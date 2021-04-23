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Путин подписал указ о выходных с 1 по 10 мая
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Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае, сообщается на сайте Кремля.
Президент подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года».
«В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации ... постановляю: Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Уточняется, что органам публичной власти, иным органам и организациям следует определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.
Ранее президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.
Путин о международных угрозах: Пожалеют так, как давно ни о чем не жалели
Президент Владимир Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России.
По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», – добавил президент России.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
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В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.
Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».
Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.
«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Путин предложил Зеленскому приехать в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
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Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такое решение благотворно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в России.
Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».
По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы – здесь есть определенные риски. «Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала Попова на встрече с президентом.
Она уточнила, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты рассматривает предложения об увеличении продолжительности майских праздников. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
В Кремле обозначили для Запада «красные линии»
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«Красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что «красные линии» очевидны – это «наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны».
Он также отметил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля «предупредил Шерхана и прилипал», передает РИА «Новости».
Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Путин о готовящемся покушении на Лукашенко: Перешли все границы
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Вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
«В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны», – заявил Путин.
«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Путин также указал, что «даже такие вопиющие действия (как попытки убийства Лукашенко и переворота в Белоруссии) не находят осуждения у так называемого коллективного Запада». «Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – сказал Путин.
Также, по его словам, никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба Белоруссии в случае госпереворота. «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», – сказал Путин.
Он также заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин.
В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск, передает БелТА.
Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Также стороны «подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств». При этом российский лидер контактировал с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям» взаимодействия с Минском, передает РИА «Новости».
Напомним, Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию. Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.
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Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников
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Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
«Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», – передает РИА «Новости» слова Путина в послании Федеральному собранию.
Глава государства добавил, что «положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции РФ и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти». «Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи», – добавил Путин.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?», – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите
США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
ЕС предложил России возродить диалог по разоружению
Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», – цитирует ТАСС Стано.
Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности».
В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
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Путина возмутило отсутствие информации о Сталинградской битве в учебниках
Некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
«До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано – и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно», – сказал президент, передает ТАСС.
По словам Путина, важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие.
«У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства», – добавил президент.
Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Владимира Путина.
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Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях
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Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях.
Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут – не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», – сказал глава государства.
Таким образом, президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях. «С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин предложил выплачивать по 6350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. «Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – заявил президент.
«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», – добавил Путин.
Также президент поручил оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа, больничные по уходу за ребенком до семи лет. «Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», – сказал Путин.
Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. «Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка», – сказал Путин.
Путин рассказал о совершенствовании ядерной триады России
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Процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%.
Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы.
«На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет», – продолжил Путин.
Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году, а в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием.
«Особое внимание предстоит уделить развитию военного образования. Сделать это как на основе военных учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах», – сказал Путин.
Путин выступает с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие проходит полностью в очном режиме. Послание слушают члены обеих палат парламента и главы регионов.