, он сам себя регулирует.
Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС.
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Премьер Чехии заявил о существовании единственной версии взрыва во Врбетице
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Следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году – «атаку российских агентов», заявил глава кабмина Чехии Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом страны Милошем Земаном.
Бабиш заверил, что «существует только одна версия» и работа ведется «только с одной версией». Он признал, что у Земана есть «свой взгляд на это», но сам Бабиш «присоединился к тому, что сказал» первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. При этом Бабиш заявил, что Земан «поддержал действия по высылке сотрудников российского посольства, которые были сотрудниками российских спецслужб».
Премьер сказал, что прежде действительно рассматривалась другая версия, о которой Земан узнал из документов спецслужб. Бабиш сообщил, что обсудил с ним инцидент во Врбетице в свете предстоящего заседания Европейского совета. Он заявил Земану о поддержке странами Вишеградской группы и со стороны НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Бабиш, обвиняя Москву в причастности к событиям во Врбетице, утверждал, что президент его полностью поддерживает и что Земан одобрил высылку российских дипломатов из страны. Однако Земан заявил, что премьера поддержал только потому, что «не любит офицеров разведки, они приносят больше вреда, нежели пользы». При этом в качестве примера привел ЦРУ. История со взрывом, считает Земан, тоже может быть «игрой спецслужб», бессмысленной жертвой которой могут стать российско-чешские отношения. Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки.
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами. Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб.
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Россияне обыграли американцев на юниорском ЧМ по хоккею, проигрывая в четыре шайбы
Сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5, сообщили СМИ.
Как сообщает «Чемпионат», матч первого игрового дня ЮЧМ-21 прошел в американском городе Фриско на стадионе «Комерика-центр».
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Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
Напомним, сообщалось, что власти США отказались пускать лидера российских юниоров Ивана Мирошниченко на ЮЧМ в Техасе.
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Полиция Бали разыскивает снявшую на вулкане порно россиянку
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Полиция Индонезии разыскивает россиянку, которая снялась в порнографическом видео на вершине священного для жителей Бали вулкана Гунунг-Батур и выложила ролик на крупнейший порнохостинг.
Как сообщает местное издание Coconuts Bali, видео набрало более миллиона просмотров на Pornhub, но в настоящее время удалено.
По версии следствия, ролик был снят еще год назад. Однако он недавно был опубликован в популярных сообществах на Бали и распространился в Индонезии. Пользователи Сети поспешили указать, что видео было снято на горе Батур, которая считается одним из самых священных мест на Бали. Указывается, что снявшуюся в ролике девушку идентифицировали, как российскую модель. Правоохранители выясняют, остаются ли до сих пор на острове задействованные в съемках туристы.
«Наши офицеры вычислили точное место съемки – на пешем маршруте горы Батур, выше храма Пасар Агунг. Мы взаимодействуем с миграционной службой, выясняем, где сейчас эти граждане», – заявил представитель полиции.
Отмечается, что задействованные в съемках непристойного видео лица могут быть обвинены в соответствии с уголовным кодексом Индонезии. Максимальное наказание за данное преступление составляет два года и восемь месяцев тюремного заключения.
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Турецкая партия призвала признать Крым частью России
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В ответ на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая партия Vatan («Родина») на митинге перед посольством США в Анкаре предложила признать Крым территорией России и принять определенные меры.
«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», – говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы, передает РИА «Новости».
По словам генсека партии, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
«Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – добавил он.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. Кроме того, американский посол был вызван в МИД Турции.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Голикова объяснила порядок выплат зарплат в связи с длинными майскими праздниками
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Если сотрудник отказался работать 4-7 мая – в дни, объявленные президентом выходными, – это не является основанием для невыплаты заработной платы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии. Если на нерабочие дни выпадает дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно», – передает ее слова ТАСС.
При этом вице-премьер пояснила, что организации сами устанавливают порядок работы для своих сотрудников в нерабочие дни с 4 по 7 мая.
«Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно. Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы», – сказала Голикова.
Она подчеркнула, что решение о нерабочих днях было принято с целью сокращения распространения коронавируса.
Президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. Напомним, 23 апреля соответствующий указ был подписан.
При этом пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, еще 54% пока не решили.
Бразилия не одобрила «Спутник V»
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение одобрили все члены правления регулятора.
«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», – передает ТАСС слова главы агентства Антониу Барра Торреса.
Совещание продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
По утверждению одного из руководителей агентства Алекса Машаду Кампуса, выступавшего основным докладчиком по данному вопросу, большинство стран, зарегистрировавших российскую вакцину, не обладает достаточным авторитетом в мире. При этом чиновник напомнил, что «Спутник V» не одобрен европейским и американским регуляторами. Отдельно указывалось на членство Anvisa в Международном совете по гармонизации технических требований к лекарственным средствам для человека, а также на участие с 1 января 2021 года в работе межправительственной организации PIC/S («Схема сотрудничества фармацевтических инспекций»), что свидетельствует об авторитете, которым пользуется агентство среди 53 других участников инициативы. «Мы не откажемся от своей миссии», – резюмировал Барра Торрес.
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.
Напомним, ранее во вторник глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины
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МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля.
«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля», – цитирует предписание МИД России ТАСС.
Россия уже предупредила Украину о том, что если Киев продолжит враждебно вести себя по отношению к российским дипломатам, Москва примет дальнейшие ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что посольству Украины в Москве уже направлена вербальная нота о высылке украинского дипломата.
19 апреля посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
17 апреля стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
В Турции объявили полный локдаун
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В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.
По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.
«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Погребинский: Я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву
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«Эта встреча была бы полезна для обеих стран, но я не верю, что она состоится», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя поручение президента Украины Владимира Зеленского своей администрации организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я не вижу реальной возможности этой встречи. Теперь в Киеве будут искать, например, крайнего в администрации, кто не сумел договориться. Или поступит предложение провести переговоры где-то, куда Путин не поедет», – полагает киевский политолог Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что президент России Владимир Путин в своем предложении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому говорил о готовности встретиться в Москве в любое удобное для него время. «Он не упоминал – любое удобное место. Но я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву», – считает собеседник.
«Однако было бы хорошо, если бы президент Украины все же поехал. Хотя довольно странно будет выглядеть саммит Слона и Моськи, – добавил Погребинский. – В любом случае эта встреча была бы полезна и для наших стран, и для самих лидеров России и Украины».
Зеленский же в России окажется в трудном положении, считает эксперт. «Достаточно будет предъявить факты его вранья. Пусть он оправдывается за свою ложь – о том, что у нас якобы нет проблем с русским языком, хотя закрыты все русские школы, и будто никто не нападает на Украинскую православную церковь, при том, что это происходит постоянно», – подытожил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным: «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться».
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.