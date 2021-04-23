Путин подписал указ о выходных с 1 по 10 мая

Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях.

Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут – не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», – сказал глава государства.

Таким образом, президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях. «С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

Кроме того, Путин предложил выплачивать по 6350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. «Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – заявил президент.

«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», – добавил Путин.

Также президент поручил оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа, больничные по уходу за ребенком до семи лет. «Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», – сказал Путин.

Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. «Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка», – сказал Путин.